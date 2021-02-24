Ничего личного: Сотрудник одного из самых русофобских телеканалов США привился в Москве

Сотрудник одного из самых русофобских телеканалов США привился от коронавируса в самом сердце такой "пугающей" России - в Москве. Ничего личного: русофобия - одно, а здоровье - другое.

Прививку от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" американец сделал в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. По словам Мэттью Чэнса, он абсолютно не боялся прививаться российским препаратом.

"Я не переживаю по поводу прививки российской вакциной, потому что были проведены её масштабные клинические испытания, они были рецензированы в ведущем журнале", - сказал он, напомнив, что "Спутник" безопасен, а его эффективность составляет 91,6%.

При этом во время телерепортажа, который транслировался CNN, он особо подчеркнул, что прививку ему сделали несмотря на то, что он гражданин другой страны и не состоит в группе риска по инфицированию.

Стоит отметить, что телеканал CNN не раз отличился русофобскими заявлениями и материалами, в том числе выражая недоверие к российской вакцине.