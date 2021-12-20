«Ничего хорошего в «красной зоне» нет, не дай бог с этим столкнуться»

В следующем году фельдшерско-акушерские пункты могут получить право на продажу лекарств, в охране школ планируют задействовать Росгвардию, а пожилых людей с деменцией хотят снабдить браслетами, в которых содержится самая необходимая информация о владельцах. Такие инициативы в 2022 году планирует реализовать «Общероссийский народный фронт». Об этом в интервью «Известиям» накануне съезда организации рассказал руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов.

Победить пандемию

— Сейчас один из самых острых вопросов, обсуждаемых в обществе, — вакцинация. Вы сказали, что посещение «красной зоны» ее противниками — это последний аргумент, который есть у врачей. Но этот аргумент действует не на всех. Как можно убедить человека сделать прививку от коронавируса?

— Для меня это очень личная история — я отца потерял в ковид, пока не было вакцины, и был в «красной зоне». Знаю, что это такое, видел людей на грани жизни и смерти, видел врачей, которые боролись за его жизнь и жизнь людей, которые были рядом с ним. Не очень хочется про это публично рассказывать, но я готов это делать, если моя история поможет кому-то передумать и сделать прививку.

Ничего хорошего в «красной зоне» нет, не дай бог кому-то с этим столкнуться. Самое страшное — смерть близких, поэтому нужно прекратить заниматься ерундой и понять: в мировой истории не было других способов победить эпидемии, кроме вакцинации.

У всего есть свои сложности, ограничения, ничто не работает идеально, но это единственный способ.

Мы видим по всем официальным данным: растет количество вакцинированных — сокращается нагрузка на здравоохранение, сокращается смертность, мы перестаем терять людей в таком количестве. Нам обязательно нужно продолжать убеждать в этом друг друга.

Михаил Кузнецов Фото: ТАСС/Алексей Никольский

— К вопросу о нагрузке на систему здравоохранения. Вы добились отмены наказания сотрудникам «скорой» во Владимирской области за то, что они привезли пациентку с ковидом к администрации. Будете разбираться в причинах произошедшего? И кто понесет наказание за то, что для пациентки не нашлось места в больницах?

— Я очень рад за врачей, хотел бы сказать спасибо губернатору, потому что он отреагировал сразу же, как только столкнулся с этой ситуацией, я даже не звонил ему. Он сразу же поддержал врачей, и все наказания были сняты.

Я не стал бы слишком увлекаться наказаниями. Сначала одних наказали, теперь давайте других накажем. Система работает в режиме перегрузки. Управленческий персонал, который, очевидно, не справился, когда требовалась госпитализация, тоже находится в стрессе, иногда ошибается и принимает неверные решения. Надеюсь, такое больше не повторится.

А врачам надо сказать большое спасибо — наверное, это был единственный способ. Они большие молодцы, что не бросили человека.

«Нехватка узких специалистов — это бич»

— Один из проектов «Народного фронта» — обеспечение качества медпомощи в первичном звене. Как вы оцениваете состояние поликлиник и ФАПов в стране? Выполняют ли они свою функцию или их основная роль сводится к выдаче справок, больничных и направлений в профильные учреждения?

— Президентом выделяются серьезные ресурсы на модернизацию первичного звена. Но, конечно, надо пройти еще огромный путь, чтобы мы с уверенностью могли сказать: «первичка» всем доступна, там достаточное количество специалистов, услуги, которые оказываются, надлежащего качества и люди удовлетворены. Пока есть проблемы и у медперсонала, и у пациентов. «Народный фронт» под началом Леонида Михайловича Рошаля ведет их подробный мониторинг и выявление.

Какие это проблемы? Конечно, нехватка узких специалистов — это бич. 31% людей, по нашим опросам, ждут приема специалиста одну-две недели, 14% ждут больше месяца. Представляете, что это такое, если этот узкий специалист — по сердечным заболеваниям или по диабету? Нехватка врачей в поликлиниках приводит к тому, что растет нагрузка на стационары. А часть стационаров отдана под ковид, и вот круг замкнулся.

