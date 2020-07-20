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"Ничего уникального". Глава НАК оценил слова Навального о закрытии ФБК*
20 июля 2020, 19:00 • 101 • Аналитика
Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) закрывается. Об этом написал на своем сайте основатель организации Алексей Навальный. По его словам, причиной закрытия стали долги структуры в рамках многочисленных судебных исков.
ФБК* существовал с 2011 года и известен тем, что выпускал видеоролики с информацией о якобы наличии дорогой недвижимости и другого имущества у российских чиновников и бизнесменов. Герои этих публикаций неоднократно подавали в суд на ФБК* за клевету и распространение недостоверных данных, что и привело к долгам фонда по судебным искам.
Вместе с этим Алексей Навальный объявил, что создаст новую структуру для продолжения своей работы.
В беседе с радио Sputnik председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов назвал решение Навального абсолютно закономерным и ожидаемым с точки зрения пиара и бизнеса. Но с коррупцией следует бороться иначе, уверен он.
"Противодействие коррупции – это изменение структуры взаимоотношений между государством, обществом и бизнесом. Это кропотливая работа. Это как лечить людей. Она на большие сроки и без большого пиара. ФБК – это был большой политический и экономический проект. Этот проект на определенном этапе был удачным. Сейчас он стал постепенно спадать, и нужно придумать новый проект. Ничего уникального здесь нет, какого-то эффекта в борьбе с коррупцией он не достиг", – сказал председатель Национального антикоррупционного комитета.
ФБК* в октябре прошлого года включен в список иноагентов. Замоскворецкий суд Москвы, а затем Мосгорсуд признали это решение законным.
В августе прошлого года СК возбудил уголовное дело об отмывании фондом миллиарда рублей. По данным ведомства, в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие лица, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".
* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
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