«Ничего не добились и запутали ситуацию»: американцы негативно оценивают итоги войн в Сирии, Ираке и Афганистане

58% американцев негативно оценивают военную кампанию США в Сирии. Такие данные приводит Pew Research по итогам опроса. В обществе не поддерживают позицию Белого дома, который неоднократно заявлял о победе над терроризмом в Сирии. По информации американских социологов, в стране отрицательно относятся и к вторжениям в Ирак и Афганистан. Эксперты указывают, что американские граждане занимают более прагматичную позицию, видя, что никаких результатов Пентагон на Ближнем Востоке не добился. Однако, по мнению политологов, Вашингтон не готов отказываться от прежней стратегии: пример тому — обострение отношений США и Ирана.

Более половины американцев считают, что военная кампания США в Сирии принесла стране больше убытков, чем выгод. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованного накануне социологической службой Pew Research Center.

58% опрошенных заявили, что «в общем и целом (с учётом затрат и выгод для Соединённых Штатов) военная кампания США в Сирии... не стоит того».

Только 36% считают, что вовлечение США в сирийский конфликт «того стоило». Как отмечает исследовательский центр, схожей точки зрения придерживаются и бывшие американские военные. 55% ветеранов ВС негативно оценивают итоги американского военного присутствия в Сирии.

Также население США в целом и бывшие военные в частности отрицательно оценивают итоги войн в Ираке и Афганистане. 62% жителей США, согласно данным опроса Pew Research Center, считают, что война в Ираке не стоила затраченных на неё сил и жизней. Схожей точки зрения придерживаются 64% ветеранов. 59% всех опрошенных и 58% бывших военнослужащих считают, что от войны в Афганистане США больше потеряли, чем приобрели.

«Полный провал»

Как отметил в интервью RT директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, американское общественное мнение недовольно, что военным интервенциям на Ближнем Востоке не видно конца.

«Сейчас ситуация остаётся достаточно напряжённой, поэтому в обществе и среди бывших военных сложилось такое пессимистическое настроение. Деньги затрачены огромные, не один триллион долларов, а позитивного результата нет», — заявил RT Рогулёв.

Данные опроса общественного мнения прозвучали на фоне сообщений мировых СМИ о попытках США заменить американских военных в Сирии силами союзников. 7 июля спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обратился с такой просьбой к Берлину. Однако на следующий день пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт ответил американцам отказом. Позже журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники сообщил, что дополнительный контингент на замену американским военным согласились направить в Сирию Франция, Великобритания и страны Балтии.

Как отметил в интервью RT военный эксперт Иван Коновалов, США в случае неудачи всегда готовы переложить ответственность на другие страны.

«То, что произошло в Сирии, — это полный провал американской политики, — заявил эксперт в беседе с RT. — Американский подход довольно простой: неважно, что мы натворим за океаном, в случае чего на месте разберутся. Но мир теперь другой, не однополярный, и прежние рецепты не работают».

Курс на выход

Окончательные сроки вывода американских военных из Сирии не сообщаются. Президент США Дональд Трамп объявил о решении оставить эту страну ещё в прошлом году. Тогда он объяснил этот шаг тем, что США якобы добились победы над ИГ* и присутствие американцев там больше не нужно.

Дональд Трамп во время визита на базу ВВС США в Ираке

Reuters

© Jonathan Ernst

Однако, несмотря на заявления о начале вывода войск, сделанные ещё в феврале, процесс далёк от завершения. Американцы остаются в северо-восточной Сирии, где действуют курдские формирования. Ещё один регион их присутствия находится на юго-востоке: это стратегически важная база Ат-Танф близ границ с Ираком и Иорданией.

По словам экспертов, негативная оценка американской общественностью итогов присутствия США в Сирии резко противоречит официальной позиции Вашингтона, согласно которой американцы в арабской республике одержали победу над терроризмом.

«В Сирии США ничего не добились и запутали очень сильно ситуацию», — отмечает Иван Коновалов.

По словам эксперта, в отличие от России, которая действовала весьма успешно и на дипломатическом фронте, Вашингтон, сделав ставку на сирийских курдов, осложнил отношения с Турцией.

В Ираке и Афганистане США также не выполнили поставленную задачу. Более того, итогом их присутствия стал рост поддержки исламистов и появление ИГ.

«То, что произошло в Ираке и происходит в Афганистане, созвучно с Вьетнамом, а там американцы, безусловно, проиграли», — считает эксперт.

Действующий президент США ранее намекал на готовность вывести войска и из Афганистана. С начала года США ведут мирные переговоры с представителями движения «Талибан»** по этому вопросу. Очередной раунд завершился 9 июня в столице Катара. Как заявили представители талибов, на встрече был согласован черновик мирного соглашения с США.

Афганские талибы

AFP

© Noorullah Shirzada

По словам Юрия Рогулёва, Соединённые Штаты пока медлят с выводом войск из Афганистана и Сирии, так как опасаются после этого «полностью утратить влияние в регионе». С другой стороны, внутри страны непопулярно сохранение военного присутствия с непонятными целями.

Выводы для Ирана

На фоне неослабевающей напряжённости в отношениях Вашингтона и Тегерана американские социологи с мая проводят замеры настроений общественности относительно возможной войны с Ираном. Ранее американские официальные лица, включая президента Дональда Трампа, неоднократно заявляли о готовности провести против исламской республики силовую акцию.

В мае опрос социологической службы Ipsos по заказу агентства Reuters выявил, что 51% американцев ожидают вооружённого конфликта с Тегераном в ближайшие годы. При этом 60% выступили против превентивного удара по исламской республике. После того как в июне Иран уничтожил залетевший в его воздушное пространство американский беспилотник, лишь 19% жителей США посчитали ответный удар адекватным. Об этом говорит опрос социологов компании HarrisX по заказу газеты The Hill.

Наконец, как свидетельствует опрос, проведённый в конце июня по заказу двух ветеранских организаций США (VoteVets и Veterans for America) в так называемых колеблющихся штатах, играющих ключевую роль в президентских выборах, большинство опрошенных (54%) выступают против войны с Ираном.

По словам Ивана Коновалова, негативное отношение американского общества к усилению военной активности на Ближнем Востоке никак не повлияет на планы Вашингтона в отношении этого региона.

На окраинах Косова задержали "шпионов" из Сербии «Американцы ведут войны, чтобы поддерживать свой собственный бюджет. Как только американскому гражданину объяснят, что военная операция положительно скажется на его доходе, он будет голосовать за любую войну американского правительства», — отметил Коновалов.

По словам эксперта, США вряд ли решатся на агрессию против Ирана, но не по причине непопулярности таких действий в обществе, а потому, что такая война чревата неприемлемым уроном для Пентагона. Даже авиаудары осуществить будет непросто, так как Тегеран обладает российскими ЗРК С-300.

Корабль ВМФ США в Оманском заливе

Reuters

© U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Blake Midnight/Handout

Юрий Рогулёв, напротив, считает, что негативное отношение общественности к предыдущим войнам США может погасить воинственный пыл Белого дома в отношении Ирана.

«Какая может быть война с Ираном, когда две войны ещё не закончены и третья всё ещё висит в Сирии? — отмечает Рогулёв. — О какой войне с Ираном можно говорить в такой ситуации? Это абсолютно невозможно. Никто не поддержит такую акцию».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003