Вторая проблема: у нас точно есть сложности с исследованиями. Значимая часть людей ждет больше месяца КТ и УЗИ. Как следствие, около 36% людей делают платно КТ и 20% — УЗИ, хотя людям положено по ОМС бесплатное исследование.

Есть еще проблема, которую надо решить. У нас по программе «Земский доктор» молодой врач не может получить подъемные, вернувшись после учебы в свой ФАП, если он прописан в этом селе.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Это же очень легко изменить поправкой в законодательство.

— Совершенно точно. Понятно, в чем была изначальная задумка — чтобы был приток врачей извне, но забыли про тех, кто уехал и хочет вернуться. Надо исправить эту несправедливость.

Еще одна тема, очень важная, — лекарства в ФАПах. У нас есть пример, который поступил на прямую линию президента из Ростовской области. Там закрылся аптечный пункт. Ты приходишь в ФАП, тебе выписывают лекарство. Автобус в райцентр, где есть аптека, ходит четыре раза в неделю. Человеку нужно обезболивающее, а автобус послезавтра. Это как? Мы с Минздравом в диалоге по этому поводу. Говорим: «Давайте по крайней мере там, где нет аптек, вы лицензируете ФАП на продажу лекарств первой необходимости».

— Как Минздрав отнесся к этой инициативе?

— Поддерживает.

— То есть в следующем году ряд ФАПов получит право продавать лекарства?

— Уверен, что мы этого добьемся, совместно с Минздравом это получится сделать.

«20% жалоб связаны с социальной необеспеченностью»

— В этом году было несколько вооруженных нападений на учебные заведения. Как можно решить вопрос с безопасностью школ?

— Мы провели опрос родителей. 34% нам сказали, что школа практически не охраняется, 46% — что там вахтер, который не сможет защитить детей. При всем уважении это не охранная функция — у человека на входе в лучшем случае есть «тревожная кнопка». Кроме того, наш анализ показывает, что в ходе торгов есть снижение по стоимости контрактов на охрану школ до 70%. Выводы напрашиваются сами.

У нас план на следующий год — совместно с Росгвардией добиться того, чтобы школы получили качественную охрану. Школы должны охранять профессионально подготовленные сотрудники лицензированных организаций.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Охрана школ Росгвардией будет стоить дешевле или дороже, чем ЧОПами?

— Это не имеет значения. Есть вещи, на которые надо потратиться.

— Но все равно нужно понимать, из какого бюджета это будет финансироваться — из регионального, из муниципального?

— Я думаю, что муниципальных бюджетов, за счет которых содержатся школы, не хватит. Это значит, что на региональном уровне должно быть принято решение о поддержке. Если комплексный анализ покажет, что в дотационных регионах не хватает средств, будем стучаться в правительство, просить выделить на это деньги. Это то, на чем нельзя экономить.

— Сколько в «Народный фронт» поступило жалоб от россиян в этом году? И что больше всего тревожит граждан страны?

— Главный источник жалоб, не сопоставимый ни с чем по масштабу, это «Прямая линия с президентом». 1,7 млн обращений только за этот год. Президент назвал эту работу «Прямая линия. Продолжение» и поручил нам следить за тем, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Очень много обращений людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Если нет возможности помочь на государственном уровне, на помощь приходят волонтеры. Иногда удается добиться системных решений, например пересмотрели правила распределения выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет в Астраханской области, внесли изменения в закон о ветеранах труда в Вологодской области. По 170 тыс. обращений, о которых органы власти отчитались, что они выполнены, мы уже обзваниваем каждого заявителя. Задаем три вопроса: «Связывались ли?», «Решен ли вопрос?» и «Удовлетворены ли вы решением вопроса?». И если видим отписку и формализм — отправляем на доработку.

