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Ничего не получится: Лех Валенса резко осудил попытки изолировать Путина
30 августа 2019, 10:09 • 189 • Политика
Валенса осудил Варшаву за решение не приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой, заявив, что попытки его изолировать не могут быть эффективными. С такой политикой у Варшавы ничего не получится, настаивает бывший президент.
Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент Польши Лех Валенса считает, что польские власти должны были пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Валенса критически относится к позиции официальной Польши, а его слова цитирует газета Rzeczpospolita.
Примечательно, что Валенса вполне приемлет тезис о том, что в отношениях с Россией присутствует "спорная ситуация". Однако подчеркивает, что любой спор требует диалога, от которого сейчас Польша уклоняется.
"Не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения", - говорит спикер.
Напомним, в этом году события, приуроченные к 80-й годовщине страшной войны, проходят в Варшаве. Странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства направлены приглашения, Россия в число адресатов не входит. Среди наших ближайших соседей, получивших запрос на визит, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия и Молдавия. Кстати, белорусский лидер не едет - вместо себя Александр Лукашенко посылает посла.
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