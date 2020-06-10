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Нидерланды вернулись к старой версии авиакатастрофы над Донбассом

10 июня 2020, 11:00  •  85 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Лайнер сбили под Первомайским
На днях в Гааге возобновился судебный процесс по делу о крушении в 2014 г. малайзийского "Боинга" рейса MH17 в Донбассе, а детали слушаний то и дело всплывают в СМИ. Так, стало известно, что Совместная следственная группа подтвердила старую версию, озвученную до расследования, – что самолет сбили из-под населенного пункта Первомайское, а не со стороны Снежного или Зарощенского.
Об этом рассказал нидерландский прокурор Тейс Бергер, который также заявил накануне о том, что у следователей нет доказательств удара по "Боингу" ракетой с земли. Следствие не отказалось от версии, что самолет мог быть сбит российским ЗРК "Бук", ведь радары не зафиксировали ни полеты самолетов рядом с местом крушения, ни запусков ракет.
Тем не менее выяснилось, что следователи при этом проанализировали телекоммуникационную информацию, а также рассчитали район запуска ракеты. Данные расследования оказались тесно связаны с маршрутом, по которому, отметил Бергер, мог перемещаться комплекс, а также с показаниями свидетелей и кадрами, которые они отдали следствию, передает РИА "Новости".
Нидерландский прокурор добавил, что маршрут "Бука" заканчивается около Первомайского.
В России же не раз опровергали обвинения в том, что самолет упал из-за отечественного ЗКР, который, как утверждали иностранные следователи, якобы относился к 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Суд по этому делу стартовал в начале марта. По нему проходят четыре фигуранта, трое из которых – россияне. Новые слушания начались 8 июня.

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