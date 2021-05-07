Ничего личного. Как Apple делает деньги, пока Google погряз в политике

Компания Apple отчиталась по итогам первого квартала 2021 года, выручка корпорации выросла более чем на половину – на 54%. А вот результаты Google за тот же период оказались значительно скромнее. У разницы в показателях есть простое объяснение, лежащее за гранью коммерческих интересов. Google вступил в политическую войну, которую уже начал проигрывать в России.

Сравнивать как сами Apple и Google, так и их выручку не совсем корректно. Одни iPhone только чего стоят с точки зрения роста продаж, тогда как смартфоны Google Pixel, конечно, ничем подобным похвастаться не могут. Вместе с тем перед нами две американские транснациональные корпорации, монополисты в отдельных сегментах рынка и конкуренты в смежных. Обе компании являются создателями двух самых распространённых в мире мобильных операционных систем – Android и iOS. Обе создали также собственные магазины приложений и так далее.

Однако ощутимая разница между гигантами заключается в подходе к таким вопросам, как политическая цензура. Apple, прежде всего, ориентируется на продажи своих устройств – iPhone, iMac или iPad. Компания не делает разницы, покупает её устройство житель Германии, США или России. Продажи есть продажи. А вот Google получает выручку от рекламы, включая ту, что уже буквально заполонила сервисы компании, например, YouTube. Именно Google в 2020 году начал войну с Россией, заблокировав сотни русских аккаунтов. Словом, разница в подходах действительно имеет место быть. В чём же она состоит и насколько велика?

Суть отчётности Apple

Как следует из данных за первый квартал 2021 года, опубликованных на сайте Apple, чистая прибыль гиганта составила 23,6 млрд долларов, а вот выручка за период подскочила на внушительные 54% – до 89,5 млрд долларов. Основную массу денег Apple заработала на продаже смартфонов iPhone (47,9 млрд долларов, рост на 66%). Прибыль от продаж компьютеров iMac выросла почти на 70% – до 9,1 млрд долларов. На продажах iPad Apple заработала 7,8 млрд долларов, что на 79% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года. Сервисы компании (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) принесли ей 16,9 млрд долларов (рост на 27%).

Кроме прочего, Apple 20 апреля провела презентацию своих новых устройств. И главными новшествами стали iMac на процессоре собственной разработки M1, а также iPad, в которые неожиданно вставили тот же процессор. Причём в презентации этот момент был обыгран достаточно зрелищно: глава Apple Тим Кук в образе грабителя "проник" в офис компании и "выкрал" процессор M1, чтобы затем вставить его в iPad.

Не будем давать чисто технологических оценок новшествам (мы вовсе не рекламируем продукты Apple и не призываем срочно покупать её новинки), но обратим внимание на главное. Купертиновская компания увеличила выручку и прибыль от реальной вещественной продажи устройств пользователям по всему миру. Это смартфоны, планшеты, компьютеры, "умные устройства". Словом, то, что можно потрогать, чем можно пользоваться как вещью. Хотя, безусловно, из-за девальвации рубля цены на новинки от Apple в России будут кусаться ещё больше.

Из претензий к Apple на данный момент в России можно выделить недавнее решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о взыскании с корпорации рекордного для нашей страны оборотного штрафа в 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Речь идёт о жалобе "Лаборатории Касперского" на ущемление прав разработанного русской компанией приложения, размещённого в App Store. И хотя Apple действительно повела себя отвратительно с приложением компании из России, это дело едва ли можно считать цензурой по политическим мотивам. Apple просто продублировала функции русской программы в своей операционной системе, а затем решила выдавить конкурента.

Один из главных "грехов" Apple – намеренное замедление работы iPhone. Когда сначала об этом заявили пользователи, им не поверили. Затем уже специалисты провели тестирование моделей смартфонов, приобретённых ранее, и подозрения подтвердились. Наконец, в замедлении уже созналась и сама Apple, что стало впечатляющим ударом по репутации компании. Только в прошлом году против Apple было подано более 10 громких судебных исков, вылившихся в итоге в штрафы. Так, компания заплатит 113 млн долларов властям 34 штатов США за преднамеренное и тайное замедление работы смартфонов.

