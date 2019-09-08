|
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
08 сентября 2019, 02:09 • 70 • Политика
Нидерланды негодуют по поводу возвращения в Россию "ценного свидетеля" по делу МН17 Владимира Цемаха. Теперь одной из главных интриг в этом свете становится вопрос, осмелятся ли Нидерланды запрашивать ополченца ДНР у Москвы и не обломают ли на этом, как говорится, зубы.
Как стало известно сегодня, королевство до последнего пыталось добиться исключения Цемаха из списков обмена заключённых между Россией и Украиной. Об этом свидетельствует записка, переданная в парламент от правительства Нидерландов.
Согласно тексту документа, составленному нидерландским министром иностранных дел Стефом Блоком, до последнего продолжались переговоры с Киевом по поводу того, чтобы Цемаха исключили из обменного списка. При этом воздействие на украинскую сторону шло и по политическим, и по дипломатическим каналам, передаёт ТАСС.
Киев пошёл на ряд уступок - к примеру, позволил Нидерландам допрашивать Цемаха (его считают свидетелем по делу о крушении "Боинга" в небе над Украиной, якобы способным дать показания против России) в дополнительном порядке. Однако главное требование королевства не было выполнено - ополченец уехал в РФ.
"Правительство выражает глубокое сожаление тем, что Цемах был включён в списки", - написал Блок в своей записке для парламента.
Тем временем военный корреспондент Семён Пегов, пишущий в телеграм-канале WarGonzo, считает: выдача России Цемаха - признание, что попытки обвинить Москву в крушении МН17 потерпели полный крах. Он напомнил, что Цемах, воевавший против ВСУ на стороне ДНР, был выкраден с целью заставить его признаться в том, чего он не делал.
"Операция по похищению Цемаха, к слову, проводилась при содействии британского спецназа SAS, который специализировался на подобных задачах на Ближнем Востоке и хорошо владеет методикой", - пишет Пегов. А теперь Украина запросто отдала России человека, которого называла своим главным козырем.
"По факту выдача Цемаха означает провал попыток повесить вину за сбитый над Донбассом самолёт на Россию. А это очень важный политический поворот", - резюмирует Пегов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 сентября 2019, 11:39
|
07 сентября 2019, 00:09
|
06 сентября 2019, 04:39
|
02 сентября 2019, 03:09
|
05 сентября 2019, 12:24
|
07 сентября 2019, 06:39
|
04 сентября 2019, 03:54