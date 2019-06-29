Ничья в пользу Трампа: чем завершились дебаты кандидатов от Демократической партии США

В США прошли двухдневные теледебаты представителей Демократической партии, претендующих на пост президента страны на выборах в ноябре 2020 года. Все они критиковали действующего президента за просчёты во внутренней политике, выход из «ядерной сделки» с Ираном и ссору с европейскими союзниками по НАТО. Однако почти никто из участников дебатов не высказался против России. По мнению экспертов, двухдневный дискуссионный марафон продемонстрировал, что тема противостояния Москве уходит для американского общества на второй план и что Демократической партии будет трудно найти достойного соперника Дональду Трампу.

В течение двух дней, с 26 по 27 июня, в Майами Демократическая партия США проводила дебаты своих представителей, претендующих на участие в президентских выборах в ноябре 2020 года. Явного победителя выявить не удалось, что, по мнению экспертов, объясняется самим форматом мероприятия — весьма необычным для Америки.

Дело в том, что о своём желании стать кандидатами от партии заявило рекордное количество демократов — 24 человека. В таких условиях проведение традиционных двухчасовых дебатов было невозможно. Национальный комитет Демократической партии объявил, что дискуссии пройдут в два дня, и ограничил число их участников. До дебатов допускались кандидаты, которых поддержали не менее 1% респондентов в трёх соцопросах или сумевшие собрать пожертвования от 65 тыс. избирателей из двадцати и более штатов. Эти условия смогли выполнить двадцать человек. Они и были разбиты на две группы по десять человек.

В числе входивших в первую группу оказалась сенатор Элизабет Уоррен — один из фаворитов предвыборной гонки. Лидеры опросов общественного мнения — бывший вице-президент Джо Байден, мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, сенаторы Берни Сандерс и Камала Харрис — вошли во вторую группу.

Согласно онлайн-опросу, опубликованному в Washington Examiner, победителем дебатов в первой группе стала член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард, тогда как комментаторы издания прочили победу Уоррен. Во второй группе американцы отдали предпочтение бизнесмену Эндрю Янгу, хотя журналисты полагали, что победа достанется Камале Харрис.

Дебаты в Майами являются фактическим началом сложной процедуры выборов кандидата от Демократической партии. Помимо телевизионных дебатов, она предусматривает новые дискуссии, опросы общественного мнения и выход из борьбы кандидатов, не имеющих достаточной поддержки. В штатах начнутся кокусы (партийные собрания), где будут выбирать делегатов на партийный съезд, который пройдёт с 13 по 16 июля 2020 года. Именно делегатам съезда и предстоит выбрать кандидата от партии для участия в президентской гонке.

Что касается съезда республиканцев, то он пройдёт с 24 по 27 августа 2020 года. По закону партия также обязана провести праймериз, однако их победитель известен заранее — это действующий президент США Дональд Трамп. О его поддержке объявил национальный комитет, при этом ни один пользующийся популярностью республиканец не заявил о своём намерении участвовать в выборах, отмечают эксперты.

Тема дискуссий

На дебатах в Майами кандидаты говорили главным образом об американской внутренней политике. В центре споров оказались медицинская реформа, налог на богатство, который предлагают ввести ряд кандидатов (в частности, Уоррен и Сандерс), политика в отношении мигрантов. При этом говоря о миграционной политике, трое кандидатов — О'Рурк, Букер и Кастро — перешли на испанский язык.

Внешнеполитическим вопросам было уделено гораздо меньше времени. Кандидаты говорили о противостоянии США и Ирана, о запутанных отношениях с Китаем, о ситуации на Ближнем Востоке. Некоторой неожиданностью оказалось то, что в ходе дебатов почти не упоминалась Россия. Единственными заговорившими о ней были не относящиеся к фаворитам предвыборной гонки бизнесмен Эндрю Янг и мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Джо Байден, Берни Сандерс и Камала Харрис

Reuters

© Mike Segar

«Россия представляет для нас крупнейшую геополитическую угрозу: русские успешно проводят хакерские атаки против нашей демократии», — заявил в своей речи Янг. Кандидат считает, что американцы не смогли противостоять России в вопросе вмешательства в их демократические процессы. Как он выразился, русские «последние пару лет ржут над этим до слёз».

«Россия пытается подорвать нашу демократию, и у неё это чертовски хорошо получается, но нам нужно её остановить!» — заявил Де Блазио.

Отсутствие интереса у демократов к российской тематике удивило многих американских комментаторов.

«Нет, вы серьёзно? Только ДЕ БЛАЗИО вспомнил о России??? Ну что, из «теневого кабинета» все уволены», — пошутила в своём Twitter американская журналистка Молли Маккью, известная своим неоднозначным отношением к России.

Ok seriously? Only DE BLASIO mentioned Russia??



Ok, you're all fired from the shadow cabinet. Have fun when the Bernie bots come back, y'all. — Molly McKew (@MollyMcKew) 27 июня 2019 г.