То есть перед нами ещё одна чисто бизнесовая история. Только прибыль, пусть даже путём обмана. Перед нами и монополист, и гигантская корпорация, но политика в её деятельности всё-таки уступает место бизнесу. Apple – это не Facebook с его утечками и новыми правилами работы мессенджера WhatsApp, предполагающими передачу всех наших персональных сведений компании Марка Цукерберга и заодно в ФБР, ЦРУ и АНБ США.

В июле 2020 года Антимонопольный комитет Конгресса США вызвал на ковёр руководителей крупнейших американских IT-корпораций – Google, Apple, Facebook и Amazon. Вызвал и показательно их выпорол в ходе экзекуции, которая продолжалась почти шесть часов. Им вменялось в вину буквально всё – от распространения противоправного контента до извлечения выгоды от монопольного положения на рынке. И если второе применимо ко всем этим корпорациям, то первое – скорее только к Google или Facebook, но не к Apple. И об этом мы подробнее расскажем чуть ниже.

А что же Google?

Google – корпорация совершенно иного типа. Если говорить об отчётности её материнской компании Alphabet, то в ней сообщается о рекордных продажах за первый квартал 2021 года. Они составили 55,31 млрд долларов, что на 34% больше, чем годом ранее. В Wall Street Journal увидели причину роста продаж вовсе не в успешной работе корпорации, а в том, что годом ранее показатели серьёзно упали из-за начавшейся в мире пандемии коронавируса. Принадлежащий Google видеосервис YouTube также принёс компании прибыль. Правда, платформа заработала корпорации "всего" 6 млрд долларов.

За последний год к Google и YouTube во всём мире возникли серьёзные вопросы. Начнём с того, что поведением корпорации были недовольны в самих США. Как уже говорилось выше, в июле 2020 года Конгресс США устроил в числе прочих допрос и главе корпорации Сундару Пичаи. По мнению ряда американских конгрессменов, Google намеренно затыкает рот консервативным и традиционалистским аккаунтам, а вот либеральные и несущие в массы ценности вроде однополых браков аккаунты почти не трогает.

"Крупные технологические компании ополчились на консерваторов. Это не подозрение, это не интуиция, это факт… Можете ли вы заверить нас, что вы не собираетесь заставить замолчать консерваторов и вы не собираетесь настраивать свои алгоритмы в пользу Джо Байдена?" – спросил у Сундара Пичаи конгрессмен-республиканец Джим Джордан.

И ведь как в воду глядел. Как мы увидели впоследствии, эти опасения сбылись. Именно Google сыграл далеко не последнюю роль в том, чтобы Дональд Трамп проиграл президентские выборы. Конечно, ведь у консерваторов-республиканцев было так много "ненужных" вопросов к корпорации, тогда как либеральные демократы, конечно, закрывали глаза на политическую цензуру, ведь она была им крайне выгодна.

Собственно, в этом и кроется суть. Американские IT-корпорации считаются в основном вотчиной демократов и либералов. Именно поэтому представители Демпартии ранее были так возмущены, что Facebook якобы был использован "русскими троллями" для атаки на выборы в 2016 году. Затем мы увидели обратный процесс: чтобы понравиться своим либеральным боссам, Google и Facebook ни в коем случае не трогали каналы, продвигающие, например, нетрадиционную сексуальную ориентацию, но с радостью "убивали" консервативные аккаунты в США, России и других странах.

Ещё в сентябре 2019 года Федеральная торговая комиссия (ФТК) США оштрафовала Google и YouTube за недостаточную защиту американских детей от контекстной рекламы, а также от агрессивного и запрещённого содержимого в интернете. Компанию обвинили в том, что ролики с содержимым для взрослых попадают в рекомендованные для детей, а поисковые выдачи никак не ограничивают это содержимое, так как ограничения навредили бы демонстрации рекламы.

