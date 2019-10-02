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Нидерланды хотят привлечь Украину к ответственности за Боинг
02 октября 2019, 15:54 • 284 • В России
Зрада пришла, откуда не ждали. Казалось бы, Киев сумел убедить весь «цивилизованный мир» в том, что ответственность за гибель пассажиров рейса МР17 целиком и полностью лежит на России. Однако, то и дело возникают сомневающиеся в «генеральной линии». То официальные лица Малайзии, вплоть до премьера, то теперь вот парламент Нидерландов вдруг решил призвать Украину к ответу по делу сбитого Боинга.
Большинство депутатов Палаты представителей (избираемый орган, формирующий правительство - ред.) выступили за тщательное расследование роли Киева в в той страшной катастрофе. Парламентарии обратились с голландскому правительству с требованием использовать все возможности для «полного расследования фактов» в отношении Украины. Больше всего депутатов интересует, почему руководство страны не закрыло воздушное пространство над районом боевых действий, в котором действовали украинские ВВС.
И ведь эта похвальная инициатива может быть только началом. Депутаты Палаты представителей могут также потребовать проверить информацию Минобороны России и том, что ракета «Бука», которой был сбит Боинг, принадлежала львовскому зенитно-ракетному полку. И хотя бы изучить российские аргументы, подкрепленные документами. Того и гляди, под основной версией затрещат прогнившие опоры.
Впрочем, в правительстве Нидерландов на требование депутатов отреагировали без особого энтузиазма. Глава МИД Стеф Блок заявил, что с юридической точки зрения у правительства страны нет видимых оснований для расследования. Да и сотрудничество со стороны Украины и России - дело нелегкое. А вы бы попробовали, господин Блок. С российской стороны никаких противопоказаний нет.
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