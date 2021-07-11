Нидерландский террорист показал правду о Европе • 68 • Аналитика © AP Photo В ближайшую пятницу суд в Роттердаме должен вынести приговор по резонансному делу о военных преступлениях. На скамье подсудимых — 49-летний уважаемый житель городка Капелле (самый юг Нидерландов), живущий там с 2014 года вместе с женой и семерыми детьми, работающий водителем автобуса, игрок местной футбольной команды. Нидерландский прокурор требует приговорить этого "примерного семьянина" к 27 годам тюрьмы — за хладнокровную казнь пленного, совершенную им в Сирии в июле 2012 года. В судебных документах он проходит под именем Ахмад аль-К., но в Сирии он был известен как Абу Худер, полевой командир отряда "Гурабаа Мохассан", являвшегося структурным подразделением так называемой Свободной Сирийской Армии, которую на Западе пытаются представить "демократической оппозицией", а заодно и террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*. Как знатный "борец с режимом Асада" этот сириец вместе с многочисленной семьей без проблем получил статус беженца в Нидерландах. И, возможно, долго бы еще находился в этом статусе, если бы германская полиция в 2019 году не обратила внимание на его подозрительные встречи в их стране с бывшими боевиками его батальона. Собственно, немцы и указали голландским коллегам на эту активность. И тут возникло видео, на котором Абу Худер лично участвует в казни офицера правительственной армии Сирии. На страшных кадрах, которые сирийские боевики любили выкладывать тогда в YouTube, пленного пилота со следами пыток на теле ведут к берегу Евфрата, по ходу дела Абу Худер рассказывает, за что собирается казнить офицера, а дальше лично участвует в хладнокровном расстреле. Слышно 26 выстрелов из пистолетов и автоматов Калашникова. Подсудимый теперь рассказывает, что стрелял мимо, однако это звучит неубедительно. Во всяком случае, обвинители, проанализировав видео, установили, что Абу Худер как минимум один раз выстрелил из револьвера в жертву. Сейчас голландская пресса пытается изобразить шок: это же надо, хладнокровный палач жил среди нас и неплохо вписался в наше общество. И как-то все уже забыли, что в тот момент, когда этот боевик совершал казни и даже хвастался ими, выкладывая на всеобщее обозрение, на Западе он преподносился как герой. Буквально через несколько дней после записи видео, которое сейчас вменяют ему в вину, британская газета The Guardian поместила большую статью, посвященную этому террористу. Она представила его как "одного из самых храбрых и безжалостных людей в провинции Дайр-эз-Заур" (регион на востоке Сирии, где оперировали боевики Абу Худера). И в довершение этого имиджа красочно расписывала, как он давал интервью, будучи раненным в левую руку снайперской пулей, весь в бинтах и повязках. Напомним, это был период, когда Запад однозначно поддерживал сирийских террористов, называя их "умеренными" и даже "демократическими". Абу Худер в данном интервью не скрывал, что его батальон стал структурным подразделением "Ан-Нусры"* и "Аль-Каиды"*. А госсекретарь США Джон Керри на дебатах в конгрессе о военном вмешательстве Америки уверял, что никакой "Аль-Каиды"* в Сирии нет. Если помните, это вызвало тогда гневную реакцию Владимира Путина, заявившего: "Самое основное боевое звено — это "Ан-Нусра"* так называемая, это подразделение "Аль-Каиды"*. Они знают об этом. И просто мне было не очень приятно и удивительно это, мы же с ними общаемся, мы исходим из того, что это приличные люди. Ну врет. И знает, что врет. Это печально". Вплоть до вторжения террористов "Исламского государства"* в Ирак летом 2014 года Запад пытался изображать этих боевиков как "бесстрашных героев", "умеренную оппозицию", "борцов за свободу", досадливо отмахиваясь от множества видеокадров вроде тех, которые сейчас фигурируют в голландском суде. Многие европейские СМИ романтизировали своих сограждан, поехавших бороться "за свободу Сирии". И лишь когда эти же "воины света" пересекли границу с Ираком, "хорошие парни" в одночасье превратились в "плохих", а Запад начал шуметь об угрозе терроризма. Но еще раньше началась кампания радушного приема сирийских беженцев в Европе, особенно из числа тех, кто "преследовался режимом Асада". В этой волне попал в Нидерланды и безжалостный палач Абу Худер. А за ним потянулись многие другие. Какие проблемы получила после этого Европа, можно вспоминать долго. Самый показательный пример — массовые теракты в Париже в ноябре 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, не считая террористов. А ведь это преступление планировалось боевиками в Сирии, исполнителями