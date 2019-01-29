«Ничем не прикрытое вмешательство»: в Кремле считают незаконными санкции США в отношении Венесуэлы

Москва считает санкции США в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Вашингтон ввёл рестрикции в отношении PDVSA. Как заявили в Штатах, это решение продиктовано тем, что организация — основной источник дохода «режима Николаса Мадуро». При этом отмечается, что заблокированными активами сможет распоряжаться объявивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуаидо. В неловкой ситуации оказался советник лидера США Джон Болтон: перед камерами он предстал с блокнотом, в котором было написано: «Пять тысяч солдат в Колумбию».

В Москве считают незаконными санкции США в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Защищать будем в рамках действующего международного права, используя все доступные нам механизмы. Законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения», — подчеркнул Песков.

Он указал, что Вашингтон продолжает вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

«Мы не считаем это правильным. Мы считаем это прежде всего проявлениями недобросовестной конкуренции. В данном случае это продолжающаяся линия — ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — сказал Песков.

«Блокируем активы компании»

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы — Petroleos de Venezuela, S.A (PDVSA). Как указали в американском Минфине, эта структура является основным источником дохода и поступления иностранной валюты, включая доллары и евро, для властей Венесуэлы.

Как добавили в Белом доме, финансовые ограничения вводятся не только в отношении PDVSA, но и против правительства Венесуэлы, других политических ведомств, Центробанка, а также «любого лица, действующего в интересах режима Мадуро».

«Мы блокируем активы компании на $7 млрд, ещё $11 млрд составит упущенная выгода компании в течение этого года», — указал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, подобные меры призваны предотвратить дальнейшее использование активов Венесуэлы «бывшим президентом» Николасом Мадуро и «сохранить» их для венесуэльского народа.

«Соединённые Штаты привлекают к ответственности тех, кто виновен в трагическом упадке в стране, и продолжат применять все имеющиеся в их распоряжении дипломатические и экономические инструменты для поддержки временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо, Национальной ассамблеи и народа Венесуэлы в их стремлении к восстановлению демократии», — заявил он.

При этом провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы распорядился переназначить членов совета директоров PDVSA и её американского подразделения Citgo.

«Я распорядился перевести счета республики под контроль венесуэльского государства и его легитимных властей, чтобы избежать продолжения грабежа и направить средства на решение проблем венесуэльцев», — заявил Гуаидо.

Легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, указал на намерение Вашингтона украсть американскую «дочку» PDVSA — Citgo. По его словам, Каракас примет все необходимые меры для защиты национальных интересов и даст симметричный ответ.

Как добавил министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо, правительство США осуществляет «наглый грабёж». По его словам, Citgo может быть оценена в $7 млрд только в том случае, если Гуаидо «и его поверенный в Вашингтоне» попытаются «продать компанию с аукциона как часть платежа».

«Они пытались во что бы то ни стало захватить Citgo на протяжении всех этих лет... Сегодня они пытаются сделать это с помощью предательской акции венесуэльской оппозиции — они платят дьяволу венесуэльской нефтью», — написал Кеведо в Twitter.

Топливораспределительная установка компании PdVSA

Reuters

© Alexandra Ulmer

До объявления о санкциях против PDVSA мировые цены на нефть эталонных марок теряли в значениях примерно 2%. Между тем к утру вторника, 29 января, стоимость фьючерсов перешла к росту: Brent — на 0,8% (до $60,45 за баррель), WTI — на 0,7% (до $52,45 за баррель).

По информации Центробанка Венесуэлы, национальная валюта государства — боливары — продолжает обесцениваться. Так, за выходные курс боливаров снизился на 53,5% — с 2084 единиц за доллар до 3200.

«Абсолютно вопиющий случай»

Как отметил аналитик БКС Кирилл Таченников, снижение экспорта нефти из Венесуэлы может поддержать цены на сырьё. При этом эксперт констатировал, что в настоящее время доля государства на мировом рынке не столь значительна и на фоне санкций можно ожидать дальнейшего снижения.

«Насколько падение будет сильным, пока сказать невозможно, поскольку неизвестно, кому из покупателей всё же разрешат покупать нефть у Каракаса. Формально США могут объявить, что и остальные страны, которые станут покупать венесуэльскую нефть, будут подвергнуты санкциями. Но пока непонятно, пойдёт ли Вашингтон на такой шаг», — заметил Таченников в беседе с RT.

Поведение Вашингтона в отношении Венесуэлы, в том числе санкционное давление, можно охарактеризовать одним словом — «терроризм», заметил профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев.

«Наглость, с которой мы сегодня столкнулись, беспредельна. Если на Украине американцы просто печеньки раздавали и могли говорить, что лишь формально поддерживали мирный протест, то сейчас абсолютно вопиющий случай — США фактически назначили президента другого государства. При этом такое поведение находит поддержку у кучи коллаборационистов — абсолютно безответственных политиков разных стран. На их совести будет та катастрофа, которая может произойти с народом Венесуэлы», — заявил эксперт в беседе с RT.

«Трамп, руки прочь от Венесуэлы»

Между тем во время пресс-конференции, которую официальные лица США проводили в «поддержку демократии» Венесуэлы, фотографы сделали снимок советника американского лидера Джона Болтона. Высокопоставленный чиновник держит в руках блокнот, в котором есть запись: «Пять тысяч солдат в Колумбию».

Как отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, на возможность военного вмешательства в дела Венесуэлы «с разной степенью беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне», в том числе американские медиа, но официальных комментариев «никто не дождался». «Хотя надежду не теряем», — добавила она.

«Напомню, что «возвращение демократии» в Венесуэлу, (а называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране) осуществляется именно с территории Колумбии. А как же невмешательство во внутренние дела — от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну как-то так», — написала Захарова в Facebook.

Между тем в Боготе заявили, что им «неизвестны смысл записи и причина», по которой Болтон упомянул Колумбию в своём блокноте.

В то же время напомним, что ранее Гуаидо рассказал о ведении тайных переговоров с венесуэльскими военными. Он также пообещал амнистию всем, кто «поможет восстановить конституционный порядок».

Оппозиционер также сообщил, что разговаривал с Дональдом Трампом, а также другими региональными лидерами, включая президента Колумбии Ивана Маркеса Дуке и главу Аргентины Маурисио Макри. Однако он не стал отвечать на вопрос, обсуждалась ли с главой Белого дома возможность «военного варианта» в Венесуэле.

«В центре нашего разговора были люди, гуманитарная ситуация», — заявил Гуаидо.

К президенту США также обратился легитимный глава Венесуэлы Николас Мадуро. Во время выступления перед вернувшимися в страну дипломатами он перешёл на английский и потребовал от Трампа «немедленно убрать руки» от Венесуэлы.

«Трамп, вы ответственны за любое насилие, которое может произойти в Венесуэле. На вас ложится эта ответственность... Кровь, которая может пролиться в Венесуэле, — на ваших руках, президент Дональд Трамп», — заявил Мадуро.

США будут продолжать оказывать максимальное давление на Венесуэлу, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, об этом говорят согласованные действия американских властей и венесуэльской оппозиции.

«Несмотря на то, что реальной власти у Гуаидо нет, он постоянно будет пытаться провоцировать ситуацию внутри страны, накалять её, требовать каких-то жёстких мер. При этом США либо будут готовы к интервенции, либо введут ещё более серьёзные санкции против Венесуэлы. Никаких иллюзий, что ситуация успокоится, быть не должно», — подчеркнул Брутер в разговоре с RT.