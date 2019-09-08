Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, фигуранта дела о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

«Генеральная прокуратура Нидерландов запросила у России экстрадицию свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха», — сообщает Algemeen Dagblad.

По информации правоохранительных органов, Цемах может сыграть важную роль в расследовании и судебном разбирательстве данного инцидента.

7 сентября Цемах был передан российской стороне в ходе обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

В июле 2014 года в небе над Донецкой областью потерпел крушение следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing компании Malaysia Airlines.

В результате авиакатастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.