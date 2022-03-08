Ничего не могли подписать: Мединский раскрыл детали третьего раунда переговоров с Украиной

Третий раунд переговоров России и Ураины завершился в Беларуси. Глава русской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания не оправдались.

Ожидания русской делегации от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Такое мнение высказал помощник президента России Владимир Мединский. Он раскрыл некоторые детали встречи.

Переговоры прошли вечером в Беларуси. По словам Мединского, русская сторона предоставила конкретные предложения и надеялась подписать хотя бы один протокол. Но украинские парламентеры не смогли принять ни одного решения.

"Украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте", — цитирует ТАСС главу делегации от России.

Он добавил, что переговоры продолжат. Мединский выразил надежду, что Украина подпишет какие-либо протоколы на следующей встрече. Когда она пройдет, пока неясно.

С 8 марта на Украине должны начать работать в полную силу гуманитарные коридоры для мирного населения. В этом киевская делегация заверила московскую.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о возвращении в страну своих сограждан, которые участвуют в международных операциях как миротворцы. Так он намерен пополнить редеющие ряды ВСУ. Ранее киевские власти освободили из тюрем националистов, готовых заняться теробороной. Гражданским выдали автоматы, и после этого в городах вспыхнуло мародерство.