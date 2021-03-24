Нидерланды обсуждают газовые сделки с РФ за спиной США: СМИ узнали о "секретных переговорах"

Нидерланды и РФ обсуждают газовые сделки за спиной США. Западные СМИ узнали о "секретных переговорах" двух стран, центральной темой которых стал "Северный поток - 2".

Москва и Амстердам с 2017 года возобновили деятельность Рабочей группы по энергетике, которая была заморожена после крушения самолёта "Боинг-777" (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году. Причём сделали это втайне от США.

Министры Стеф Блок и Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать палату представителей (США) в 2017 году о перезапуске Рабочей группы по энергетике, - сообщает голландский портал Follow The Money.

Рабочая группа продолжила работу и в 2021 году. Весной запланированы новые переговоры. Это будет третья встреча представителей России и Нидерландов за последние четыре года.

Отметим, что центральной темой газовых переговоров между Россией и Нидерландами является строительство газопровода "Северный поток - 2", которое всеми силами стараются сорвать власти США. Таким образом, у американских борцов с российским газопроводом появился ещё один серьёзный противник в Европе.

Ранее сообщалось, что США намерены продолжить оказывать давление на Германию, которая сопротивляется санкционному давлению на "Северный поток - 2". Об этом во вторник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.