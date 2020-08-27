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Ничего личного, Путин просто устал: Вассерман объяснил причины запуска национализации в России

27 августа 2020, 21:00  •  85 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман отчасти разделил мнение коллеги Марата Баширова о том, что итоги приватизации будут в стране пересмотрены в сторону запуска национализации. Но Вассерман считает, что это делается не с целью поднять рейтинг президента, а просто потому, что Путин устал от того, что деньги утекают "неведомо куда".
Политолог Марат Баширов прокомментировал заявление президента Владимира Путина, в частности, требование разобраться и навести порядок с содовым заводом в Башкирии. Баширов считает, что такая инициатива сейчас распространится на всю страну, якобы уже составляется список приватизаций и слияний, которые запускались главами регионов и одобрялись ФАС, курировались Минэкономики России. Такие меры, утверждает Баширов, помогут Путину поднять рейтинг.
В свою очередь политический эксперт Анатолий Вассерман предположил, что такое вполне вероятно. Эксперт напомнил, что такие сценарии уже обсуждались, и не раз.
"Понятно, что обсуждались в политтусовке. Утечек информации от лиц, принимающих решения, у нас уже довольно давно не было. Разве что из аппарата, который потом эти решения оформляет. Но думаю, дело не в рейтинге Путина. Дело в том, что сейчас уже двенадцать лет тянется глобальный кризис, вторая Великая депрессия, и причин у этой депрессии немало. И, конечно, от Российской Федерации эти причины практически не зависят, соответственно, бороться с глобальным кризисом нам трудно, но вот с его локальными последствиями бороться вполне возможно", - пояснил Вассерман.
В частности, продолжил он, нынешний очередной дефицит государственного бюджета проще всего "вылечить", повысив долю доходов, идущую в бюджет. Приватизация же в идеале проводится для того, чтобы часть доходов шла не в бюджет, а заинтересованным лицам, которые способны увеличить общую доходность, и таким образом повысить не только своё личное благосостояние, но и благосостояние страны, добавляет Вассерман.
"Но когда с бюджетом напряжённо, а значительная часть дохода продолжает утекать неведомо куда, в частности, владельцы Башкирской содовой компании потратили на свои поместья столько, что хватило бы для модернизации производства, которая жизненно необходима. Даже самый снисходительный Чубайс не мог бы назвать этих деятелей эффективными менеджерами", - считает Вассерман.
И таких примеров по стране множество, отмечает эксперт, что даёт толчок к глобальному пересмотру хода приватизации.
"Я думаю, что полного пересмотра не будет, в конце концов, даже среди тех, кто в лихие 90-е расхватал, что плохо лежало, оказались люди достаточно грамотные, чтобы производство в их руках шло нормально. Но со всеми, чьи действия привели к явному уменьшению денежного потока в бюджет, разбираться будут серьёзно", - уверен Вассерман.

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