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Ничего нового: изоляция лишь подстегнула процесс переосмысления городов
21 мая 2020, 16:55 • 72 • Аналитика
Тему преобразования городов после отмены ограничений затрагивали уже многие, однако так ли революционны эти перемены? Многие ожидаемые изменения, такие как многофункциональность зданий и пространств или гибкий рабочий график, назревали и раньше. Управляющий директор консалтинговой компании "КБ Стрелка" Елена Мандрыко рассуждает о том, как пандемия и борьба с нею стали катализаторами эволюции наших городов.
Специализация vs многофункциональность
Один из вопросов, не столько порожденных, сколько обостренных сегодняшним пандемическим кризисом – вопрос о том, как повысить гибкость решений в городской среде, тем самым повысив устойчивость этой среды. Грустные картины опустевших торговых центров, выставочных комплексов, стадионов и аэропортов проносятся перед глазами в нашем воображении. За собой они оставляют не только гнетущее впечатление от всеобщего запустения, но и эмпирические экономические и социальные последствия. И последствия эти преимущественно резко отрицательные: сокращение зарплат, увольнение сотрудников, невыплаты по кредитам, взятым под залог недвижимости или денежного потока и так далее.
Возможно ли и нужно ли что-то предпринять, чтобы расширить функционал и экономическую устойчивость городских объектов перед лицом будущих пандемий и других аналогичных катаклизмов? Раскроем некоторые методические инструкции, позволяющие подойти к ответу на этот вопрос.
Многофункциональность при первом рассмотрении дает большую устойчивость за счет большего количества возможных сценариев использования. Так основным конкурентным преимуществом торговых центров перед специализированными объектами стрит-ритейла традиционно было богатство выбора при любых "погодных" условиях. Специализация же, в свою очередь, обеспечивает уникальные качества продукта или услуги, высокую конкурентоспособность среди аналогичных товаров, услуг, впечатлений и эмоций за счет этой самой уникальности.
Можно ли не строить трибуны на стадионах и смотреть футбол исключительно по телевизору? Пусть будет просто газон из мятлика и райграса, живописно интегрированный в городской парк. Чем не многофункциональное пространство? Скажу как женщина: конечно, можно, и экономия денег будет фантастическая! Но знаете ли вы, как болельщики ждут открытия стадионов после карантина, чтобы прийти на матчи? Что помимо самой игры важна атмосфера события, эмоциональное единение болельщиков и команды во время матча, предвкушение похода на стадион, атрибутика любимой команды…
Многофункциональность, помноженная на размер, выигрывает в результате синергии функций в рамках одного объекта. Однако в кризисной ситуации она иногда оказывается менее устойчива, чем распределенные в пространстве специализированные объекты: хороший пример тому – специализированные продуктовые магазины, которые в условиях пандемии оказались безопаснее и устойчивее торговых комплексов.
Впрочем, многофункциональные торговые центры начали терять популярность задолго до пандемии. Причин падения их популярности в период распространения COVID-19 – огромное количество, но все они эволюционные, а не революционные. Вынужденная самоизоляция граждан; рекомендация посещать только близлежащие продуктовые магазины и аптеки; расширение потребительского опыта покупки товаров онлайн на те слои населения, которые ранее этого опыта избегали, а теперь его приобрели, а местами, возможно, и полюбили; наконец, посттравматический синдром избегания скоплений людей, который обязательно многих зацепит, но и довольно быстро пройдет, – все это лишь ускорит и усугубит начавшийся ранее процесс трансформации ритейла как отрасли.
В течение ближайших лет торговые центры будут вынуждены серьезно переосмыслить свое функциональное назначение. Превратятся ли они в логистические комплексы для краткосрочного хранения и распределения товаров для онлайн-доставки или во что-то другое – нам только предстоит увидеть.
Трехмерное пространство
Что меняется быстрее и проще: пространство, пользователи или процессы? Вопрос весьма неоднозначный.
Пространство, как часть материального и в основном неживого мира, достаточно инерционно. Оно увядает не быстро и обычно требует инвестиций (денег и времени) для запуска процесса трансформации. В свою очередь размер и продолжительность инвестиций завязаны на масштабе этой самой трансформации.