же стали в основном граждане европейских государств, имевшие боевой опыт "борьбы против режима Асада". Особенно много попыток терактов совершают выходцы из Сирии в Германии, которая была лидером "политики открытых дверей" для боевиков. В июле 2016 года 21-летний беженец из Сирии напал с мачете на прохожих в германском Ройтлингене, убив беременную женщину и ранив несколько человек. Ответственность тогда взяли на себя исламисты. В октябре того же года в Лейпциге был арестован гражданин Сирии Джабер аль-Бакр, якобы бежавший из своей страны в связи с преследованием за "критику режима Асада". Двадцатидвухлетний сириец обвинялся в подготовке теракта в аэропорту Берлина. Спустя два дня после ареста он был найден повешенным в тюремной камере. В октябре 2019 года сирийский беженец в германском Лимбурге попытался совершить массовый наезд на прохожих, используя украденный грузовик. Поскольку никто не погиб, он получил всего девять лет тюрьмы. Подобная активность вчерашних "борцов за свободу Сирии" и симпатизирующих им исламистов вызвала серьезное беспокойство силовых органов Европы. Судебные процессы, подобные тому, который завершается в Нидерландах, происходят сейчас в разных странах. В 2018 году суд Дюссельдорфа вынес пожизненный приговор 43-летнему полевому командиру, действовавшему в Алеппо под именем Абу Диб. Будучи боевиком "Свободной Сирийской Армии" (да-да, той самой — "умеренной оппозиции"), он лично похищал и пытал людей, некоторых — до смерти. Потом преспокойно получил статус беженца в Германии, пока одна из жертв пыток не узнала своего мучителя. В прошлом году суд Будапешта приговорил к пожизненному заключению бывшего сирийского боевика (представлен прессе под именем Ф. Хасан), виновного как минимум в двух случаях публичной казни — в частности, в обезглавливании местного имама. Первым судебным кейсом по военным преступлениям сирийских боевиков в Нидерландах было дело 24-летнего голландского гражданина Усамы Ахлафы, который с 2014 по 2016 год воевал в рядах "Исламского государства"* и "Свободной Сирийской Армии". В 2019-м суд приговорил его к 7,5 года тюрьмы за фотографии, на которых боевик радостно позировал на фоне распятого пленного. Террорист, конечно, в суде заявил, что не участвовал в казни, однако сам факт его причастности к издевательствам над телом пленного был признан военным преступлением. Сейчас во Франции идет довольно шумный процесс над некогда публичным лицом джихадистской группировки "Джейш аль-Ислам" ("Армия ислама"). Мажди Нема, выступавший в качестве спикера этой структуры боевиков под именем Ислама Аллуша, был арестован в январе 2020 года во Франции. Самое поразительное, что он преспокойно учился там в Университете Прованса по специальности "международные отношения", выиграв грант в рамках европейской программы "Эразмус". Семьи сирийских жертв обвиняют его в причастности к пыткам, убийствам, похищениям людей, вербовке террористов. Новая нефтяная лихорадка: сколько заработает Россия Таких процессов в Европе идет сейчас немало. Живо обсуждая некоторые из них, западная пресса поражается тому, как же такие люди могли попасть на территорию европейских стран, осесть там, легализоваться. Эта пресса просто забыла, как она же всего-то семь-восемь лет назад создавала данным террористам образ "бесстрашных борцов за демократию в Сирии". Когда голландский суд вынесет на новой неделе приговор (наверное, суровый) Абу Худеру, это, скорее всего, вызовет немалый резонанс в тамошних СМИ. Но можно быть почти наверняка уверенным, что голландским читателям не напомнят о том, как события 2012 года (когда боевик совершал публичную казнь) освещались тогда европейскими и российскими медиа. А то ведь придется признавать, что это Россия называла участников событий в Сирии своими именами: террористов — террористами, а их жертв — жертвами. В отличие от западных СМИ, делавших тогда вид, что они "не замечают" видео публичных казней и пыток, которые совершали боевики, считавшиеся на Западе "умеренной демократической оппозицией". Что ж, сами назвали этих террористов героями, а теперь удивляются, почему эти "герои" время от времени устраивают теракты на своей новой родине — в Европе. * Террористическая организация, запрещенная в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









68 Источник Похожие новости Компартия Китая готовится управлять миром. Но не в одиночку Американцы требуют пропустить на Олимпиаду наркоманку Украина показала, почему у нее получается жить в долг Новая нефтяная лихорадка: сколько заработает Россия Зачем России талибы? Почему новый парламент Санкт-Петербурга обойдется без оппозиции, и как будет «сбрасывать кожу» партия власти Новости партнеров