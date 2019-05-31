Ничего не изменилось, но появилась надежда: Саакашвили о метаморфозах Киева

Как считает бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, за время его отсутствия Киев почти не изменился. Политик не знает, хорошо это или плохо, однако он увидел, что у людей появилась надежда.

Саакашвили призвал сохранить эту надежду и реализовать то, на что надеются украинцы, сделав страну лучшей в Европе.

"Не изменилось много чего инфраструктурное, не изменились условия жизни", - заявил политик в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, в 2018 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан украинским спецназом в Киеве и депортирован на территорию Польши. После этого он предпринимал безуспешные попытки опротестовать решение.

28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили паспорт указом, после чего последний 29 мая прилетел в аэропорт Борисполь. Сторонники прибывшего политика встретили его караваем под украинский гимн.