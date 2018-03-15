«Ничего, кроме «хайли лайкли»: как прошло заседание Совбеза ООН по расследованию отравления Скрипаля

Великобритания и США обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Эти заявления прозвучали в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, созванного по просьбе Лондона. Столь резкие замечания позволили себе лишь британский и американский постпреды. Представители ещё 12 стран, принявших участие в заседании, воздержались от огульных обвинений. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал проводимое расследование нетранспарентным и обвинил Лондон в нагнетании истерики для создания мощного информационного эффекта. Дипломат также провёл параллель между нынешним британским правительством и инспектором Лестрейдом из рассказов Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса. О том, как проходило заседание Совбеза ООН — в материале RT.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с расследованием дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Заседание было созвано по просьбе Великобритании, которая намеревалась поделиться с Совбезом подробностями дела.

Заседание началось около 15:30 по местному времени (22:30 мск) после проведения закрытых консультаций. Однако вместо рассказа о подробностях расследования и предоставления фактов и доказательств заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен вкратце повторил выводы, озвученные несколькими часами ранее британским премьером Терезой Мэй и полностью возложил вину за инцидент на Россию.

«Это было не заурядное преступление. Это было неправомерное использование силы и нарушение Статьи 2 Устава ООН — основы основ международного правопорядка», — заявил Аллен.

По его словам, Москва не предоставила Лондону удовлетворительных объяснений в связи с инцидентом в Солсбери в отведённый срок, а значит, заявил дипломат, можно предположить, что Россия «потеряла контроль» над нервно-паралитическим веществом, идентифицированным британской стороной как «Новичок».

Аллен прямо обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, поскольку она надлежащим образом не задекларировала свою программу разработки нервно-паралитического вещества «Новичок», включая сам химический реагент и объекты, связанные с его производством.

«Даже сегодня российские политики уверяют, что Москва полностью уничтожила нервно-паралитическое вещество «Новичок». Мы можем заключить, что Россия серьёзно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не уведомив о программе по разработке этого вещества», — заявил Аллен.

Дипломат уточнил, что производство этого нервно-паралитического агента является исключительно сложным процессом, что исключает версию о получении этого вещества кустарным путём.

Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией Великобритания попросила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) присоединиться к расследованию этого дела, чтобы проверить выводы британской стороны.

«Великобритания приветствует поддержку со стороны ОЗХО. Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведённый нами анализ», — заявил Аллен.

«Абсолютная солидарность»

Получившая слово после представителя Великобритании постоянный представитель США при ООН Никки Хейли также возложила на Россию всю полноту ответственности за инцидент в Солсбери.

«Я хочу с самого начала чётко заявить следующее: США проявляют абсолютную солидарность с Соединённым Королевством. США считают, что Россия виновна в нападении на двух человек в Соединённом Королевстве с использованием боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия», — сказала Хейли.

Американский дипломат заявила о тесных связях между США и Великобританией и призвала Москву в полной мере сотрудничать с Лондоном в ходе расследования отравления Сергея Скрипаля. Кроме того, по словам постпреда, Россия должна внести ясность в вопросы, связанные с разработкой на её территории химического оружия.

В ходе своего выступления представитель Соединённых Штатов отметила участившиеся в последнее время случаи применения химоружия во всём мире. Она в очередной раз обвинила сирийские власти в использовании боевых отравляющих веществ против населения САР, а Москву — в защите Дамаска от возмездия за подобные действия.

В заключение Никки Хейли заявила, что если Совбез не примет конкретных мер для решения сложившейся ситуации здесь и сейчас, «Солсбери станет не последним местом, где будет использовано химоружие».

«Это может произойти здесь, в Нью-Йорке, или в любом другом городе любой страны, представленной в Совбезе. Это решающий момент», — подчеркнула Хейли.