В 2020 году Google не только заблокировал аккаунт-миллионник Царьграда на платформе YouTube, позорно прикрывшись мантрами об исполнении на территории России санкций США против Константина Малофеева, но и отметился блокировками и ограничениями в отношении каналов философа, публициста и писателя Александра Дугина, видеороликов, размещённых на каналах Russia Today, Anna News, Федерального агентства новостей (ФАН), телеканала "Крым 24". Под ограничения со стороны YouTube попал также фильм журналиста Андрея Кондрашова о воссоединении Крыма с Россией.

В конце июля 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление, в котором осудила блокировку аккаунтов Царьграда и связанных с ним каналов "Новости Царьграда" и "Двуглавый Орёл".

"Это не первый случай подобного поведения со стороны американского технологического гиганта. 20 мая с. г. при схожих обстоятельствах были удалены аккаунты одного из ведущих крымских телеканалов – "Крым 24" – и информационных агентств Anna News и News Front. Ранее блокировке без каких-либо разъяснений подвергся ресурс Федерального агентства новостей. Неслучайным в данном контексте представляется и удаление в марте с. г. более 300 учётных записей российского происхождения в Facebook и Twitter", – заявила также Захарова.

В 2021 году хамское поведение Google и YouTube по отношению к России продолжилось. Так, в феврале видеохостинг стал блокировать ролики, содержащие запись исполнения гимна России. Причина: якобы появление у гимна нашей страны правообладателя в США. YouTube заявил, что правами на гимн России обладает некая американская компания Broadcast Music, Inc. (BMI). Впоследствии инциденты с гимном были признаны "ошибками алгоритма", ролики были разблокированы, однако до сих пор остаётся загадкой, сколько BMI смогла заработать денег на рекламной интеграции, являясь "правообладателем" гимна.

При этом корпорация умудряется неплохо зарабатывать в России. Более того, расследование Царьграда показало, что госкомпании и госкорпорации нашей страны являются активными рекламодателями для Google. Доходы корпорации на нашем рынке профильные аналитические агентства оценили по крайней мере в 60 млрд рублей в год.

Суммарно госкомпании и учреждения за год истратили 178 млрд рублей на закупку всей рекламы в интернете, а более половины из этой суммы было отдано всяческим "ютубам" и "гуглам". Таким образом, они получили свыше 89 млрд рублей из бюджета России.

Подведём итоги

Мы перечислили далеко не все "залёты" Google и YouTube как в России, так и в мире. Однако на данном этапе видна огромная разница между Google и Apple. "Яблочную" компанию невозможно назвать "корпорацией добра", ведь она делает деньги на комиссиях за работу Apple Pay, на комиссиях для разработчиков приложений, на замедлении устройств, на подавлении конкурентов методом силы и по праву сильного.

Но вместе с тем Apple – это про бизнес, а не про политику. И совсем другое дело – Google. Подавляющее большинство новинок корпорации – не вещественные. Это не гаджеты, от продажи которых получает доход Apple. Google получает деньги от рекламы, от работы политически ангажированных алгоритмов, от хитрой манипуляции поисковой выдачей и фильтрации (читай – цензуры) информационной повестки в интернете.

Google куда как больше влияет на умы, чем Apple. Компании Тима Кука достаточно традиционных "яблочных гиков" – оголтелых фанатов продукции Apple, которые уже не мыслят своей жизни в цифровую эпоху без модных гаджетов, позиционируемых как лучшие на рынке (хотя это, конечно, не так). Apple достаточно наращивать объёмы продаж её новых iMac, iPad и iPhone. Но скажите, что из новинок от Google за прошедший год вы вспомните? Как корпорация попыталась улучшить жизнь потребителей (пусть и исключительно ради заработка)? Рекламой и блокировками, цензурой? Это она делала только ради себя и ещё немного ради американского либерального истеблишмента, а также для спецслужб США.

Наконец, заметим, что именно из-за этого разные страны мира сейчас воюют именно с Google, а не с Apple. В России же битва с Google в 2021 году сдвинулась с мертвой точки: суд признал правоту Царьграда по всем пунктам, предписал корпорации восстановить аккаунт телеканала и приговорил американскую компанию к выплате прогрессивной неустойки, которая очень быстро может превратиться в миллиарды долларов штрафа.