Ничего святого: Запад решил ударить по России на фоне трагедии в Кемерове

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Высылка российских дипломатов – признание недееспособности западных политических элит

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Руководство большинства западных стран окончательно оторвалось от реальности и готово к войне в виртуальном пространстве собственных комплексов и мифов. Сегодняшний демарш США и ряда их союзников в Европе по высылке российских дипломатов не соответствует не только элементарной логике, но и базовым представлениям о человечности. Решение ударить по России было принято на фоне душераздирающей трагедии в Кемерове, унесшей жизни десятков людей. Что характерно, по этому поводу посол США в России Джон Хантсман даже записал специальное видеообращение, в котором назвал дипломатов "сотрудниками российских спецслужб":

Сегодня президент Трамп заявил о выдворении десятков сотрудников российской разведки из США и закрытии консульства России в Сиэтле, штат Вашингтон. Это самое большое выдворение сотрудников российских спецслужб за всю историю США. Данный шаг был предпринят совместно с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на химическую атаку военного типа, осуществленную Россией на территории Великобритании".

Заявление посла США в связи с высылкой сотрудников российских спецслужб (на английском): pic.twitter.com/FUAzfP0olg — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 26 марта 2018 г.

Как и ожидалось, примеру американцев, "вступившихся" за своих меньших братьев с Британских островов, последовал ряд европейских стран. Правда, без особого энтузиазма. Если США выслали 60 российских дипломатов, то страны ЕС ограничились высылкой от 1 до 4 сотрудников российских посольств. Правда, одно государство, считающее себя Европой, отличилось: Украина "избавилась" от 13 наших дипломатов, заняв почетное третье место в общем зачете, уступив лишь США и Великобритании.

Они заслужили ассиметричный ответ

По мнению российского дипломата, советника заместителя председателя Совета Федерации Андрея Бакланова, данное решение несет скорее символический, чем прикладной смысл, так как по сути никак не отразится на реальном положении дел:

Если уменьшится количество дипломатов, будут определенные неудобства. Но я бы совершенно не драматизировал все эти меры, потому что они не угрожают нашим национальным интересам. Поэтому эмоциональная реакция контрпродуктивна."

По мнению Бакланова, ответные меры должны касаться в первую очередь США и Великобритании, ставших инициаторами очередной кампании по давлению на Россию. При этом руководство других стран ЕС стало во многом заложниками ситуации:

Нас сейчас подталкивают к тому, чтобы конфликт разросся, и в нем было большое количество участников с их стороны. Чтобы это касалось не Великобритании и США, как это фактически есть, а чтобы было большое количество стран, и в целом это выглядело как коллективная акция чуть ли не международного сообщества в отношении России. По этому пути идти не стоит. Надо жестко разобраться с теми, кто стоит за этой кампанией. Что касается других стран, то на данном этапе я бы не спешил принимать ответные меры. Надо подождать, когда пыль осядет, и они сами поймут, что они сделали глупость".

Версию о провокации подтверждают и западные эксперты. Так, основатель и президент инвестиционной компании Najadi and Partners Паскаль Наджади считает, что таким образом Запад пытается отвлечь внимание от куда более важных событий:

Я думаю, что это может быть отвлекающим маневром для того, чтобы предпринять нечто более опасное. Одновременно стоит обратить внимание на то, что президент Трамп переформатировал силовое крыло своей администрации, там к власти пришли неоконы. Эти люди определённо не следуют принципам миролюбивой политики. Так что, возможно, все это сделано умышленно, как попытка спровоцировать Россию… Единственный язык, который Запад сейчас понимает, - это решительная и сильная позиция Москвы в намерении начертить красную линию, за которую западным игрокам лучше не заходить. В обратном случае все это представляется как нечто бессмысленное и опасное".

Важно отметить, что российский МИД продемонстрировал понимание сложившейся ситуации, назвав последние действия США и союзников "продолжением конфронтационной линии":

Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации".

Чем громче Россия заявляет о своих правах на проведение независимой внешней политики, тем сильнее на нас давят "западные партнеры". Очевидно, что за такими резкими и необдуманными движениями скрывается неуверенность в себе и излишняя нервозность.

Афанасьев Андрей