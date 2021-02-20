Ничего личного, просто бизнес. Россия, Китай и терроризм – это теперь синонимы

Таковы правила жизни в нашем геополитическом лесу: без врагов НАТО – не НАТО, и деньги идут куда не надо. На очередном собрании Североатлантического альянса на роль врагов традиционно назначена "дестабилизирующая" Россия, впервые – "растущий" Китай, а к ним приравняли терроризм. И тут же заговорили о деньгах.

"Дестабилизирующее поведение России, набирающий силу Китай, терроризм" – таковы главные "угрозы и вызовы" для НАТО, ради противодействия которым страны Альянса должны "поддерживать расходы на оборону".

Такое заявление сделал новый министр обороны США Ллойд Остин во время видеоконференции с коллегами по НАТО в ходе встречи глав военных кабинетов Альянса 17–18 февраля.

Кроме того, к русским, китайцам и террористам глава Пентагона приравнял "такие глобальные вызовы, как коронавирус и изменение климата". Впрочем, мы можем скромно опустить глазки – главной угрозой Ллойд Остин считает всё же нас. И потому особо выделил важность поддержания расходов на оборону, которые должны "гарантировать наличие готовых сил и средств, необходимых для ответа России, и другие вызовы".

Гадкая, агрессивная Россия

Примечательно трогательное совпадение устремлений американского министра и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Тот на пресс-конференции в преддверии встречи также обозначил тему денег:

Я предложу существенно расширить общее финансирование НАТО для нашей основной деятельности в области сдерживания и обороны. Это позволит поддержать развёртывание сил союзников в восточной части Североатлантического альянса, патрулирование воздушного пространства, морские развёртывания и учения. Совместное увеличение расходов продемонстрирует силу нашей приверженности обязательству защищать друг друга.

От такой судорожной верности воистину прямо по-песенному слёзы "душат и капают". Только не очень ясно, отчего это генсек сего военного блока призывает развёртывать его силы в его восточной части. Неужто всерьёз опасается, что Россия рвётся там хватать его "лапочек"?

Оказывается, да.

Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъём Китая, изменение климата… В концепции от 2010 года мы говорили о партнёрстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки,

– объявил Столтенберг.

Просто терминальная стадия…

Большая просьба не подходить к его речам строго – он всегда говорил так, будто бредит. Не спрашивайте его, где Северная Атлантика, которую будто бы защищает НАТО, и где Китай. Или как военный блок собирается на изменения климата реагировать – неужто на Арктику свою стратегию расширит, на Северный морской путь? Наконец, какое отношение к блоку имеют "агрессивные действия России по отношению к соседям"?

Просто старина Йенс в своём репертуаре. И просто репертуар этот жёстко расписан в Вашингтоне. А Вашингтон вибрирует перед Россией, всё сильнее наращивающей качественный отрыв от США в вооружениях и боевой подготовленности; покрывается мурашками из-за Китая, уже обогнавшего Америку экономически и всё сильнее настигающего её геополитически; бешено нуждается в ресурсах, разграбление которых становится всё менее гарантированным по мере укрепления конкурентных полюсов силы на планете. Которыми являются опять-таки всё те же Россия и Китай.

Вот и оказываются США в положении хуже губернаторского. Оно бы войну объявить этой гадкой агрессивной России – ан страшно. Даже не потому, что у неё есть ядерные силы стратегического назначения, а просто – ну какая Россия, когда вся Америка 20 лет с талибами справиться не может! Когда её из Сомали пинками выгнали, а теперь и в Кении житья не дают! Когда к Ирану не знает, как подступиться, а в Ираке её военные носа за периметры своих баз не кажут!

Наконец, какая может быть война с русскими, когда главный центр стратегической мысли США впадает в критическую стадию идиотизма, предлагая пугать Москву ядерной бомбёжкой позиций её ПВО, способных одним полковым залпом снять с неба 64 цели!

Так что не сам Столтенберг доборолся с Россией до терминальной стадии интеллектуальной инвалидности. Это он от Пентагона запитывается. А тот аналитику у RAND-корпорации заказывает. А та… Ну, в детском саду ещё не знают о тактико-технических характеристиках ЗРК С-400, так что свои доклады не ниже, чем из подростковых соцсетей черпает.

И как с такими ресурсами Россию сдерживать?