Зато подлинным героем теледебатов стал президент Дональд Трамп. Его имя неоднократно упоминали большинство кандидатов. Трампа критиковали за его позицию по реформе медицинского страхования и миграции, за выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, за его отношение к прессе и европейским союзникам по НАТО. Кандидаты не стеснялись в выражениях. Так, Сандерс назвал Трампа «патологическим лжецом и расистом».

Сам американский президент воспринял критику в свой адрес спокойно.

«Тоска», — лаконично прокомментировал он дебаты демократов в своём Twitter.

BORING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 июня 2019 г.

«Взрослый в комнате»

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий отметил, что двухдневный формат дебатов оказался не самым удачным.

«Собрали всех лидеров гонки в одном месте, а Элизабет Уоррен отделили в первый этап. Такой формат не очень помогает разглядеть разницу между кандидатами», — отметил он в беседе с RT.

По его мнению, никто из кандидатов не одержал уверенной победы, и фавориты от Демократической партии не поменялись.

«Можно выделить лишь серьёзную неудачу Бето О'Рурка. Он выступил очень слабо, во многих вопросах не ориентировался, и ему потребуется много усилий, чтобы вернуться в гонку. Все остальные выступили относительно ровно», — считает Дробницкий.

Вместе с тем по дебатам стало видно, насколько сильно «полевела» Демократическая партия за последние годы, отметил эксперт.

«На выборах 2016 года Берни Сандерс казался возмутителем спокойствия и исключением из правил. Но на этих дебатах он не был самым радикальным социалистом», — сказал Дробницкий.

При этом эксперты подчёркивают, что самый опытный оратор, лидер опросов общественного мнения Джо Байден выступил хуже, чем ожидалось.

«Он не вступал в горячие дискуссии, а отвечал на вопросы, делал комментарии, пытался держаться как единственный взрослый в комнате. Но когда во втором этапе многие кандидаты начали говорить одновременно, было очень сложно выдерживать эту линию. Байден оказался просто молчащим джентльменом. Стоит отметить, что модераторы теледебатов не старались провоцировать ни его, ни других кандидатов. Даже когда вопрос казался сложным, они давали возможность уйти от ответа», — отмечает Дробницкий.

Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин считает в корне неверной оценку дебатов, которую им дала американская либеральная пресса.

«Конечно, Харрис не победила. Никто не победил. Все кандидаты выступили достаточно убого и неуверенно. В целом можно согласиться с оценкой, которую дал Трамп этим дебатам в своём Twitter», — сказал эксперт в беседе с RT.

Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Дебаты продемонстрировали, что в партии сохраняется и углубляется раскол на традиционное либеральное крыло и «более левых», полагают эксперты. «Либералов» представляет Байден, а на роль лидера социалистического крыла соответствующая часть партийного истеблишмента старается провести Харрис, считает Домрин. Вместе с тем, как показали дебаты, фавориты голосования до сих пор не определились, им нечего предложить американскому народу, кроме критики в адрес Трампа, полагает эксперт.

«Если то же самое продолжится и в дальнейшем, то американскому президенту даже не надо будет изобретать каких-то сильных ходов для победы. Он и так выиграет, потому что его соперники скучны, а главное — предсказуемы», — полагает Домрин.

С ним согласен политолог Эдуард Лозанский.

«Дебаты показали, что пока у демократов достойные кандидаты не просматриваются и Трамп сохраняет хорошие шансы на победу», — сказал он в комментарии RT.

Российский фактор

Почти полное отсутствие упоминаний о России в ходе этих дебатов эксперты считают показательным фактом.

«Темой вмешательства Москвы в американские выборы избирателя перекормили. А теперь, когда обвинения Трампа в сговоре с Россией лопнули, поднимать её вновь вообще странно», — говорит Домрин.

Вместе с тем эксперты предостерегают от ошибочной трактовки нежелание демократов говорить на дебатах о России.

«Этот факт ни в коем случае не свидетельствует о том, что победа демократического кандидата означает наступление оттепели в российско-американских отношениях», — подчеркнул Домрин.

Точку зрения профессора разделяет и Дмитрий Дробницкий.

«Демократы даже себя убедили в том, что победу в 2016 году у Хиллари Клинтон отнял Владимир Путин. Поэтому в случае победы они не собираются с ним разговаривать. Можно сказать, что демократы даже настроены на ухудшение отношений с Россией. Если выборы выиграет Байден, он предпримет попытку усилить влияние США на Украине, в том числе для своей семьи, которая там владеет газовыми активами. Если победит левый активист, в наш адрес полетят постоянные упрёки в нарушении чьих-нибудь прав», — говорит эксперт.

По мнению Дмитрия Дробницкого, для нормализации контактов двух стран нужна «долгая перестройка всей инфраструктуры отношений России и США». А на это не настроен ни один из имеющих шансы на победу кандидатов от Демократической партии, уверен эксперт.