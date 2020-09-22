«Ничего не делают, а платёжки присылают»: жители Красногорска получают двойные квитанции за услуги ЖКХ

В подмосковном Красногорске жители микрорайона Столичный около года получают квитанции на оплату услуг ЖКХ сразу от двух управляющих компаний. При этом одна из них ещё в конце 2019-го была лишена лицензии, а вместо неё была назначена новая УК. Но старой компании, по словам её представителей, удалось опротестовать решение жилищной инспекции. В итоге счета жильцам выставляют обе фирмы. В региональной Госжилинспеции сообщили, что против старой УК возбуждено уголовное дело, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв потребовал в кратчайшие сроки урегулировать проблему.

В конце прошлой недели на одном из домов Красногорска местные жители вывесили плакат «В нашем кармане чужая рука — МосОблЕИРЦ и две УК». Таким образом они пытались привлечь внимание к своей проблеме: около года они получают двойные квитанции на оплату услуг ЖКХ.

Как рассказали RT красногорцы, платёжки им выставляют несколько компаний.

«Люди доведены до отчаяния, мы жаловались во все инстанции, в прокуратуру, МВД, а в итоге жалобы спускают нашей администрации, которая ничего не решает. Уже готовы трассу перекрывать, чтоб хоть как-то привлечь внимание к нашим проблемам», — рассказал RT житель одного из проблемных домов.

По словам жильцов, на управление домами в микрорайоне Столичный претендует сразу несколько компаний: «ЖКХ-Онлайн», которую Госжилинспекция назначила в качестве временной УК, и старые управляющие компании (ККС и ДЭЗ), которые были лишены лицензий, но смогли оспорить это решение в суде.

При этом, по словам жильцов, свои обязательства компании не выполняют.

«Дома не обслуживаются, последние этажи затапливает, межпанельные швы протекают, плесень растёт. Обе УК ничего не делают, только присылают платёжки и штрафные квитанции», — рассказывает Николай Русанов, старший одного из домов.

Жители боятся, что к приходу зимы здания будут совершенно не готовы.

«За домами никто не следит, просто по дворам вместе ходят дворники разных УК и друг друга снимают, отчитываются о якобы проделанной работе. Не представляете, в каком мы состоянии. К зиме не подготовленные, теплотрасса поломалась», — говорит жительница Красногорска Тамара.

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© Красногорск CITY

Возбуждено уголовное дело

Как сообщили RT в Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) по Московской области, в ноябре 2019 года работающие в Красногорске управляющие компании ДЭЗ и ККС были лишены лицензий за неоднократные грубые нарушения в работе. Их дома (168 зданий) отдали временно назначенной УК — компании «ЖКХ-Онлайн».

«УК «ЖКХ-Онлайн» была назначена в качестве временной управляющей компании для проблемных домов и с конца прошлого года по настоящее время имеет право выставлять платёжные документы и взимать плату с жителей многоквартирных домов», — пояснили в ГЖИ.

Там также отметили, что старые УК не имеют права собирать деньги, поскольку фактически не управляют этим жилым фондом.

В апреле 2020-го ГЖИ Московской области сообщила о двойных платёжках в МВД и прокуратуру, после чего в отношении старых УК было возбужденно уголовное дело и сейчас собирается доказательная база.

Однако представители старых управляющих компаний утверждают, что смогли через суд добиться отмены решения об отзыве лицензий, а значит имеют право обслуживать дома и взимать с жильцов платежи. Причём отмечается, что представители ДЭЗ смогли выиграть все процессы вплоть до кассационной жалобы, а ККС выиграла апелляцию.

«Мы выиграли апелляцию, дальше они не пошли, решение давно вступило в законную силу. Непонятно, почему его до сих пор не выполнили», — сообщили RT в компании «ККС».

Спор хозяйствующих субъектов

При этом все управляющие компании утверждают, что именно они имеют право собирать с жильцов деньги.

