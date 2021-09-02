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Нидерланды призвали жителей Курска выдать информацию о крушении MH17

02 сентября 2021, 16:35  •  45 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Следствие просит поделиться фото и видео
Нидерланды и Объединенная следственная группа все еще пытаются извернуться и всеми возможными и невозможными способами представить хоть что-то, похожее на доказательство того, что малазийский "Боинг" MH17 упал под Донбассом из-за ЗРК "Бук". На этот раз следователи обратились к россиянам с просьбой.
Полиция Нидерландов опубликовала на своем сайте заявление, в котором отметила, что расследование о том, как "Бук" был переброшен из России в Донбасс уже продвинулось, но от завершения еще далеко. Поэтому следователи просят российских военных и жителей Курска поделиться имеющимися у них данными – фото, видео, документами и другой информацией о том, что происходило в тот злополучный день 17 июля 2014 года. 
Запад уверен, что "Бук" привезли из Курска 53-й зенитно-ракетной бригадой, поэтому искать ответы на все вопросы нужно у представителей части или местных. При этом запрос не связан с судом над четырьмя подозреваемыми к причастности к авиакатастрофе, который идет в Гааге. Эти данные нужны Нидерландам для другого расследования.
Ранее в Китае указали на странность этой версии Амстердама и Киева. Напомним, там считают, что Россия передала ополченцам в Донбассе "Бук", которым и сбили самолет. Однако российские данные о крушении воздушного судна западные следователи рассмотреть не захотели. 

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