«Ничего общего с Россией у нас быть не должно»: украинские радикалы проведут 9 мая акцию в честь СС «Галичина»

В День Победы украинские националисты готовят шествие «Бессмертная дивизия» в честь ветеранов СС «Галичина» в центре Киева. Так они намерены сорвать марш «Бессмертного полка». Более того, как рассказали источники RT, знакомые с ситуацией, на улицах столицы будут организованы «патрули», основная задача которых — не допустить во время празднования 9 Мая использования символики времён Великой Отечественной войны.

Марш участников Организации украинских националистов против акции «Бессмертный полк» в Киеве, 9 мая 2017 года РИА Новости

Украинские радикалы из «Братства»* намерены провести в Киеве в День Победы акцию «Бессмертная дивизия». Как заявил лидер организации Дмитрий Корчинский, активисты планируют пройти маршем по центру украинской столицы с портретами «дедов и прадедов из дивизии СС «Галичина».

Это формирование времён Второй мировой войны состояло из украинских добровольцев и входило в состав войск нацисткой Германии. Военнослужащие четвёртого и пятого полков «Галичины» совершали многочисленные преступления против мирного населения, а саму дивизию Нюрнбергский трибунал признал преступной организацией.

Источник RT в Национальной полиции сообщил, что разрешения на проведение акции «Бессмертная дивизия» ведомство не давало.

«Охрана будет усилена, в центре установят металлоискатели, а ветеранов будут охранять. Но нет никакой гарантии, что акция Корчинского не состоится», — подчеркнул собеседник RT.

Во время празднования Дня Победы возможны провокации. Это признал и глава СБУ Василий Грицак.

Полиция во время акции «Бессмертный полк» в Киеве, 9 мая 2017 года

РИА Новости

При этом эксперты допускают, что Корчинский всё-таки получит разрешение на проведение своей акции.

«Украина демонстрирует лояльность ко всем, кто борется с Россией и отрицает её роль в победе над фашизмом. Это будет пропаганда бандеровщины, пропаганда дивизии «Галичина». Это ответ на мощную инициативу («Бессмертный полк»), которую не первый год проводят в России и которая активно распространяется по всей планете. Это провокация и попытка уравнять в правах ветеранов Великой Отечественной войны, которые уничтожили фашизм, и тех, кто за фашизм воевал», — заявил в интервью RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Георгиевские ленты будем отбирать»

В настоящий момент, по данным киевской полиции, 9 мая запланировано только одно официальное мероприятие — акция «Бессмертный полк», во время которой украинцы традиционно несут портреты своих родственников, сражавшихся против фашистов на фронтах Великой Отечественной войны. Ветераны по традиции в День Победы возлагают цветы к памятникам погибшим.

Как рассказал источник RT в одной из радикальных организаций, они не станут мешать ветеранам, но если увидят у них коммунистическую символику, георгиевские ленты, портреты Ленина или Сталина, будут отбирать даже у очень пожилых людей.

Так, о намерении «патрулировать» центральную часть города заявили националистические организации С14 и «Свобода».

В прошлом году 9 мая радикалы организовали многочисленные провокации во время шествия «Бессмертного полка». Националисты забрасывали участников акции картошкой, дымовыми шашками и шариками с краской, отбирали у ветеранов георгиевские ленты, оскорбляли тех, кто исполнял на улицах Киева фронтовые песни.

Участники акции «Бессмертный полк» в Киеве, 9 мая 2017 года

РИА Новости

«В прошлом году после такого «парада» у моего дедушки едва не случился инсульт. Сначала ему запретили использовать свою гвардейскую ленту, потом велели спрятать ордена отца, который погиб на войне, а затем неоднократно угрожали непонятные молодые люди. Мы уговариваем его не идти на шествие в этом году, ведь если он увидит плакаты с фотографиями бойцов СС «Галичина», у него случится инфаркт», — рассказывает RT киевлянин Руслан Волошин.

Как выяснил RT, многие жители украинской столицы, опасаясь провокаций, 9 мая планируют покинуть город на целый день.

«В этом году мы намерены выехать из Киева 9 мая на пикник, поскольку в городе точно будут беспорядки. Я помню, как раньше, в 2012 и 2013 годах, мы покупали цветы, шли по центру и поздравляли ветеранов. Атмосфера была прекрасная, играла «Катюша», а теперь нам страшно», — рассказывает RT киевлянка Мария Беличенко.

По её словам, «Бессмертный полк» — это прекрасная традиция, которую Украина переняла у России.

Столкновения в День Победы происходили в прошлом году и в регионах. В Днепре ветераны так называемой АТО пытались напасть на колонну во главе с депутатом от Оппозиционного блока Александром Вилкулом. В Одессе активист «Правого сектора»** поднял портрет одного из руководителей «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»*** (ОУН-УПА) Романа Шухевича, что привело к беспорядкам. В Запорожье провокаторы на акцию «Бессмертного полка» принесли портреты героев сериала «Игра престолов».

Отойти от русского мира

Искоренение «российских» традиций, в том числе и всенародного празднования Дня Победы, на Украине стало одной из приоритетных внутриполитических задач.

Источник RT в партии «Народный фронт» считает, что Украина должна постепенно отказаться от этого праздника.

«Мы должны отмечать День памяти 8 мая, как и все страны ЕС. Ничего общего с Россией не должно быть», — говорит он.

Собеседник RT выразил уверенность, что «ещё пару лет стычек, и ветераны сами откажутся выходить на улицы».

Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций во Львове

Пропаганда нацизма на Украине возведена в ранг государственной политики, и этому активно способствуют очень многие ведомства и министерства, говорит в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«К примеру, возьмём Институт национальной памяти, который существует на Украине. Его возглавляет человек (Владимир Вятрович. — RT), который совершенно открыто восхваляет коллаборационистов и нацистов, которые были на стороне нацисткой Германии во время Великой Отечественной войны», — отметил Денисов.

В интервью «Радио Свобода»**** 5 мая Вятрович заявил, что «советский миф» о Великой Отечественной войне стал одним из ключевых в Российской Федерации.

«И 9 Мая как общегосударственный праздник, который отмечается помпезно в виде разного рода прославления милитаризма, — это элемент этого российского имперского мифа. Если мы хотим отойти подальше от русского мира, если мы хотим утвердить свою независимость, то это абсолютно необходимый следующий шаг, который должна сделать Украина», — подчеркнул Вятрович.

Украина достаточно давно переписывает историю, признаёт Денисов. По его словам, на самом деле эта тенденция зародилась ещё в 1990-е годы, с момента образования независимого украинского государства.

«Другое дело, что только спустя несколько десятилетий это уже стало открытой пропагандой нацизма. Но общая тенденция наметилась ещё в 90-х годах. И здесь, конечно, большая проблема в том, что вовремя эти тенденции и инициативы не были уничтожены. И на данный момент на Украине коллаборационисты и нацисты являются главными героями», — резюмировал Денисов.

*«Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

*** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

**** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.