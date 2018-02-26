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Ничего нового в Сирии: Нечисть выжигают

26 февраля 2018, 12:24  •  409 • В мире
Операция по освобождению Восточной Гуты от исламистов проходит, как ожидалось: террористов бьют, Запад возмущается
Во время праздников в сети появилась информация, которая была слишком хороша, чтобы оказаться правдой. Будто бы четыре российских истребителя Су-57, только что переброшенных, как уже подтвердилось, на базу Хмеймим, в первом же своём боевом вылете атаковали исламистов в Восточной Гуте. Причём так, что чуть ли не сровняли этот восточный пригород Дамаска с землёю, а на самой земле уничтожили 2 тысячи американцев из частных военных компаний.
Сирийская армия в это время уничтожала террористов и их американских инструкторов ракетами "земля — земля".
Что было на деле
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Туман войны – он и есть туман войны. Источники "Царьграда" в Сирии не подтверждают подобного рода драматических побед. Пока что точно известно одно: позиции террористов в Восточной Гуте действительно обстреливают. И весьма обстоятельно. Применяются, в том числе, установки разминирования УР-77 "Метеорит" (имеющие неофициальное прозвище "Змей Горыныч") и ТОС-1 "Солнцепёк". На бандитов оказывается также постоянное воздействие и с воздуха, так что откуда взялись слухи при применение Су-57, понятно.
Иное дело, что это – всё-таки истребитель. Даже не истребитель-бомбардировщик. Да, его конструкцией предусмотрена возможность вооружения управляемыми ракетами "воздух – поверхность", но всё их не так много и мощность их боевых частей не так велика, чтобы перемешать в землёю всю Восточную Гуту.
Су-57. Фото: www.globallookpress.com
Иное дело – "Змей Горыныч". Это оружие поистине страшное, утверждают те, кто видел его в деле. Хотя формально УР-77 даже не оружие, а именно установка разминирования на шасси пятнадцатитонной бронемашины. Принцип действия простой: отстреливается заряд с реактивным двигателем, подрывает своими 7 центнерами боеприпаса проход до 90 метров в глубину и 6 метров шириной. Забрасывается взрывчатка на расстояние до 700 метров.
То же производится со вторым зарядом. Живого не остаётся ничего.
О "Солнцепёке" "Царьград" уже писал. Это огнемётная система, которая бросает объёмно-детонирующие заряды, после которых в живых не остаётся даже паучков?
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Жестоко? По мнению Запада – да. Крики и вопли раздались сразу же, как только сирийское руководство, исчерпав все словесные аргументы для убеждения террористов прекратить обстрелы Дамаска, решило очистить паучье гнездо джихадистов под боком у столицы страны. Вот только закричал Запад как-то не изобретательно, без огонька. Как всегда, некая "обсерватория" лондонского бакалейщика с точностью до волосинки дала количество убитых и раненых гражданских. Слезинки ребёнка также обильно оросили страницы прессы.
Затем как-то к слову вспомнили о химическом оружии. В полном убеждении, что применять его будет именно Асад. А то сирийский президент – клинический идиот и будет отдавать подобные приказы, зная, что находится под предельно враждебных вниманием Запада. Которому дай только повод…
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Наконец, была включена и дипломатическая машина. Швеция и Кувейт внесли в ООН проект резолюции, в котором, попросту говоря, предлагалось оставить хороших "повстанцев" в покое, дать им перегруппироваться, получить "гуманитарную помощь", под которой доставляются нередко оружие и боеприпасы. А от России Запад потребовал прекратить поддерживать "режим" в Дамаске.
Что происходит и что будет происходить
Мюнхен, Германия. 24.02.2018 г. Демонстрация протеста против действий Сирии в Восточной Гуте. Фото: www.globallookpress.com
Словом, кто помнит, - это Алеппо. Один в один. Атака на благородных рыцарей, которые выступили против "убийцы собственного народа". Неизбирательные бомбардировки. Обстрелы школ и больниц. Дети, которых вытаскивают из-под бомб.
Наверняка скоро обнаружится какая-нибудь семилетняя девочка, которая на взрослом арабском языке будет вести дневник, где будет написано: "Асад, за что ты убил мою маму"?
Новенького, разве что, это использование патриотического дискурса в русскоязычном секторе интернета. Видимо, проанализировали, как изменилась политико-психологическая атмосфера у рунете. Вот и появляются сообщения, что "русские отомстили" за "вагнеровцев", убив сразу около 2000 американских военных. Которых, конечно, в таком количестве в Восточной Гуте просто быть не может. Или что именно Су-57 раздербанили пригород Дамаска. Вроде бы хорошо, и даже греет, - ибо мести за "вагнеровцев" всё равно требует сердце, - вот только общий фон русских зверств это только повышает.
А Западу ведь всё равно, по каким причинам "зверствуют" русские. Вывод-то делается однозначный: раз эти русские опять зверствуют, - значит, их надо остановить.
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Пока – резолюциями. Дальше – помощью "повстанцам". Дальше – новым "священным походом" - за свободу и демократию, конечно. И – очередное политико-дипломатическое блокирование России, окружение её.
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Какой отсюда вывод, он же выход? Да, в общем-то, тот, что уже и так делается в Восточной Гуте. У Запада есть зацепка? Он не признаёт занимающие этот город группировки "Файлак" и "Джейш аль-Ислам" – террористическими? Считает и-х благородной вооружённой оппозицией, а то, что они держат анклав на паях с уже точно террористической и запрещённой в России Джебхат ан-Нусрой? Что ж, имеет право. А вот вам тогда информация, причём надёжная и проверенная: боевики группировок "Джейш Аль-Ислам", "Джебхат ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Фейлак ар-Рахман" и "Фаджр аль-Умма" создали в Восточной Гуте единый центр руководства совместными действиями. Все под единой крышей. Как всегда и были, невзирая на мелкие тактические разногласия. Как только Дамаск за них брался всерьёз – все эти разногласия куда-то пропадали.
На этом основании наблюдатели придерживаются в целом общего мнения: войскам Асада следует как можно быстрее завершать операцию в Восточной Гуте и уничтожать там террористов (или выдавливать их), покамест Запад не выработал единой позиции. Потому что потом можно будет ожидать самых чрезвычайных вариантов. Начиная от использования химического оружия до вступления Запада в сирийскую войну непосредственно против войск правительства в Дамаске.
Покровский Александр

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