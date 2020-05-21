Ничего нового: изоляция лишь подстегнула процесс переосмысления городов • 72 • Аналитика © РИА Новости / Константин Михальчевский Тему преобразования городов после отмены ограничений затрагивали уже многие, однако так ли революционны эти перемены? Многие ожидаемые изменения, такие как многофункциональность зданий и пространств или гибкий рабочий график, назревали и раньше. Управляющий директор консалтинговой компании "КБ Стрелка" Елена Мандрыко рассуждает о том, как пандемия и борьба с нею стали катализаторами эволюции наших городов. Специализация vs многофункциональность Один из вопросов, не столько порожденных, сколько обостренных сегодняшним пандемическим кризисом – вопрос о том, как повысить гибкость решений в городской среде, тем самым повысив устойчивость этой среды. Грустные картины опустевших торговых центров, выставочных комплексов, стадионов и аэропортов проносятся перед глазами в нашем воображении. За собой они оставляют не только гнетущее впечатление от всеобщего запустения, но и эмпирические экономические и социальные последствия. И последствия эти преимущественно резко отрицательные: сокращение зарплат, увольнение сотрудников, невыплаты по кредитам, взятым под залог недвижимости или денежного потока и так далее. Возможно ли и нужно ли что-то предпринять, чтобы расширить функционал и экономическую устойчивость городских объектов перед лицом будущих пандемий и других аналогичных катаклизмов? Раскроем некоторые методические инструкции, позволяющие подойти к ответу на этот вопрос. Многофункциональность при первом рассмотрении дает большую устойчивость за счет большего количества возможных сценариев использования. Так основным конкурентным преимуществом торговых центров перед специализированными объектами стрит-ритейла традиционно было богатство выбора при любых "погодных" условиях. Специализация же, в свою очередь, обеспечивает уникальные качества продукта или услуги, высокую конкурентоспособность среди аналогичных товаров, услуг, впечатлений и эмоций за счет этой самой уникальности. Можно ли не строить трибуны на стадионах и смотреть футбол исключительно по телевизору? Пусть будет просто газон из мятлика и райграса, живописно интегрированный в городской парк. Чем не многофункциональное пространство? Скажу как женщина: конечно, можно, и экономия денег будет фантастическая! Но знаете ли вы, как болельщики ждут открытия стадионов после карантина, чтобы прийти на матчи? Что помимо самой игры важна атмосфера события, эмоциональное единение болельщиков и команды во время матча, предвкушение похода на стадион, атрибутика любимой команды… Стадион – это почти культовое сооружение. Безусловно, оно обладает известной ригидностью формы и функции, связанной с проведением массовых зрелищных мероприятий. Но, несмотря на то, что со времен первого римского амфитеатра это строение почти не изменилось, оно очевидно блестяще выполняет свою главную функцию. Многофункциональность, помноженная на размер, выигрывает в результате синергии функций в рамках одного объекта. Однако в кризисной ситуации она иногда оказывается менее устойчива, чем распределенные в пространстве специализированные объекты: хороший пример тому – специализированные продуктовые магазины, которые в условиях пандемии оказались безопаснее и устойчивее торговых комплексов. Впрочем, многофункциональные торговые центры начали терять популярность задолго до пандемии. Причин падения их популярности в период распространения COVID-19 – огромное количество, но все они эволюционные, а не революционные. Вынужденная самоизоляция граждан; рекомендация посещать только близлежащие продуктовые магазины и аптеки; расширение потребительского опыта покупки товаров онлайн на те слои населения, которые ранее этого опыта избегали, а теперь его приобрели, а местами, возможно, и полюбили; наконец, посттравматический синдром избегания скоплений людей, который обязательно многих зацепит, но и довольно быстро пройдет, – все это лишь ускорит и усугубит начавшийся ранее процесс трансформации ритейла как отрасли. В течение ближайших лет торговые центры будут вынуждены серьезно переосмыслить свое функциональное назначение. Превратятся ли они в логистические комплексы для краткосрочного хранения и распределения товаров для онлайн-доставки или во что-то другое – нам только предстоит увидеть. Трехмерное пространство Что меняется быстрее и проще: пространство, пользователи или процессы? Вопрос весьма неоднозначный. Пространство, как часть материального и в основном неживого мира, достаточно инерционно. Оно увядает не быстро и обычно требует инвестиций (денег и времени) для запуска процесса трансформации. В свою очередь размер и продолжительность инвестиций завязаны на масштабе этой самой трансформации. Пользователи, то есть мы с вами, кажутся более гибкими, способными быстро реагировать на изменение внешних стимулов. Однако не тут-то было. Homo sapiens консервативны в своих предпочтениях, а