«Нам бы бабушек побольше»

— Там, где не могут помочь чиновники, вступают волонтеры. Как у нас с этим обстоит дело? И в каких сферах чувствуется особая нехватка добровольцев? Наверное, на первом месте медицина?

— Конечно, пока продолжается пандемия, очень большая востребованность волонтеров в здравоохранении. Минздрав подтверждает: огромная помощь была оказана волонтерами, потому что они в том числе сняли с врачей и медсестер всю немедицинскую нагрузку. Волонтеры-медики героически продолжают эту работу.

Надо сказать добрые слова и в адрес «Единой России». Когда возникло движение #МыВместе партия включилась по полной. И сейчас для депутатов волонтерство уже стало нормой, а часть волонтеров и «фронтовиков» прошли праймериз и избрались в парламенты.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— А кто еще идет в волонтеры помимо студентов-медиков?

— Приведу один пример. Есть проект нашей «молодежки» по поддержке трудных подростков, мы его назвали «Тренер». Если у подростков есть тренер с большой буквы, они меняются, у них появляется образ для подражания. Половину времени эти ребята спортом занимаются, половину времени волонтерят. Для лучших из них мы на неделю организовали «Школу выживания» в Сочи, в горах, в селе Аибга. Там даже связи нет. Я долетел до них, поднялся к ним в лес, и мы пошли благоустраивать памятник героям Великой Отечественной войны.

Большая часть ребят на учете стоят, кто-то уже с наколками, выражаются соответствующе. Спрашиваю: «Ребята, чего вам не хватает?» Думал, может, каких-нибудь билетов на футбол или губернаторов о чем-то попросить нужно. А они говорят: «Да нет, всё нормально, только бабушек мало». Я говорю: «Чего?» Они: «Бабушек можно больше?» Отвечаю: «Не понял. Каких бабушек?» Они рассказали, что по графику раз в неделю ходят к пожилым, приносят им продукты, помогают соцзащите. И объясняют: «Раз в неделю — это мало. Они нам спасибо говорят, а нам по жизни вообще спасибо никто особо не говорил. Бабушки к нам как к людям относятся. Можно больше?»

Вот такая трансформация. Те, кому все безуспешно пытались помочь, сами стали помогать другим. Так что волонтер живет в каждом из нас, надо просто в него поверить и дать ему шанс себя проявить.

«Находить слепые зоны»

— Уже вторая половина декабря, можно подводить итоги. Какие основные достижения «Народного фронта» в 2021 году вы можете назвать?

— Давайте про важные вещи, которые нам удалось решить с помощью наших сопредседателей. Была большая проблема с детским кешбэком (программа возврата до 20 тыс. рублей за детские путевки. — «Известия»). Программа новая, она только стартовала, правительству было непросто запустить ее «с колес». Забыли про тех, кто купил билеты в первую смену. Был долгий непростой диалог с правительством. Огромное спасибо президенту — им было принято решение, и все родители получили возможность компенсации.

Бесплатное детское питание в начальной школе. Не один десяток субъектов Федерации мог оказаться без бесплатного питания в начальной школе по формальным критериям. И опять моментальная реакция нашего президента — и справедливость восторжествовала.

Владимир Владимирович также поддержал нашу инициативу по отдельному статусу экологических инспекторов. Сейчас уже у нас есть школа, где мы их обучаем. Уверен, это позволит видеть гораздо более полную картину экологических проблем и быстрее на них реагировать.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

— В Общественной палате отмечали, что многие национальные проекты не достигают тех целей, которые были изначально поставлены. Ведете ли вы мониторинг нацпроектов и какие «проседают» в наибольшей степени?

— Безусловно, уверенное движение к национальным целям есть, и президент об этом говорил, подводя итоги работы по нацпроектам за год. Другой вопрос, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И как раз задача «Народного фронта» — находить слепые зоны, где происходят какие-то несуразности, и ликвидировать их.

