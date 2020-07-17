Нидерланды начали расследование против Украины из-за гибели "Боинга" MH17

Киев должен ответить по факту открытого неба над воюющим Донбассом

Нидерланды спустя шесть лет после крушения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. решили начать расследование в отношении Украины, а именно, почему Киев не закрыл воздушное пространство над территорией вооруженного конфликта на востоке своей страны. Изучать этот вопрос будут представители Фонда безопасности полетов.

Как сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь прокуратуры Королевства Брехтье ван де Мосдейк, это не является судебным расследованием, его ведут отдельно от уголовного процесса по делу о гибели лайнера.

"Расследование уже началось, оно проводится третьей стороной – Фондом безопасности полетов (Flight Safety Foundation, штаб-квартира в штате Вирджиния, США). В ходе расследования будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации", – пояснили агентству в нидерландском МИД.

О том, что у Амстердама появились планы по расследованию обстоятельств, при которых власти Незалежной не закрыли небо над воюющим Донбассом, сообщил еще в июне на фоне идущих предварительных судебных слушаний в Гааге против четырех фигурантов дела о крушении "Боинга" голландский адвокат Баудевейн ван Эйк.

Сейчас заседание отложено до конца августа. Известно, что сторона защиты настояла на повторном запросе у Вашингтона предоставить свои спутниковые данные за 17 июля 2014 г. , когда произошла трагедия с малайзийским самолетом.