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Ничто не поможет: Председатель "Яблока" предложил абсурдную идею по ковиду

15 июля 2021, 16:15  •  57 • Политика
Председатель партии "Яблоко" предложил ввести тотальный локдаун. В своём письме Владимиру Путину он отмечает, что нужно "поддержать экономику, бизнес и граждан", будто забывая, что прошлогодняя изоляция нанесла сильный удар по предпринимателям.
Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков передал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором он просит ввести нерабочие дни из-за высокой смертности от ковида на две недели. А также обеспечить бизнес и людей необходимой поддержкой.
Он считает, что в такой сложной эпидситуации никакие меры, кроме тотального локдауна, не помогут.
"Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии "Яблоко" предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели (с возможностью его продления ещё на неделю)", - говорится в сообщении.
Он пояснил свою позицию тем фактом, что Россия вышла на третье место в мире по уровню смертности от коронавируса. Вакцинация идёт гораздо медленнее, чем в других странах, указывает Рыбаков.
Также он предлагает компенсировать работодателям расходы по заработной плате, налоговым и страховым платежам из Фонда национального благосостояния, а всем сотрудникам, которые выйдут в вынужденный отпуск, выплатить не меньше половины месячной зарплаты.
Довольно странно говорить о спасении бизнеса, тогда как в прошлом году от такой меры бизнесмены в России понесли большие убытки.

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