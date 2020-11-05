Ничего хорошего для России: Кто бы ни победил в США, все проблемы всё равно свалят на нас - эксперт

России абсолютно неважен исход выборов в США, так как Вашингтону при любом раскладе выгодно списывать все свои проблемы внутри страны на Москву. Такое мнение высказал российский журналист, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Он отметил, что пока ещё рано говорить, кто в итоге станет президентом США. Потому что в стране идёт ожесточённая борьба между так называемым глубинным государством и Дональдом Трампом. И исход этой схватки пока неясен.

Для России я ничего хорошего не жду. Потому что, кто бы ни победил, свои проблемы внутри Америки очень удобно и выгодно списывать на якобы внешнее вмешательство со стороны России, - цитирует Nation News слова Александра Малькевича.

Тот добавил, что его Фонд готовит доклад о вмешательстве США в политику 81 одной страны. Это всё, что нужно знать о том, кто занимается вмешательством во внутренние дела на мировой арене, подчеркнул Малькевич.