Ничего у нас нет для народа. Ни власти, ни депутатов, ни оппозиции • 106 • Аналитика



Не так давно мы рассуждали на тему оппозиции. Что с тотальным безобразием, именуемым «Единая Россия», что-то надо делать. Что коммунисты и ЛДПР — уже не те, и фактически под ЕР ходят. Все так справедливо и логично.



С той стороны это называют тоталитаризмом.





Ну, собственно, так оно и есть. У нас конституционное большинство партии сами знаете кого, что вполне себе под тоталитарные определения залетает.



Ладно, дальше что?



А дальше 26 июля, как только с нашего города ЧМ-бан был снят (местные власти не согласовывали митингов упорно из-за того, что Воронеж был в списке городов ЧМ. Целую неделю одна сборная жила, ну да ладно), то было анонсировано аж ДВА митинга протеста.



В разное время и в разных местах.



Кто-то скажет: во вам делать нечего… И, наверное, будет прав. Конечно, было бы умнее сделать один большой митинг, где наорались бы все. Но так не было сделано, и слава богу.



Итак, действие первое. Коммунистическое.



Место сбора – центр, у цирка. Замечательное место, конечно, для митингов, но лучше, видимо, не нашли. Зато гора транспорта вокруг, в доступной близости заводы и так далее.







Коммунисты собрали себе сцену задолго до начала, и до старта шоу транслировали речи Зюганова через колонки.



Началось все ровно в заявленные 18 часов.







Народу собралось. Вот без дураков и праздно шатавшихся деточек на каникулах мы оценили толпу в 3-3,5 тысячи. Снять с высоты и более-менее подсчитать самим не получилось, капал дождик, и коптер напрочь отказался взлетать. Ему влажность противопоказана.



Что можно сказать. Вдоволь послушав, что бухтят в толпе, скажу одно: а злопамятный у нас народ. Коммунистов слушали, но бурчали, что надо было в 1996 году брать власть и делать все по-человечески. А Зюганов струсил рулить, потому как критиканствовать проще. А теперь поздно боржоми пить, приехали.







Бухтеть бухтели, но слушали, аплодировали и листки против реформы подписывали. Причем так, что через полчаса очередь желающих подпись поставить стояла, а листы закончились. Пришлось оперативно купить бумаги, разыскать ксерокс и напечатать еще. С задачей молодые коммунисты и комсомольцы справились.



Честно: хорошо говорили. Без дури, без оскорблений (почти), по делу. Вот если бы так КПРФ еще и работала… Эх…







































В принципе, на фото видно, кого больше всех зацепили за живое "пенсионной реформой". Но есть и люди помоложе.



Но нам пришла пора переместиться на митинг номер два.



Адмиралтейская площадь на Петровской набережной. Можно дойти пешком, можно доехать на машине. Городской транспорт там не ходит, идти минимум полкилометра.







Пришло человек 500. Плюс около сотни просто отдыхающих на площади шаталось.



Плакаты самописные в основном, но по накалу с коммунистическими не сравнить. Пожестче. Но сюрпризы начались даже не в плане количества.



В полном обалдении увидел флаг «Солидарности». Это Буковский, Каспаров, Яшин, Немцов. Нормальный приход такой, не ждал.







Потом флаг Либертарианской партии. Черная змея на зеленом фоне и что-то на английском намалевано, я не знаю его.







«Яблоко». Ну да, не с коммунистами же…



Навальновским флаги вообще не нужны.



Вот такая интересная компашка. День прошлый («Яблоко», «Справедливость») и, возможно, день будущий (Навальный и либеры).



Начали говорить… О боже… Нет, понятно, что политические щенки смогут вырасти в волков от политики только в боях. Я понимаю, что Воронеж – это так, провинция. И можно сюда любое прислать, что для Москвы или Нижнего негоже. Но что настолько…







В общем, у несистемной оппозиции все настолько плохо, что хуже некуда.



Понятно, что на митинг пришли «все свои», для галочки. Но вот пришел я. Человек определенного возраста, до пенсии рекомой 15 (20) лет. И что?



И что я увидел/услышал? Блеяние мальчиков лет по 23-25 на тему того, что отвратительно, что Путин и его клика себе покупают яхты и дворцы. Убого. Кричалки на тему «Путин, уходи», «Не дадим себя ограбить». Скучно. Какими-то несвежими книженциями по НЛП попахивать стало до отвращения.



