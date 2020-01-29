Нидерланды отменили первый за 12 лет визит делегации в Россию из-за одного депутата

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию, который должен был состояться в феврале этого года. Об этом сообщили в комитете по иностранным делам парламента Нидерландов.

Отмечается, что этот визит должен был стать первым за последние 12 лет. Прошлый раз голландские парламентарии посещали Россию в 2008 году. Однако в последний момент всё пришлось отменить.

Оказалось, что один из членов делегации Нидерландов внесён в список лиц, которым запрещён въезд в Россию. Речь идёт о представителе партии "Демократы 66" Сьорде Сьордсме.

Напомним, что в рамках контрсанкций иностранные политики, принимающие антироссийские решения, получают запрет на въезд в страну. Ранее по этой причине был отменен визит в Россию американских парламентариев.