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«Ничтожная политическая провокация»: как в России отреагировали на идею отдать Калининградскую область Польше

20 марта 2020, 20:30  •  55 • В России
В Госдуме заявили, что Калининградская область никогда не зависела и не будет зависеть от Польши, а запасов продовольствия в регионе хватит не на один месяц. Так в РФ ответили на появившуюся в польском СМИ публикацию, автор которой утверждал, что из-за коронавируса регион оказался в «полуизоляции». В комментариях под публикацией некоторые читатели предложили присоединить область к Польше. Российские парламентарии подобные призывы назвали «ничтожной политической провокацией».
 
Reuters © Sergei Karpukhin
 

Калининградская область никогда не зависела и не будет зависеть от Польши, подчеркнул в разговоре с RT зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. 

Такое заявление депутат сделал после того, как польское издание Gazeta Wyborcza разместило статью, автор которой заявил, что после решения российских властей закрыть границы в связи с распространением коронавируса, Калининградская область якобы оказалась в «полуизоляции». В публикации утверждается, что жители области, привыкшие делать покупки в польских магазинах, теперь лишены этой возможности. Автор материала также выразил мнение, что в российских магазинах запаса продуктов якобы хватит на месяц полной изоляции. После этого ряд польских читателей в комментариях под статьёй призвали забрать регион себе.

Калининградская область сегодня способна прокормить как себя, так и часть Польши, отметил Алексей Чепа.

«Запасов продуктов хватит не на один месяц. К тому же, в изоляции от России Калининградская область никогда не находилась и не будет находиться», — заявил депутат. 

Он напомнил, что с регионом налажено авиационное, паромное и железнодорожное сообщение, поэтому калининградцы будут обеспечены продуктами и медикаментами.

«Никаких проблем там не будет. Хорошо, что поляки волнуются за нас, но сегодня им нужно больше волноваться за себя», — отметил Чепа.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал представленные под публикацией призывы «ничтожной политической провокацией», которая не отражает реального мнения польских граждан.

«Всё останется, как есть: и Российская Федерация, и Польша — соседи без претензии к территориям», — заявил Бальбек RT.

Тем временем руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, что местные власти не готовы комментировать степень вменяемости читателей Gazeta Wyborcza.

«Никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведётся», — приводит слова Лыскова РИА Новости.

Губернатор области Антон Алиханов также отказался комментировать высказывания польских граждан. 

«Честно говоря, оценивать высказывания каких-то безымянных интернет-троллей губернатору Калининградской области — слишком много чести этим польским графоманам», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Калининградская область занимает полуэксклавное географическое положение. Она не имеет общих границ с остальной территорией России, при этом граничит с Литвой и Польшей, а также выходит к Балтийскому морю.

  • © Нина Алексеева/РИА Новости

Первый инфицированный коронавирусом в Калининградской области был зафиксирован в начале марта у жительницы региона, вернувшейся из Италии. Всего в регионе отмечено пять случаев заражения.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны с 17 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения будут действовать 30 дней и коснутся всех случаев, кроме неотложных поездок. 

Россия также приняла меры в связи со вспышкой заболевания. С 16 марта начало действовать ограничение на авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией — сохранены лишь регулярные рейсы со столицами этих государств, а также чартеры для вывоза россиян и возвращения иностранцев на их родину.

Стоит отметить, что ещё до начала пандемии коронавируса, Калининградская область оказывалась в центре внимания в связи с высказываниями представителей ряда стран. 

В частности, в октябре 2019 года старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда Ричар Хукер описал гипотетическое военное столкновение России и НАТО в Прибалтике и заявил, что альянс должен рассмотреть возможность захвата Калининградской области в случае подобного столкновения.

Хукер в своём докладе утверждал, что в случае гипотетического вторжения России в Прибалтику американская и польская армии должны немедленно атаковать Калининградскую область, чтобы нейтрализовать расположенные там системы ПВО.

Помимо этого, Хукер заявил, что захват Калининграда нейтрализует Балтийский флот, который лишится своего порта.

Губернатор области Антон Алиханов тогда сравнил доклад Хукера с бульварной фантастикой, а в Госдуме подобные заявления назвали вбросом. 

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT напомнил, что в регионе постоянно нагнетается истерия и усиливается военное присутствие сил НАТО из-за так называемой российской «угрозы».  

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