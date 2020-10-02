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Ничего нового: политолог оценил санкции ЕС из-за Крымского моста

02 октября 2020, 15:55  •  70 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики
Введенные Евросоюзом санкции против организаций и их высокопоставленных лиц, задействованных в строительстве Крымского моста, уже не являются сюрпризом. Соответствующее заявление сделал политолог Владислав Ганжара.
Ранее стало известно, что Брюссель ввел ограничения против двух человек и четырех компаний, принявших участие в возведении объекта. Их активы в банках, расположенных на территориях европейских государств, заморозили. Бизнес из ЕС не может взаимодействовать с фигурантами "черного списка".
По словам эксперта, происходящее давно не вызывает удивления, так как Россия привыкла к попыткам давления Запада посредством подобных ограничений. Но это демонстрирует суть политики Европы в от отношении Крыма и его жителей. Правда, факт того, что Евросоюз ввел санкции из-за давно построенного объекта, довольно ироничен.
Специалист отметил, что многие государства призывают к отмене санкций, несмотря на то, что такие меры навязываются Европе со стороны Штатов, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Ганжара добавил, что глава РФ Владимир Путин отметил важность отхода от ограничительных мер во время пандемии, выступая на Генассамблее ООН. Тем не менее, в настоящее время это процесс не остановить, заключил эксперт.
Политолог Владимир Джаралла заявлял ранее, что меры ЕС в отношении участников строительства Крымского моста вызывают негодование, так как объект дал возможность физически объединиться России с полуостровом, который вернулся домой.

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