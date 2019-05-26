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"Ничего не добьются": В Крыму не верят, что Германия пойдет на новые санкции ради украинских моряков

26 мая 2019, 14:39  •  56 • В России

Украина потребует от Германии ввести новые "гамбургские" санкции против России, если Москва не освободит украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, как того хочет ООН.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая потребовал от России освободит 24 военнослужащих ВМСУ, которых арестовали за незаконное пересечение российской границы в ноябре 2018 года. При этом трибунал не потребовал прекратить уголовное дело против них.

Незалежная восприняла это решение с восторгом. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал его "дипломатической победой" и "важным козырем" в процессе освобождения задержанных граждан Украины. Мельник отметил, что уже призвал МИД Германии Хайко Мааса добиваться от РФ исполнения вердикта, в том числе - с помощью новых санкций.

В Крыму не верят, что Германия пойдет на такой шаг.

- Ожидать от них реакции и новых санкций не стоит, - заявил КП-Крым депутат крымского парламента Владислав Ганжара. - Мы видим, как Европа становится заложником санкционных войн, торговой войны между США и Китаем. Немцы сами пытаются исправить сложившиеся между РФ и Германией сложные экономические отношения. Мы видим позицию по Северному потоку - 2, который, несмотря на всю риторику США строится. Если американцы не способны вбивать новые клинья в наши отношения, то Украина уж точно ничего не сможет реального добиться.

Владислав Ганжара Уверен, что в Евросоюзе уже испытывают раздражение и усталость от Украины.

- Кроме проблем - экономических и геополитических - ничего украинскй вопрос не Еще глубже в них вязнуть, нанося себе экономический ущерб, Германия, как мне кажется, не будет. Как была пустым звоном вся украинская дипломатия, так и осталась, - заявил депутат.

Он также отметил, что хоть на Украине и сменился президент, пока никаких изменений во внешней политике не наблюдается:

- Зеленский и его команда, которая только приступает к выполнению своих обязанностей, продолжает линию Петра Порошенко и относительно крымского вопроса и относительно украинско-российских отношений в целом.

Владислав Ганжара подчеркнул в очередной раз, что украинских моряков задержали в соответствии с законами РФ и нормами международного права.

- Порошенко отдал преступный приказ. Возможно, был расчет не просто на их задержание, а на конфликт, чтобы с моряками что-то случилось. Это было бы только на руку киевскому режиму. Людей, как пушечное мясо, бросили на выполнение невыполнимой задачи. Но операция по их задержанию прошла достаточно мягко, ничего их жизни не угрожало и не угрожает, - заключил крымский политик.

СПРАВКА КП

Напомним, 25 ноября 2018 года два бронекатера и буксир ВМСУ незаконно пересекли границу территориальных вод Российской Федерации. Несмотря на многочасовые уговоры, подчиниться законным требованиям российских пограничников и остановиться военные корабли из незалежной не захотели.

Они хотели пройти через Керченский пролив в Азовское море, но сотрудники погрануправления задержали нарушителей. Пришлось применить оружие, трое военнослужащих Украины получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь в Керченской горбольнице.

Всего задержали 24 украинских моряка, суд избрал им всем арест в качестве меры пресечения, на время следствия все они находятся в московском СИЗО.

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