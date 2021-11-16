Ничего личного: что Турция намерена сделать с Россией • 85 • Аналитика © AP Photo / Burhan Ozbilici В конце прошлой недели, на следующий день после принятия на саммите в Стамбуле декларации "Видение тюркского мира до 2040 года", в Турции появилась "Карта турецкого мира". С ней сфотографировался не президент Эрдоган, а лидер Партии националистического движения Турции (больше известной как "Серые волки") Девлет Бахчели. Огромный тюркский мир там простирается от Северного Ледовитого океана до Болгарии, включая в себя в том числе и треть России — от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии — почти двадцать субъектов федерации. Да, "Серые волки" — праворадикальная националистическая партия, не имеющая большой поддержки в Турции, но, может быть, то, что у них на языке, у Эрдогана на уме? Ведь на прошлой неделе в Стамбуле Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств — вот он, костяк будущего великого Турана, огромной евразийской империи, которая может стать реальностью, только развалив Россию! Мы тут дружим с Эрдоганом, С-400 ему продаем и трубопроводы строим — а нужно дать отпор угрозе нашим интересам и самой целостности России. Такая реакция — не редкость в России. И даже не на упомянутую карту, а на сам саммит Организации тюркских государств. Турция стала серьезно заниматься тюркским миром сразу же после распада Союза: уже в 1992-м был созван первый саммит тюркоязычных государств — Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Туркменистан. Все, кроме последнего, сейчас входят в ОТГ — туркмены присутствуют в нем в качестве наблюдателя (как и венгры). Выступая на стамбульском саммите, Эрдоган объяснил переименование тем, что это позволит активнее укреплять организацию, для этого было принято и "Видение тюркского мира — 2040", в котором обозначены и ее цели. От устранения торговых барьеров до гармонизации культурной, молодежной и образовательной политики, от создания новых трансконтинентальных коридоров из Китая в Европу и общего информационного пространства до повышения политической солидарности и взаимной поддержки в жизненно важных вопросах, представляющих национальный интерес, а также в региональных и глобальных проблемах. И самое главное — продвижение общей тюркской идентичности. Ну чем не великий Туран? Правда, в "Видении" говорится об общей идентичности как об "источнике культурного богатства" — ну а если все закончится единой армией? Упреждая опасения, Эрдоган говорил о том, что "Организация тюркских государств не должна никого беспокоить. Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Эта организация является платформой развития межгосударственных связей". Кого приглашает турецкий президент? Может быть, Украину, которая давно уже хочет стать наблюдателем в организации? Или все-таки Россию, родину множества тюркских народов? Россия — не тюркское государство, но тюрки столетиями являются важнейшей составной частью нашей державы. Начиная с татар и заканчивая якутами. Десятки тюркских народов живут в России на своих исторических землях, еще миллионы тюрок (от азербайджанцев до киргизов) являются гражданами России, а другие миллионы приезжают к нам на заработки. Как и русский мир, тюркский относится к ключевым мировым цивилизациям — и понятно желание турок, у которых еще сто лет назад был Османский халифат (то есть они были правителями большой арабской части мусульман), укреплять свое влияние в мире через опору на родственные народы. Тем более что распад СССР предоставил Турции уникальный шанс: народы, столетиями находившиеся в составе Российской империи, случайно оказались обладателями независимых государств. Да, случайно — потому что тюркские республики не разваливали Союз, они оказались, по сути, выброшены из него. Неслучайно идея Евразийского союза изначально исходила от президента Казахстана Назарбаева — и идущая сейчас реинтеграция постсоветского пространства приветствовалась большинством среднеазиатских республик. Россия уважает тюркские интересы и понимает мотивы Турции. Мы не против сближения тюркских народов — но при этом будем очень жестко отстаивать свои интересы. А они понятны — живущие в России тюрки являются не просто гражданами России, но и частью российского народа. Их политическая, экономическая, культурная и религиозная жизнь должна быть русскоцентричной — то есть связанной с их малой родиной и Россией как таковой. Турция может использовать пантюркистский фактор (как и панисламский, работая с "Братьями-мусульманами"*) для укрепления своего политического влияния в разных частях света, но не в России. Ничего личного — просто государственные интересы. Русских и турок, славян и тюрок связывают столетия отношений. Православные и мусульмане, русская и турецкая цивилизации веками жили бок о бок, воевали с другом, торговали, заключали союзы, ссорились и роднились. Было всякое — в том числе и постоянные попытки западных (в основном англосаксонских) сил стравить два наших народа и государства. При Эрдогане Турция отказалась от бессмысленных надежд на евроинтеграцию и захотела снова стать лидером исламского мира, используя для этого в том числе и тюркский фактор. И именно здесь появляется прекрасная возможность для игры внешних сил — тех, кто заинтересован снова стравить русских и тюрок. В соперничестве за Закавказье и Среднюю Азию — пускай спорят между собой, соперничают, а то и воюют. России это точно не нужно, как, впрочем, и Турции. И у нас достаточно возможностей для совместного развития и усиления. Средняя Азия в любом случае останется зоной влияния и интересов России — как минимум военных и экономических. Интеграционные процессы в Евразийском союзе не имеют альтернативы для тех же среднеазиатских государств — и тут Россия не будет ни с кем играть в поддавки. Усиление Турции не является прямой угрозой России — и даже планы укрепления тюркского мира можно сопрячь с российскими интересами. При двух условиях: жестком и последовательном отстаивании Россией своего цивилизационного суверенитета (в том числе и тюркскими элитами в наших национальных республиках) и своих интересов в тюркской части постсоветского пространства. И при ясном понимании турками того просто факта, что ставку нужно делать не на ослабление, а на усиление России, надежды на то, что успех тюркского мира может быть достигнут за счет вытеснения или развала России, нужно оставить как опасные и пустые мечтания. К тому же в наступающем мире трансгуманизма у турок и русских гораздо больше общего, чем казалось раньше: традиционализм, патриотизм, разумный консерватизм, настоящие семейные ценности. Если турки готовы идти вместе с Россией в будущее, нужно приглашать нашу страну присоединиться к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя. И готовиться к тому, чтобы самим подать заявку в Евразийский союз, — тем более что в свое время Эрдоган говорил о таком желании Назарбаеву. А сейчас на стамбульском саммите турецкий президент выразил надежду, что настанет время, когда солнце снова начнет восходить с Востока, — имея в виду, что тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации. Но для того чтобы не проспать восход нового мира, нужно правильно выбрать того, с кем ты будешь его встречать. *Террористическая организация, запрещенная в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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