Стоит отметить, что из 14 стран, принявших участие в заседании Совбеза помимо России, напрямую обвинили Москву в причастности к отравлению Скрипаля лишь Великобритания и Соединённые Штаты. Представители остальных 12 государств, (включая Францию, Польшу и Нидерланды), выступавшие после Аллена и Хейли, воздержались от огульных обвинительных заявлений.

Так, например, постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр выразил уверенность в том, что виновные в произошедшем будут выявлены в результате расследования, а затем преданы суду.

«Мы уверены, что британское расследование вскоре прольёт свет на точные обстоятельства использования этого химического оружия... Крайне важно, чтобы лица, стоящие за использованием этого химоружия, были идентифицированы и понесли уголовную ответственность», — заявил французский дипломат.

«Сегодня современный Шерлок Холмс не помешал бы»

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что после выдвижения обвинений против Москвы российские власти запросили у своих британских коллег образцы применённого вещества для проведения совместного расследования отравления бывшего полковника ГРУ в Солсбери. Однако, как сообщил Небензя, в этой просьбе было отказано.

«Нагнетая истерику, Лондон действует абсолютно нетранспарентно. Мы вынуждены сделать вывод, что власти Великобритании установление истины интересует в последнюю очередь. А движут ими совершенно иные мотивы. Ходы тут отточены за последние годы приёмов пропагандистской войны. Они рассчитаны на оказание мощного информационного воздействия на непросвещённую и впечатлительную публику», — заявил российский дипломат.

Он также добавил, что Россия никому не позволит разговаривать с собой языком ультиматумов.

«От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок, по сути, признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой разговаривать в таком тоне не позволим», — подчеркнул Небензя.

Дипломат потребовал предоставления материальных доказательств якобы обнаруженного «российского следа» в этом деле.

«Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчёт приниматься не будут. Пока ничего, кроме «хайли лайкли», мы не видели», — сказал Небензя.

Российский постпред также добавил, что у специалистов есть основания полагать, что Лондон обладает химической формулой вещества «Новичок».

«Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ «Новичок», то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить», — отметил Небензя.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва готова к расследованию инцидента в Солсбери, поскольку российской стороне «бояться и скрывать нечего». В связи с этим он заявил, что Россия считает необходимым обратиться к ОЗХО для проведения анализа имеющихся у британских властей образцов и проб.

Вновь взявший слово Джонатан Аллен заявил, что Лондон не обязан предоставлять Москве запрашиваемые ей образцы, собранные в рамках уголовного расследования. При этом британский постпред заявил о желании продолжить сотрудничать с Россией в Совбезе ООН для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В связи с этим стоит отметить также, что в ходе своего выступления Василий Небензя сравнил высокопоставленных членов правительства Великобритании, выдвигающих обвинения в адрес России, с инспектором Лестрейдом из рассказов Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса.

«У английского классика Артура Конан Дойла, прославившего свою страну и очень популярного в России, в рассказах о Шерлоке Холмсе есть один незадачливый и комичный персонаж — инспектор Лестрейд из Скотленд-Ярда. Он не обладает сугубым интеллектом и не владеет дедуктивным методом. Его роль — оттенять необычайные детективные способности Шерлока Холмса. Лестрейд немедленно хватается за поверхностные следы преступлений и спешит с банальными выводами с тем, чтобы быть опровергнутым Шерлоком, который всегда находит подоплёку преступления и истинный след и мотив. Боже упаси меня подозревать современных сотрудников Скотленд-Ярда в непрофессионализме. Хотя сегодня современный Шерлок Холмс не помешал бы», — заявил Небензя.

Российский постпред добавил, что «сегодня в роли коллективного инспектора Лестрейда выступают высокопоставленные члены британского правительства».

«Но сегодня в роли коллективного инспектора Лестрейда выступают высокопоставленные члены британского правительства, которые сыплют безответными, бездоказательными, поверхностными, чудовищными обвинениями. Что имеет далеко идущие последствия», — добавил постпред.