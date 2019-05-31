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Ничего не изменилось, но появилась надежда: Саакашвили о метаморфозах Киева

31 мая 2019, 23:09  •  41 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал метаморфозы Киева, указав на то, что в городе ничего особо не изменилось, но у людей появилась надежда.
Как считает бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, за время его отсутствия Киев почти не изменился. Политик не знает, хорошо это или плохо, однако он увидел, что у людей появилась надежда.
Саакашвили призвал сохранить эту надежду и реализовать то, на что надеются украинцы, сделав страну лучшей в Европе.
"Не изменилось много чего инфраструктурное, не изменились условия жизни", - заявил политик в эфире телеканала NewsOne.
Напомним, в 2018 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан украинским спецназом в Киеве и депортирован на территорию Польши. После этого он предпринимал безуспешные попытки опротестовать решение.
28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили паспорт указом, после чего последний 29 мая прилетел в аэропорт Борисполь. Сторонники прибывшего политика встретили его караваем под украинский гимн.

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