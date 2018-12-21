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Нидерланды хотят засудить Россию - The New York Times

21 декабря 2018, 01:39  •  78 • Политика
Нидерланды намерены судить Россию за сбитый Украиной малайзийский "Боинг" MH17, на котором летело множество граждан Голландии. Катастрофа произошла летом 2014 года в небе над Донбассом.
Правительство Нидерландов хочет подать на Россию в суд из-за сбитого в июле 2014 года над Донбассом малайзийского "Боинга" MH17. Об этом пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на письмо министра иностранных дел Голландии к парламенту страны.
Утверждается, что в документе глава МИД Нидерландов якобы отмечает, что Россия отвергла все усилия, направленные на начало переговоров о возможном урегулировании дела и выплате компенсации семьям жертв авиакатастрофы. В качестве одного из потенциальных шагов министр якобы предлагает подать на Россию в Международный суд.
В статье отмечается, что Москва отрицает какую-либо причастность РФ к трагедии над Донбассом, а западные союзники обвинили Кремль в попытке сорвать расследование с помощью кибератак и кампании дезинформации, пишет "Утро.ру".
Напомним, что 17 июля 2014 года малайзийский авиалайнер "Боинг" MH17 потерпел катастрофу, когда пролетал над Донбассом. Расследование установило, что самолёт был сбит ракетой из ЗРК "Бук", которые не имелись у ополченцев Донбасса, но были в распоряжении Вооружённых сил Украины. Российская сторона неоднократно представляла доказательства причастности Киева к трагедии, включая переговоры военных, признающих, что авиалайнер сбила украинская сторона. Тем не менее Запад предпочитает игнорировать эти доказательства и при этом безоговорочно верит в версию Украины, что это Россия сбила самолёт.

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