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«Ничего нового здесь нет»: ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по Крыму и Украине

31 января 2020, 18:39  •  77 • Украина
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств некоторыми странами, включая Россию. В документе Москве предъявляется ряд претензий, касающихся воссоединения Крыма с РФ, а также вопросов, связанных с соблюдением прав человека и решениями ЕСПЧ. Кроме того, в резолюции российскую сторону призывают «выполнять Минские соглашения», хотя Москва не является стороной конфликта, и обвиняют во «вмешательстве» в ситуацию в Донбассе. Российская делегация в ПАСЕ назвала такой подход к государству «хамским и политизированным». Между тем в Госдуме выпады в адрес РФ не считают чем-то новым и отмечают, что страна вернулась на площадку ассамблеи, чтобы иметь возможность «отвечать на подобные инсинуации».
 
© Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images
 

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения своих обязательств несколькими странами — членами СЕ, включая Россию. Документ опубликован на официальном сайте ассамблеи.

В документе российской стороне предъявлен ряд претензий, в частности касающихся вопросов соблюдения прав человека, невыполнения решений ЕСПЧ и воссоединения Крыма с Россией. Резолюция, помимо прочего, призывает Москву «полностью выполнять Минские соглашения».

Кроме того, Москва обвиняется в якобы «вмешательстве» в ситуацию на востоке Украины. Также в документе содержится призыв к России в полном объёме сотрудничать с прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушения рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines.

  • © Pierre Crom/Getty Images

Документ был принят при низком кворуме. Из 321 парламентария ассамблеи за выступили 49 депутатов, против — 17, ещё трое воздержались.

Российская делегация выразила несогласие с положениями документа. Глава делегации Пётр Толстой заявил, что Москву не устраивает подобный «хамский» подход, передаёт РИА Новости.

С осуждением текста резолюции выступил и член российской делегации, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

«В частности, в резолюции подчёркивается причастность России к крушению малайзийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности», — цитирует депутата Интерфакс.

Россия также неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает за его скорейшее урегулирование.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обратил внимание на то, что полномочия российской делегации в ассамблее всё-таки были подтверждены.

«Это было ключевое условие возвращение нашей делегации для работы в этой структуре. Что касается разного рода колкостей и претензий, которые звучат в адрес России, то ничего нового здесь нет. Мы на площадку ПАСЕ, в частности, для того и вернулись, чтобы иметь возможность глаза в глаза отвечать на подобные инсинуации», — отметил депутат.

«Ровно этим и должна заниматься наша внушительная делегация в ПАСЕ. Тем более что появляются дополнительные возможности. Петра Олеговича Толстого избрали вице-председателем ПАСЕ, что подчёркивает признание необходимости сотрудничать с Россией по всем ключевым вопросам», — пояснил Новиков в разговоре с RT.

Напомним, Россия была лишена права входить в состав руководящих органов ПАСЕ, голосовать и участвовать в наблюдательных миссиях в 2014 году — вскоре после референдума о воссоединении Крыма с Россией. В ответ российская сторона сократила выплаты в бюджет организации и отказалась участвовать в заседаниях.

В июне 2019 года российская сторона возобновила работу в ПАСЕ, что вызвало негативную реакцию ряда стран, таких как Украина, Латвия, Литва, Грузия и Эстония.

На открытии зимней сессии 27 января ряд представителей ассамблеи оспорили полномочия делегации России, сославшись на поправки к Конституции РФ, которые находятся на стадии обсуждения. Противники возвращения России в ассамблею также заявили, что Москва якобы не выполняет свои обязательства как член Совета Европы.

29 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации. Ассамблея отметила, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Россия выполнила ряд рекомендаций.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT отметил, что резолюция показывает «инерцию мышления» ПАСЕ.

«Эта резолюция в полном объёме содержит в себе инерцию мышления, набранную Парламентской ассамблей в последние пять лет, когда Россия обсуждалась в отсутствие самой России и, очевидно, предвзято. За эти годы был принят целый ряд очень жёстких антироссийских резолюций. Они все без исключения были весьма поверхностными, односторонними и преследовали совершенно очевидные политические цели. В нынешней резолюции все эти клише воспроизведены», — отметил он.

Сенатор добавил, что документ, как и все остальные, принятые в отсутствие России, не будет иметь никакого эффекта. По словам Косачёва, намного больший интерес сейчас представляет мониторинговый доклад по РФ, который будет готовиться «в контакте с российской делегацией, с посещением России и с учётом, как хотелось бы верить, российских аргументов».

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