Пользователи, то есть мы с вами, кажутся более гибкими, способными быстро реагировать на изменение внешних стимулов. Однако не тут-то было.
Для закрепления нового навыка или появления новой привычки человеку обычно требуется не менее 3-4 недель. Длительное вынужденное заточение, протекающее для многих болезненно, путем нарушения сложившихся социальных ритмов жизни, вероятно, приведет к появлению каких-то новых моделей поведения. То есть пострадаем, пострадаем, а там, глядишь, и привыкнем. Не все, конечно. Интуиция подсказывает, что любители футбола, вынужденно переквалифицировавшиеся на вышивание крестом, едва ли отринут в будущем свои прошлые интересы. Человек всегда стремится к тому, что ему нравится, и избегает того, что ему не нравится.
В английском языке есть термин partially remote work – это работа, которая позволяет сотруднику часть времени работать из офиса, а часть – из дома. В офисе – совещания, презентации, мозговые штурмы и социализация. Дома, на даче, в кафе или коворкинге возле дома – деятельность, требующая сосредоточения, например, написание отчетов. Является ли частично удаленная работа изобретением этой пандемии или ее прямым следствием? Безусловно, нет. Этот тренд появился совершенно автономно и значительно раньше как ответ на мучительный поиск белыми воротничками work-life balance без потери эффективности для работодателя. После пандемии мы скорее всего увидим его ускоренное развитие в крупных городах нашей страны.
Однако последствия этого кажущегося не особенно серьезным изменения для организации городской среды могут быть иметь значительный мультипликативный эффект. Представьте, что в будни дневное население в центре города, где сосредоточены основные возможности для partially remote jobs, уменьшится на 30% или 40%. Как это повлияет на автомобильный трафик, на ритейл, общепит, инфраструктуру спорта и здоровья в центре и на периферии? Как повлияет на требования к организации общественных пространств возле дома и в доме, на размер квартир и организацию пространства квартиры? Как говорил математик Эдвард Лорец, взмах крыла бабочки в Сингапуре может привести к сильному торнадо в Северной Каролине. Сидя в своей квартире в разгар пандемии, мы можем подумать, что именно она заставит измениться общественные пространства, которые будут стремиться избежать сценария временной пустоты. Но скорее всего, изменения будут гораздо более постепенными, неявными и даже немного неожиданными.
Наконец, процессы. Процессы – это часть нематериального мира. В теории скорость процессов может быть сколь угодно высокой. Она ограничена возможностями материального мира – скоростью материальных носителей процесса, и возможностями нематериального мира – желанием или нежеланием пользователей в этих процессах участвовать. В любом случае, при условии качественного управления организацией процесса, это самое волатильное "измерение" в пространстве города. В относительно короткий промежуток времени можно протестировать значительное количество разных процессов и выявить оптимальный в заданных условиях внешней среды.
В рассуждениях о повышении "гибкости" общественных пространств и общественных зданий будем разделять: говорим ли мы про длинные, эволюционные тренды, или про краткосрочные шоки, подобные нынешнему.
Гибкость при краткосрочных шоках достигается главным образом за счет изменения процессов. По мере и в случае увеличения длительности шока, частоты его повторяемости подключаются изменения сценариев поведения пользователей: они приобретают характер не вынужденных, а естественных новых моделей поведения. Наконец, при длительном давлении внешних обстоятельств необходимо изменение пространства вокруг пользователей.
Для быстрой адаптации общественных пространств, да и общества в целом, в условиях коротких шоков полезно иметь проработанные в "мирное" время сценарии изменений процессов. Сеул, Гонконг, Сингапур и некоторые другие города Юго-Восточной Азии проходят сейчас через пандемию в относительно спокойном режим, так как этот регион часто становился эпидемиологическим очагом. Опыт прошлых эпидемий позволил выработать протоколы организации процессов в экстремальных условиях и адаптировать пользователей к кризисным сценариям поведения. И сегодня дело не в том, что нужно по-другому строить – нужно по-другому пользоваться уже построенным, трансформируя процессы, а не пространства.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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