«Мы являемся единственной компанией, которая имеет право обслуживать эти дома и собирать деньги. Это зафиксировано в реестре ГЖИ. То, чем занимаются ДЭЗ и ККС — это преступление, которым уже занимаются правоохранительные органы», — сообщили в «ЖКХ-Онлайн».

Как пояснили в УК, они ведут активную разъяснительную работу с жильцами. «Мы им просто советуем посмотреть в официальный реестр, чтобы понять, кто именно к их дому прикреплён», — отметил собеседник RT.

При этом, как там признались, долги стремительно растут. Одни жильцы платят старым компаниям, другие — новой, а большая часть просто решила не платить, пока ситуация не прояснится.

«Задолженность перевалила за сто миллионов рублей, а ведь зима не за горами, надо готовиться к новому отопительному сезону», — отметили в «ЖКХ-Онлайн».

Руководитель ООО «ДЭЗ» Дмитрий Кузнецов, в свою очередь, утверждает, что как раз действия ООО УК «ЖКХ-Онлайн» подпадают под положения Уголовного кодекса РФ — статьи 159 («Мошенничество») и 315 («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

«Суд отказал «ЖКХ-Онлайн» в требовании передать техническую документацию, так как УК «ЖКХ-Онлайн» не имеет законного права требовать передать ей техническую документацию», — подчеркнул он.

В ККС также заявили, что они — единственные законные управляющие. «Все претензии ГЖИ были оспорены в судах, никаких грубых нарушений у нас не было. Постановление администрации о назначении временной УК суд признал незаконным», — сообщил представитель компании.

ВКС-совещание губернатора Подмосковья с членами областного правительства и главами мунициапальных образований

© Администрация городского округа Красногорск МО

Ненужный фонд

Комментируя сложившуюся ситуацию, член общественной палаты Артём Кирьянов констатировал, что это далеко не уникальный случай.

«Подобные спорные ситуации часто встречаются. Но надо понимать, что это не передел рынка. Потому что за рынок ЖКХ не так уж и бьются. Бьются за прибыльные, хорошие дома, новостройки, а большая часть жилого фонда не так интересна. Это накопившиеся долги, обветшавшие коммуникации и так далее. Мало кто возьмёт на баланс стремительно ветшающее жилье», — отметил он.

При этом он добавил, что часто жильцы сами своей пассивностью потворствуют мошенникам.

«Играет роль и низкая активность жильцов на общих собраниях. Равнодушное отношение к проблемам обслуживания своей собственности приводит к манипуляциям, мошенничествам. И в этой ситуации всё может дойти до уголовных судов. Если лицензии лишили незаконно, то могла быть и подделка документов, фальсификация итогов собрания», — считает Кирьянов.

По его мнению, опасения жильцов, которые не знают кому платить, вполне оправданны.

«Если лицензию неправильно отозвали, значит назначение новой компании и всё, что она за это время сделала надо признавать ничтожным. Люди должны об этом знать. Может случиться, что ни одна из компаний деньги по адресу в итоге не донесёт», — рассуждает Кирьянов.

«Вытеснит западные аналоги»: какими качествами обладает новейший российский авиационный двигатель ВК-650В О ситуации стало известно губернатору Московской области Андрею Воробьёву, который потребовал у местных властей решить проблему в кратчайшие сроки. По его словам, из-за некомпетентных действий нескольких должностных лиц, которые не приняли своевременные меры, «негатив ложится на власти всех уровней».

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина сообщила, что представители властей проводили встречи с жителями, где были даны разъяснения о причине смены УК и о том, кому платить за коммунальные услуги. Она добавила, что по отношению к УК, которые незаконно выставляют платёжки, должны быть приняты все необходимые меры.

Как сообщили в администрации муниципалитета, 24 сентября пройдёт встреча с жителями с участием представителей властей, ГЖИ, ресурсоснабжающих компаний и советов многоквартирных домов. Её основными темами будут вопросы задолженности за коммунальные услуги и разъяснения по поводу оплаты за ЖКУ.