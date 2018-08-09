«Ничем не обоснованная, деструктивная инициатива»: как в России отреагировали на санкции США по делу Скрипалей

Анонсированные Соединёнными Штатами ограничительные меры против России по делу Скрипалей превратят систему международного права в «театр абсурда». Такое мнение высказали в Госдуме, комментируя заявление Вашингтона о новых санкциях в отношении Москвы, которые начнут действовать 22 августа. В Совфеде уверены, что США используют подобного рода ограничения для сдерживания России и продвижения своих коммерческих интересов. Парламентарии также заявили о возможности применения закона о контрсанкциях. В посольстве РФ новые меры назвали «драконовскими», отметив, что никаких доказательств вины Москвы в отравлении Скрипалей американская сторона не представила.

Санкционная машина США набирает обороты, заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Так ведомство отреагировало на анонсирование Госдепом новых ограничительных мер против РФ.

«8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые драконовские санкции под надуманным предлогом использования правительством Российский Федерации нервно-паралитического вещества «Новичок» (А-234. — RT) против гражданина Великобритании С. Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не представлено», — сказано в заявлении.

В посольстве отметили, что американская сторона отказалась отвечать на уточняющие вопросы и давать какие-либо пояснения, а лишь заявила, что у США «достаточно информации, чтобы сделать вывод, что Россия виновата».

При этом российские дипломаты напомнили, что Кремль последовательно выступает «за открытое и транспарентное расследование преступления в Солсбери и наказание виновных».

Также в посольстве предложили США предать гласности переписку по делу Скрипалей.

Госдеп объявил о предстоящем введении санкций в отношении России из-за дела Скрипалей в среду, 8 августа. В силу новые ограничения вступят 22 августа. Они затронут «поставки всех чувствительных товаров и технологий сферы национальной безопасности». При этом на сайте ведомства указано, что исключения будут сделаны для сотрудничества в космосе, обеспечения безопасности коммерческих пассажирских перелётов и поставок товаров для гражданских нужд.

В своём решении Госдеп основывается на «Законе об уничтожении химического и биологического оружия» — согласно позиции ведомства, Россия применила такое оружие в Солсбери.

Если за три месяца Россия не представит доказательств, что она не применяла химическое и биологическое оружие, а также не даст гарантий неприменения его в будущем, против неё будут применены новые, более жёсткие меры. По оценке американского ведомства, в таком случае санкции коснутся 70% российской экономики и нанесут ущерб в несколько сотен миллионов долларов.

Офицеры полиции осматривают парк королевы Елизаветы в Солсбери

Reuters

© Hannah McKay

Напомним, что Великобритания считает Россию ответственной за инцидент в Солсбери, в котором пострадали Сергей и Юлия Скрипаль. При этом Соединённое Королевство до сих пор не представило конкретных доказательств вины Москвы, ограничиваясь формулировкой «весьма вероятно».

Например, специалисты британской лаборатории «Портон-Даун» так и не смогли определить страну происхождения нервно-паралитического вещества А-234, которым были отравлены Скрипали.

Однако это не помешало странам ЕС и США, опираясь британские обвинения, выслать десятки российских дипломатов. При этом саму Россию к расследованию не допустили, несмотря на то что Скрипали являются гражданами РФ.

Лондон уже поддержал новые антироссийские меры Вашингтона. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает РИА Новости.

«Великобритания приветствует эти новые действия со стороны наших союзников — США. Сильная международная реакция на использование химического оружия в Солсбери направляет однозначный сигнал России, что её провокационное, безрассудное поведение не будет безответным», — говорится в заявлении.

«Лоббирование интересов»

Новые санкции США превратят систему международного права в «театр абсурда», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Введя санкций по делу Скрипалей, США окончательно превратят всю систему международного права в театр абсурда, обратив в пепел такие понятия как «доказательная база» и «презумпция невиновности». Намерение ввести санкции по делу Скрипалей без каких-либо предъявленных доказательств — очередное подтверждение оголтелой русофобской истерии», — заявил он.

По словам Слуцкого, Москва может применить закон о контрсанкциях в ответ на меры, принимаемые Вашингтоном.

«Что касается возможной реакции России, это традиционно прерогатива исполнительной власти. Уверен, что при таком развитии событий будет дан адекватный ответ. Со своей стороны, законодатели сформировали для этого весь комплекс правовых мер, приняв в весеннюю сессию закон о контрсанкциях», — отметил он.

США использовали дело Скрипалей, в котором нет доказательств российской вины, для сдерживания России, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Американцы сами понимают, что наша страна разворачивает сейчас крылья, Россия сейчас на подъёме, может стать мощнейшим конкурентом и экономическим, и военным, поэтому любой ценой пытаются нас сдержать», — сказал он в беседе с RT.

При этом давление Вашингтона распространяется не только на Россию, но и на тех политиков в США, которые стремятся выстраивать хорошие отношения с Москвой, отметил в разговоре с RT зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это очередное давление на Россию, в том числе давление на тех политиков в Соединённых Штатах Америки, которые хотят идти на сближение с Россией, с целью нагнетания обстановки. И конечная задача — это коммерческие интересы и лоббирование интересов определённых финансовых и экономических кругов Соединённых Штатов Америки», — считает он.

США полагают, что доказывают своё могущество, собираясь ввести новые санкции по обвинениям без доказательств, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Для нас введение новых санкций неудивительно. Мы только и слышим постоянно о том, что они продлевают их, вводят новые... Хотя ограничительные меры сами по себе неприятные, они уже не оказывают серьёзного влияния на экономическую ситуацию в России и тем более на политическую», — сказал он RT.

Однако санкции могут вводиться и ради поддержки «ближайшего европейского союзника» — Великобритании, а также с целью повысить накал антироссийской риторики в НАТО, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По его мнению, больше никак нельзя объяснить «ничем не обоснованную, вырванную из контекста реального хода следствия и деструктивную для двусторонних отношений инициативу».