Ну, хоть заработать…

Возможно, по этой самой причине невозможности создать что-то удобоваримое на подобного рода интеллектуальном фундаменте, – а они ещё и Китай, к сфере ответственности НАТО никак не относящийся, для чего-то в свои враги записали, – столь важным предметом для министров обороны блока и стала пошлая тема денег. И что любопытно: новая американская администрация, усиленно отрясающая прах старого Трампа со своих ног, в этом секторе вовсю развивает его идейное наследие. Которое, как все помнят, базировалось на тезисе, что все страны НАТО должны строго исполнять обязанность тратить на свою оборону сумму не менее 2% от ВВП.

Правда, с восторженным повизгиванием это обременение встретили только всецело преданные Штатам балтийские болонки. Ну так им-то что, они всё одно на содержании ЕС живут. А вот дотирующая их и прочих европейских пекинесов Германия долго и тяжко вздыхала, зато быстро и ловко уворачивалась от повышения своих финансовых обязательств перед блоком. Пока, наконец, её не изловили чуть ли не за хвост, словно крысу, и не заставили платить столько же, сколько США. То есть покрывать по 16,35% расходов на содержание НАТО.

Правда, в деньгах справедливость оказалась несколько однобокой: Берлин добавил к своим выплатам мизерные для своих возможностей 33 млн евро, зато США, напротив, сэкономили до 120 млн евро в год. Тоже не сильное обременение, но на фоне отказа Франции от участия в перераспределении расходов на содержание НАТО вообще, достигнутый баланс просто восхищает.

Кстати, свои расходы на оборону Германия да, тоже увеличила. До 1,39% ВВП.

Ну и о чём говорить достойным донам на саммите НАТО, как не о деньгах?

Кто объявлен врагом

Но деньги деньгами, а врага надо называть открыто. Иначе – что за стратегия?

Ну, надо так надо. И тот же Столтенберг объявляет, что НАТО "должно стать площадкой политического диалога" всех "одинаково мыслящих со странами Альянса государств" – для противодействия России и Китаю.

И опять: с Россией всё ясно. Её определяющий стратегию НАТО Вашингтон давно объявил очевидной "угрозой для всех союзников по НАТО", которая использует "военную силу для достижения своих целей". Вашингтон! Ведущий сегодня три войны – в Сирии, Ираке и Афганистане – и раздувающий конфликты с Россией, Китаем и Ираном. Москву! Которая если и использует военную силу, то весьма умеренно и – только для защиты доверившихся ей людей от террора США и их марионеток.

Но это ладно. Не может же врать представитель Пентагона, заверивший, что США не раз наблюдали, "как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность". Таковы, ещё раз, правила поведения в нашем лесу: враг не может быть прав, если не даёт себя съесть. Но Китай-то, Китай? Он-то чем не угодил, что Вашингтон на него целое НАТО натравливает?

Оказывается, "у Пекина взгляд на глобальную среду безопасности отличается от того, который НАТО по сути продвигала последние 72 года". Всё преступление. А дайте-ка посчитать. "Последние 72 года" – это у нас приснопамятный 1949 год. Год образования КНР и… НАТО. Что у нас за это время продвинула КНР в плане безопасности? А, защитила Северную Корею, так и не оккупировала Тайвань, помогала Вьетнаму, потом немножко с ним повоевала из-за красных кхмеров, заняла Тибет и теперь укрепляется в Южно-Китайском море. В общем, всё на своих границах.

А НАТО? О, НАТО впустило в глобальную среду безопасности мощную струю! Кровавую и по всему миру. Члены этого блока вели войны в Алжире и Индокитае, в Корее и во Вьетнаме, бомбили Югославию и расчленяли Сербию, оккупировали Гренаду и Афганистан, растерзали Ливию и Ирак, да ещё и запустили маховик исламистского террора по планете! Про мелочи вроде организованных государственных переворотов, убийств глав государств и взятых на содержание фашистских хунт уж и не говорим.

Да, это точно – воистину драматическое отличие взглядов на глобальную безопасность!

Ну, и на этом выпуклом примере, пожалуй, можно разговор и закончить. Потому что и организацию, и государства, и людей с подобной историей трактовки глобальной безопасности можно и нужно опасаться. Но и мнения их – не уважать. Ни о нас, ни о принципах глобальной безопасности.

У нас со змеями мнения о безопасности всегда будут разными.