Экология. Один из наших мониторингов — «индекс форточки». Какой самый простой способ выяснить, грязный воздух или чистый? Опросить людей: «Форточку открываете? Проветриваете?» Правительство выбрало 12 городов для приоритетной работы с загрязнителями, о'кей. Мы отобрали еще пять, откуда были обращения, и смотрим? Пока в этих городах более 50% жителей говорят, что качество воздуха ухудшается. Мы этот «индекс форточки» отправляем в Минприроды. У нас более 40 тыс. человек последний опрос прошли — выборка достаточная.

Аварийное жилье — огромная программа, очень важная, но есть отдельные прецеденты так называемого нового аварийного жилья. Когда у региона денег на покупку нормального жилья не хватило, денег на стройку тоже не хватило, они взяли и на федеральную субсидию купили на рынке оперативно, когда уже время расселения подошло. И люди переезжают из одного барака в другой. Это разовые случаи, но они бросают тень на огромную программу переселения. Это недопустимо.

— Каких новых инициатив можно ждать от вас в следующем году?

— Первое — мы, безусловно, продолжим въедливый мониторинг национальных проектов, решений правительства и регионов. Эту работу ведут наши сопредседатели. Например, Елена Шмелева отдельное внимание сейчас уделяет программе капремонтов школ, Сергей Когогин — доступности общественного транспорта, Леонид Рошаль — проблеме аккредитации врачей.

Второе — совместно с обществом «Знание» мы поддерживаем потрясающее сообщество молодых ребят «Вдохновители». Это успешные молодые люди, которые реализовали уникальные проекты внутри страны. Они видят своей миссией встречи со школьниками по всей стране для вдохновения их на достижения.

Третье — огромную работу внутри «Народного фронта» ведет Нюта Федермессер с проектом «Регион заботы». Мы очень рассчитываем на то, что в следующем году помимо работы с ПНИ и паллиативными больными Нюта возьмет на себя поддержку НКО в регионах в самых чувствительных для людей областях и будет присваивать статус «региона заботы» самым неравнодушным.

Ну и, конечно, мы будем поддерживать те инициативы, которые находят общественные решения несправедливостей. Например, мы помогаем «Лизе Алерт» — ребятам, которые ищут пропавших людей. И хотим совместно с ними сделать социальную программу для людей старшего возраста, у которых проблема с памятью, — браслеты с NFC-метками. Часто уходит огромное количество времени на то, чтобы найти такого человека — в больнице или на улице. Они просто не могут вспомнить, как их зовут и где их дом.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Во многих странах уже применяются эти браслеты.

— Да, это не очень сложно, просто самая важная информация: имя, возраст, адрес.

— Какое ведомство должно этим заниматься?

— Мне кажется, мы можем сделать это и без ведомств. Надо просто выявить социально незащищенную категорию, которая не может себе это позволить, дойти до них и помочь им. Уверен, что это решается на общественном уровне. Иногда надо немного разгрузить государственную систему, помочь ей.

— Что вы ожидаете от предстоящего съезда движения? Появятся ли у вас новые члены штаба?

— Предстоящий съезд из-за особенностей года полностью пройдет онлайн. Движению очень повезло с сопредседателями, никаких изменений в состав руководства движения президентом не предложено. А вот в центральном штабе будет ротация. Мы хотим пригласить тех, кто работал вместе с нами в движении «МыВместе», — волонтера года детского врача Павла Бережанского, Татьяну Бакальчук и как раз одного из волонтеров, избравшихся в Госдуму, Олега Леонова. На площадку «Образование» мы позвали победителя детского голосования конкурса «Большая перемена» Наталью Решетову. Одно из важнейших наших направлений работы — борьба с онлайн-мошенниками, в штаб войдет руководитель этого направления Евгения Лазарева, а также Игорь Ашманов в качестве «тяжелой артиллерии». Рассчитываем на большую совместную работу с обществом «Знание», поэтому хотели бы видеть в нашем штабе Максима Древаля.