Ну а когда один из выступавших начал заводить митингующих скандировать «Люстрация!», мой напарник не выдержал и сказал, дескать, еще «Кто не скачет, тот Путин», и попрыгать…



Окружающие напряглись…



В целом все понятно. Галочка стоит, мероприятие проведено. Пацанов откатали, в смысле, дали покричать в микрофон.



Убого, уныло, старо.



И это – несистемная оппозиция, которой нас пугали и о которой я писал год назад? Которая устроила Болотную?







Грусть и печаль.



Фактически это невнятные мальчики, не умеющие даже говорить по-человечески. Ладно, навальнята хоть ядом брызгали, либеры вообще чисто себя попиарить пришли. Вступайте в наши ряды, у нас прикольно. Оживший «Вконтакте», право слово.



















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Что получается? Нет у человека (имею в виду себя), которого уже тошнит от ЕР и ее лидера, а также от поддерживаемого партией лидера своего лидера, особого выбора. Это к величайшему сожалению.



Просто не понимаю, как эта «несистемная оппозиция» смогла устроить Болотную. Просто не понимаю, если честно. Кем надо было быть, чтобы пойти вот за этими, не умеющими связать трех слов молодчиками?



Но и за коммунистами идти что-то тоже не очень тянет, если совсем уж откровенно. Хотя они ребята умные и логичные. И дело говорят. Имею в виду, на городском нашем уровне, нормально так разъясняют, что и почем. Особенно касаемо НДС, а то ведь 97% просто не понимает пока, чем это безобразие закончится.



С другой стороны, понимаю, что буду стоять на месте – прямо здесь по башке и получу. Не пенсией (точнее, ее отсутствием), так НДСом или еще чем.



Плохо, когда правящему режиму нет нормальной оппозиции. Ни системной, ни несистемной. Никакой. Старая ПКРФ/ЛДПР себя дискредитировала, новая… Уж лучше, наверное, пусть старая попробует реабилитироваться.



Возможно, лучше еще раз рискнуть (первый раз, что ли) и выдать кредит доверия старым, чем допустить саму мысль о том, что вот такие новые придут оппозиционировать. С кричалками и скакалками по образцу и подобию украинских.



Грустно все это, если честно.



Ничего у нас получается, нет. Как у Булгакова, словами Воланда. Ни правительства, ни депутатов, ни оппозиции. Ничего для народа нет.



