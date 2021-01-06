Нидерланды ополчились на Украину за "подставу" со свидетелем по "Боингу"

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Голландский посол выразил возмущение действиями Киева по инциденту с крушением авиалайнера

Амстердам выражает неудовольствие из-за решения украинских властей по обмену пленными, причастными, по мнению Киева, к крушению малайзийского "Боинга" в 2014 году. Соответствующее заявление сделал посол Нидерландов в Незалежной Йеннес де Мол.

Представитель нидерландской дипмиссии сообщил, что Амстердам не испытывает радости от того, что украинская сторона решила включить в перечень пленных, подлежащих обмену, Владимира Цемаха, выкранного спецслужбами Незалежной с территории Донбасса. Киев называет Цемаха "командиром роты", которая якобы имеет отношение к авиакатастрофе. Во время выполнения операции по похищению сотрудники СБУ дали Цемаху психотропное вещество и перевезли через границу ЛНР и ДНР под видом больного родственника.

Позднее Цемах был представлен как один из главных свидетелей по малайзийскому "Боингу", а Амстердам вознамерился применить допрос к вероятному фигуранту. Тем не менее, позднее Киев решил передать похищенного представителям ЛДНР в обмен на украинских военнопленных.

"Мы прекрасно понимаем, как важно было вернуть украинцев. Но мы не были рады. Мы об этом говорили, и надеемся, что такое не повторится", – заявил нидерландский дипломат в интервью информагентству УНИАН.

Йеннес де Мол также добавил, что возникшая ситуация повлияла на "интересы следственных органов" по делу MH17.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что спланировал операцию по задержанию 33 граждан РФ в 2018 году, намереваясь "наказать" РФ за инцидент с "Боингом".