привычки и сложившиеся сценарии поведения весьма устойчивы. Изменятся ли пользовательские сценарии поведения после пандемии? Есть аргументы в поддержку как положительного, так и отрицательного ответа на этот вопрос. Реальность, по-видимому, будет отражать сумму разнонаправленных векторов. Для закрепления нового навыка или появления новой привычки человеку обычно требуется не менее 3-4 недель. Длительное вынужденное заточение, протекающее для многих болезненно, путем нарушения сложившихся социальных ритмов жизни, вероятно, приведет к появлению каких-то новых моделей поведения. То есть пострадаем, пострадаем, а там, глядишь, и привыкнем. Не все, конечно. Интуиция подсказывает, что любители футбола, вынужденно переквалифицировавшиеся на вышивание крестом, едва ли отринут в будущем свои прошлые интересы. Человек всегда стремится к тому, что ему нравится, и избегает того, что ему не нравится. В английском языке есть термин partially remote work – это работа, которая позволяет сотруднику часть времени работать из офиса, а часть – из дома. В офисе – совещания, презентации, мозговые штурмы и социализация. Дома, на даче, в кафе или коворкинге возле дома – деятельность, требующая сосредоточения, например, написание отчетов. Является ли частично удаленная работа изобретением этой пандемии или ее прямым следствием? Безусловно, нет. Этот тренд появился совершенно автономно и значительно раньше как ответ на мучительный поиск белыми воротничками work-life balance без потери эффективности для работодателя. После пандемии мы скорее всего увидим его ускоренное развитие в крупных городах нашей страны. Однако последствия этого кажущегося не особенно серьезным изменения для организации городской среды могут быть иметь значительный мультипликативный эффект. Представьте, что в будни дневное население в центре города, где сосредоточены основные возможности для partially remote jobs, уменьшится на 30% или 40%. Как это повлияет на автомобильный трафик, на ритейл, общепит, инфраструктуру спорта и здоровья в центре и на периферии? Как повлияет на требования к организации общественных пространств возле дома и в доме, на размер квартир и организацию пространства квартиры? Как говорил математик Эдвард Лорец, взмах крыла бабочки в Сингапуре может привести к сильному торнадо в Северной Каролине. Сидя в своей квартире в разгар пандемии, мы можем подумать, что именно она заставит измениться общественные пространства, которые будут стремиться избежать сценария временной пустоты. Но скорее всего, изменения будут гораздо более постепенными, неявными и даже немного неожиданными. Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского Наконец, процессы. Процессы – это часть нематериального мира. В теории скорость процессов может быть сколь угодно высокой. Она ограничена возможностями материального мира – скоростью материальных носителей процесса, и возможностями нематериального мира – желанием или нежеланием пользователей в этих процессах участвовать. В любом случае, при условии качественного управления организацией процесса, это самое волатильное "измерение" в пространстве города. В относительно короткий промежуток времени можно протестировать значительное количество разных процессов и выявить оптимальный в заданных условиях внешней среды. Размещение временных госпиталей в выставочных комплексах и временных моргов на ледовых аренах, превращение номеров в отелях в места для уединенной работы и "отдыха" от семьи на самоизоляции, наконец, прогулки до магазина по широким тротуарам, словно созданным для социального дистанцирования, – все это перенастроенные процессы в сложившемся пространстве. В рассуждениях о повышении "гибкости" общественных пространств и общественных зданий будем разделять: говорим ли мы про длинные, эволюционные тренды, или про краткосрочные шоки, подобные нынешнему. Гибкость при краткосрочных шоках достигается главным образом за счет изменения процессов. По мере и в случае увеличения длительности шока, частоты его повторяемости подключаются изменения сценариев поведения пользователей: они приобретают характер не вынужденных, а естественных новых моделей поведения. Наконец, при длительном давлении внешних обстоятельств необходимо изменение пространства вокруг пользователей. Для быстрой адаптации общественных пространств, да и общества в целом, в условиях коротких шоков полезно иметь проработанные в "мирное" время сценарии изменений процессов. Сеул, Гонконг, Сингапур и некоторые другие города Юго-Восточной Азии проходят сейчас через пандемию в относительно спокойном режим, так как этот регион часто становился эпидемиологическим очагом. Опыт прошлых эпидемий позволил выработать протоколы организации процессов в экстремальных условиях и адаптировать пользователей к кризисным сценариям поведения. И сегодня дело не в том, что нужно по-другому строить – нужно по-другому пользоваться уже построенным, трансформируя процессы, а не пространства. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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