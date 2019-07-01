«Ни зрады, ни победы»: Зеленский оценил положение в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разведение Вооруженных сил Украины и народной милиции самопровозглашенной ЛНР в Станице Луганской. В своем видеообращении в фейсбуке глава государства выразил надежду, что этот шаг станет первым к стабильному прекращению огня в Донбассе, сообщает ФАН.

«Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие, никакой зрады нет, победы, увы, пока тоже, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех», — заявил Зеленский. Он также призвал украинцев «не поддаваться на панику и провокации» и дать военным и дипломатам возможность делать свою работу.

По словам Зеленского, разведение сил — важное событие, произошедшее благодаря «разблокировке минского процесса». Он добавил, что отход ВСУ и ополченцев с занимаемых ими ранее позиций в районе подтвердила ОБСЕ.

«Появилась надежда на завершение горячей фазы конфликта», — подчеркнул украинский лидер.

30 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ официально подтвердила, что вооруженные соединения ВСУ и ЛНР оставляют район Станицы Луганской. Процесс разведения сил начался еще 26 июня.

Кроме того, украинские силовики начали демонтировать фортификационные сооружения и разминирование подступов к траншеям. Ополченцы, в свою очередь, убрали бетонные блоки и начали создание контрольно-пропускного пункта за пределами демилитаризованного участка.

Сейчас на участке разведения сил «наблюдается спокойная и стабильная обстановка», сообщают наблюдатели. Согласно заявлению Киева, цель разведения — ремонт моста через реку Северский Донец для улучшения работы по контролю и пропуску гражданских.

Бои возле Станицы Луганской продолжались все лето 2014 года. В начале июля по поселку был нанесен артиллерийский удар, погибли 10 мирных жителей, среди них — пятилетний ребенок. Несколько жилых домов были разрушены снарядами. В августе Станица Луганская перешла под контроль ВСУ.

В министерстве иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) поприветствовали разведение сил и средств в Станице Луганской, однако настаивают на восстановлении паритета на двух других участках.

«Мы приветствуем состоявшееся разведение сил и средств в районе н.п. Станица Луганская, а также все те усилия, которые приложили посредники переговорного процесса, чтобы помочь нам убедить официальный Киев в необходимости все же выполнить то, что должен был, но саботировал на протяжении трех лет», — заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Двумя днями ранее министр иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего обратился к СММ ОБСЕ с просьбой проконтролировать отвод сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской со стороны украинских силовиков. Он подчеркнул, что

народная милиция ЛНР продолжает плановые действия по разведению и выразил надежду, что Киев со своей стороны также обеспечит все необходимые действия.

Конфликт в Донбассе разгорелся в 2014 году на фоне государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ на захват пророссийскими активистами административных зданий в регионе, украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции». За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибло около 13 тыс. человек.

Несмотря на многочисленные призывы к диалогу и мирному урегулированию, останавливаться в военном насилии Киев не собирается. 21 июня министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят обстрелы Донецка и других населенных пунктов неподконтрольных территорий.

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«Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать», — подчеркнул Полторак.

Он отметил, что украинская сторона выполняет минские соглашения. Однако, добавил Полторак, в случае угрозы потери позиций украинское государство будет отвечать.

«Ни одного кусочка нашей земли мы больше не отдадим», — заявил Полторак. При этом ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского признала, что из-за обстрелов со стороны ВСУ в Донецке гибнут мирные граждане.

28 июня заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю 134 раза нарушили режим прекращения огня, передает НСН.

По его словам, киевские силовики обстреляли жилые и инфраструктурные объекты. В результате были повреждены примерно 50 домов и школа.