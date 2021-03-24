|
Нидерланды обсуждают газовые сделки с РФ за спиной США: СМИ узнали о "секретных переговорах"
24 марта 2021, 00:00 • 60 • Политика
Нидерланды и РФ обсуждают газовые сделки за спиной США. Западные СМИ узнали о "секретных переговорах" двух стран, центральной темой которых стал "Северный поток - 2".
Москва и Амстердам с 2017 года возобновили деятельность Рабочей группы по энергетике, которая была заморожена после крушения самолёта "Боинг-777" (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году. Причём сделали это втайне от США.
Рабочая группа продолжила работу и в 2021 году. Весной запланированы новые переговоры. Это будет третья встреча представителей России и Нидерландов за последние четыре года.
Отметим, что центральной темой газовых переговоров между Россией и Нидерландами является строительство газопровода "Северный поток - 2", которое всеми силами стараются сорвать власти США. Таким образом, у американских борцов с российским газопроводом появился ещё один серьёзный противник в Европе.
Ранее сообщалось, что США намерены продолжить оказывать давление на Германию, которая сопротивляется санкционному давлению на "Северный поток - 2". Об этом во вторник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 марта 2021, 02:50
|
17 марта 2021, 02:05
|
19 марта 2021, 05:25
|
21 марта 2021, 03:15
|
23 марта 2021, 01:05
|
22 марта 2021, 00:20
|
22 марта 2021, 04:00