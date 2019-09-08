Как стало известно сегодня, королевство до последнего пыталось добиться исключения Цемаха из списков обмена заключённых между Россией и Украиной. Об этом свидетельствует записка, переданная в парламент от правительства Нидерландов.

Согласно тексту документа, составленному нидерландским министром иностранных дел Стефом Блоком, до последнего продолжались переговоры с Киевом по поводу того, чтобы Цемаха исключили из обменного списка. При этом воздействие на украинскую сторону шло и по политическим, и по дипломатическим каналам, передаёт ТАСС.

Киев пошёл на ряд уступок - к примеру, позволил Нидерландам допрашивать Цемаха (его считают свидетелем по делу о крушении "Боинга" в небе над Украиной, якобы способным дать показания против России) в дополнительном порядке. Однако главное требование королевства не было выполнено - ополченец уехал в РФ.

"Правительство выражает глубокое сожаление тем, что Цемах был включён в списки", - написал Блок в своей записке для парламента.

Тем временем военный корреспондент Семён Пегов, пишущий в телеграм-канале WarGonzo, считает: выдача России Цемаха - признание, что попытки обвинить Москву в крушении МН17 потерпели полный крах. Он напомнил, что Цемах, воевавший против ВСУ на стороне ДНР, был выкраден с целью заставить его признаться в том, чего он не делал.

"Операция по похищению Цемаха, к слову, проводилась при содействии британского спецназа SAS, который специализировался на подобных задачах на Ближнем Востоке и хорошо владеет методикой", - пишет Пегов. А теперь Украина запросто отдала России человека, которого называла своим главным козырем.

"По факту выдача Цемаха означает провал попыток повесить вину за сбитый над Донбассом самолёт на Россию. А это очень важный политический поворот", - резюмирует Пегов.