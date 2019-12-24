Ничья устроить не может: Путин ясно поставил задачи Минобороны России

Во вторник, 24 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин затронул вопросы качества российского вооружения. Глава государства считает, что Россия должна обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против себя и своих союзников, поэтому у неё должна быть "надёжная, гарантированная защита нашей родины от любых потенциальных военных угроз".

Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья!

- добавил президент, говоря о военной технике.

Путин также обсудил с чиновниками военные пенсии - по словам президента, в 2020 году их ждёт увеличение. Кроме того, будет продолжена выдача жилья нуждающимся военнослужащим.

В рамках заседания президент коснулся и ядерных разработок России: страна будет продолжать их, пока нет новых договорённостей о контроле вооружений, заявил Путин, добавив, что необходим мниторинг развёртывания американских ракет в Европе и АТР.