Все как на Украине, кстати. Один в один. Не так давно мы рассуждали на тему оппозиции. Что с тотальным безобразием, именуемым «Единая Россия», что-то надо делать. Что коммунисты и ЛДПР — уже не те, и фактически под ЕР ходят. Все так справедливо и логично.С той стороны это называют тоталитаризмом.Ну, собственно, так оно и есть. У нас конституционное большинство партии сами знаете кого, что вполне себе под тоталитарные определения залетает.Ладно, дальше что?А дальше 26 июля, как только с нашего города ЧМ-бан был снят (местные власти не согласовывали митингов упорно из-за того, что Воронеж был в списке городов ЧМ. Целую неделю одна сборная жила, ну да ладно), то было анонсировано аж ДВА митинга протеста.В разное время и в разных местах.Кто-то скажет: во вам делать нечего… И, наверное, будет прав. Конечно, было бы умнее сделать один большой митинг, где наорались бы все. Но так не было сделано, и слава богу.Итак, действие первое. Коммунистическое.Место сбора – центр, у цирка. Замечательное место, конечно, для митингов, но лучше, видимо, не нашли. Зато гора транспорта вокруг, в доступной близости заводы и так далее.Коммунисты собрали себе сцену задолго до начала, и до старта шоу транслировали речи Зюганова через колонки.Началось все ровно в заявленные 18 часов.Народу собралось. Вот без дураков и праздно шатавшихся деточек на каникулах мы оценили толпу в 3-3,5 тысячи. Снять с высоты и более-менее подсчитать самим не получилось, капал дождик, и коптер напрочь отказался взлетать. Ему влажность противопоказана.Что можно сказать. Вдоволь послушав, что бухтят в толпе, скажу одно: а злопамятный у нас народ. Коммунистов слушали, но бурчали, что надо было в 1996 году брать власть и делать все по-человечески. А Зюганов струсил рулить, потому как критиканствовать проще. А теперь поздно боржоми пить, приехали.Бухтеть бухтели, но слушали, аплодировали и листки против реформы подписывали. Причем так, что через полчаса очередь желающих подпись поставить стояла, а листы закончились. Пришлось оперативно купить бумаги, разыскать ксерокс и напечатать еще. С задачей молодые коммунисты и комсомольцы справились.Честно: хорошо говорили. Без дури, без оскорблений (почти), по делу. Вот если бы так КПРФ еще и работала… Эх…В принципе, на фото видно, кого больше всех зацепили за живое "пенсионной реформой". Но есть и люди помоложе.Но нам пришла пора переместиться на митинг номер два.Адмиралтейская площадь на Петровской набережной. Можно дойти пешком, можно доехать на машине. Городской транспорт там не ходит, идти минимум полкилометра.Пришло человек 500. Плюс около сотни просто отдыхающих на площади шаталось.Плакаты самописные в основном, но по накалу с коммунистическими не сравнить. Пожестче. Но сюрпризы начались даже не в плане количества.В полном обалдении увидел флаг «Солидарности». Это Буковский, Каспаров, Яшин, Немцов. Нормальный приход такой, не ждал.Потом флаг Либертарианской партии. Черная змея на зеленом фоне и что-то на английском намалевано, я не знаю его.«Яблоко». Ну да, не с коммунистами же…Навальновским флаги вообще не нужны.Вот такая интересная компашка. День прошлый («Яблоко», «Справедливость») и, возможно, день будущий (Навальный и либеры).Начали говорить… О боже… Нет, понятно, что политические щенки смогут вырасти в волков от политики только в боях. Я понимаю, что Воронеж – это так, провинция. И можно сюда любое прислать, что для Москвы или Нижнего негоже. Но что настолько…В общем, у несистемной оппозиции все настолько плохо, что хуже некуда.Понятно, что на митинг пришли «все свои», для галочки. Но вот пришел я. Человек определенного возраста, до пенсии рекомой 15 (20) лет. И что?И что я увидел/услышал? Блеяние мальчиков лет по 23-25 на тему того, что отвратительно, что Путин и его клика себе покупают яхты и дворцы. Убого. Кричалки на тему «Путин, уходи», «Не дадим себя ограбить». Скучно. Какими-то несвежими книженциями по НЛП попахивать стало до отвращения.Ну а когда один из выступавших начал заводить митингующих скандировать «Люстрация!», мой напарник не выдержал и сказал, дескать, еще «Кто не скачет, тот Путин», и попрыгать…Окружающие напряглись…В целом все понятно. Галочка стоит, мероприятие проведено. Пацанов откатали, в смысле, дали покричать в микрофон.Убого, уныло, старо.И это – несистемная оппозиция, которой нас пугали и о которой я писал год назад? Которая устроила Болотную?Грусть и печаль.Фактически это невнятные мальчики, не умеющие даже говорить по-человечески. Ладно, навальнята хоть ядом брызгали, либеры вообще чисто себя попиарить пришли. Вступайте в наши ряды, у нас прикольно. Оживший «Вконтакте», право слово.Что получается? Нет у человека (имею в виду себя), которого уже тошнит от ЕР и ее лидера, а также от поддерживаемого партией лидера своего лидера, особого выбора. Это к величайшему сожалению.Просто не понимаю, как эта «несистемная оппозиция» смогла устроить Болотную. Просто не понимаю, если честно. Кем надо было быть, чтобы пойти вот за этими, не умеющими связать трех слов молодчиками?Но и за коммунистами идти что-то тоже не очень тянет, если совсем уж откровенно. Хотя они ребята умные и логичные. И дело говорят. Имею в виду, на городском нашем уровне, нормально так разъясняют, что и почем. Особенно касаемо НДС, а то ведь 97% просто не понимает пока, чем это безобразие закончится.С другой стороны, понимаю, что буду стоять на месте – прямо здесь по башке и получу. Не пенсией (точнее, ее отсутствием), так НДСом или еще чем.Плохо, когда правящему режиму нет нормальной оппозиции. Ни системной, ни несистемной. Никакой. Старая ПКРФ/ЛДПР себя дискредитировала, новая… Уж лучше, наверное, пусть старая попробует реабилитироваться.Возможно, лучше еще раз рискнуть (первый раз, что ли) и выдать кредит доверия старым, чем допустить саму мысль о том, что вот такие новые придут оппозиционировать. С кричалками и скакалками по образцу и подобию украинских.Грустно все это, если честно.Ничего у нас получается, нет. Как у Булгакова, словами Воланда. Ни правительства, ни депутатов, ни оппозиции. Ничего для народа нет.Все как на Украине, кстати. Один в один. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 106 Источник Похожие новости Трудно жить без Америки. Демократическая трагедия Итоги недели. «Новая русская рулетка — доживи до пенсии» Портон-Даун и отравления в британских пригородах: есть ли связь?

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