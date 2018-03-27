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Ничего святого: Запад решил ударить по России на фоне трагедии в Кемерове
27 марта 2018, 02:09 • 74 • В мире
Высылка российских дипломатов – признание недееспособности западных политических элит
Читайте такжеВ МИДе рассказали, чем Москва ответит Европе на высылку российских дипломатов Ответные меры по отношению к 14 странам ЕС, заявившим о высылке российских дипломатических работников, будут...
Руководство большинства западных стран окончательно оторвалось от реальности и готово к войне в виртуальном пространстве собственных комплексов и мифов. Сегодняшний демарш США и ряда их союзников в Европе по высылке российских дипломатов не соответствует не только элементарной логике, но и базовым представлениям о человечности. Решение ударить по России было принято на фоне душераздирающей трагедии в Кемерове, унесшей жизни десятков людей. Что характерно, по этому поводу посол США в России Джон Хантсман даже записал специальное видеообращение, в котором назвал дипломатов "сотрудниками российских спецслужб":
Как и ожидалось, примеру американцев, "вступившихся" за своих меньших братьев с Британских островов, последовал ряд европейских стран. Правда, без особого энтузиазма. Если США выслали 60 российских дипломатов, то страны ЕС ограничились высылкой от 1 до 4 сотрудников российских посольств. Правда, одно государство, считающее себя Европой, отличилось: Украина "избавилась" от 13 наших дипломатов, заняв почетное третье место в общем зачете, уступив лишь США и Великобритании.
Они заслужили ассиметричный ответ
По мнению российского дипломата, советника заместителя председателя Совета Федерации Андрея Бакланова, данное решение несет скорее символический, чем прикладной смысл, так как по сути никак не отразится на реальном положении дел:
По мнению Бакланова, ответные меры должны касаться в первую очередь США и Великобритании, ставших инициаторами очередной кампании по давлению на Россию. При этом руководство других стран ЕС стало во многом заложниками ситуации:
Версию о провокации подтверждают и западные эксперты. Так, основатель и президент инвестиционной компании Najadi and Partners Паскаль Наджади считает, что таким образом Запад пытается отвлечь внимание от куда более важных событий:
Важно отметить, что российский МИД продемонстрировал понимание сложившейся ситуации, назвав последние действия США и союзников "продолжением конфронтационной линии":
Чем громче Россия заявляет о своих правах на проведение независимой внешней политики, тем сильнее на нас давят "западные партнеры". Очевидно, что за такими резкими и необдуманными движениями скрывается неуверенность в себе и излишняя нервозность.
Афанасьев Андрей
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