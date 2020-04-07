"Ни земли, ни денег". Какую ошибку допустил Зеленский • 239 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли — как и рекомендовал Международный валютный фонд. Однако МВФ не спешит давать Киеву деньги. Ради открытия рынка сельхозугодий пропрезидентская фракция "Слуга народа" объединилась даже со злейшими врагами — партией предыдущего президента Петра Порошенко. Но и "предательство", как это расценивают многие сторонники главы государства Владимира Зеленского, не помогло. "Все равно в бюджете не задержится" Алексей Грживач из Киева не голосовал за Зеленского и разочарования после того, как "Слуга народа" поддержала либерализацию рынка земли, не испытал. Он ждет начала продаж. И лично для себя видит в этом радужные перспективы. "Имею земельный пай в 5,7 гектара, — признался он РИА Новости. — Хочу продать его вместе с таким же паем отца, мамы и уехать в Европу. А что касается Зеленского, то он полностью утратил доверие и тех, кто слева, и тех, кто справа, и тех, кто относился к нему нейтрально. Человек, может, и хороший, но как руководитель — тютя". Адвокат и правозащитник Геннадий Борисичев относится к открытию рынка земли скептически. Он проводит аналогию с приватизацией 90-х. "Тогда ведь тоже создавались кооперативы, акционерные общества и были лозунги "все принадлежит гражданам". В итоге ничего, кроме сосредоточения большого капитала в частных руках у десятка человек, не произошло. Рабовладельцам нужны работоспособные рабы, но не более", — говорит он. Борисичев полагает, что украинская экономика ничего не выиграет от продажи земли. "Современная коррупция на Украине — это дуршлаг. Сколько воды, то есть денег, туда ни лей, все равно в бюджете и у граждан ничего не задержится. Деньги с продажи земли в конечном итоге осядут в частных офшорах", — уверен он. © РИА Новости / Стрингер Участники акции протеста "Раду на карантин" выступают у здания Верховной рады Украины в Киеве Лоббирование закона снизит рейтинги Зеленского, отмечает собеседник. "А что касается, например, Донбасса, то совместное голосование "квартета" Зеленского — Порошенко — Вакарчука многим в Донецкой и Луганской областях открыло глаза. Все, что делал Порошенко пять предыдущих лет, повторяет сейчас и господин Зеленский, но в более красивой обертке". "Жизненно важные" для Зеленского законы Перед голосованием, которое состоялось в ночь на 31 марта, Зеленский убеждал депутатов и население, что закон о рынке земли необходим. Иначе страна не получит денег. По словам президента, было два варианта. "Первый — принятие двух жизненно важных законов (о земле и о банковской деятельности. — Прим. ред.), после чего Украина получит поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее десяти миллиардов долларов". Второй — провал закона, а после — "упадок экономики, даже угроза дефолта". Но ему не очень верили. По данным февральского опроса Центра Разумкова, 64,3% украинцев на возможном референдуме голосовали бы против продажи земли. В итоге "Слуге народа" пришлось объединяться с фракциями "Голоса" и партии предыдущего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность": нужно было 226 голосов, "зеленые" (так неформально называют "слуг народа") дали только 206. Это вызвало недоумение у сторонников Зеленского, ведь во время предвыборной кампании он объявил себя "приговором" для Порошенко. © AP Photo Президент Украины Владимир Зеленский после голосования по земельной реформе А сейчас оба — бывший и нынешний президент — в один голос уверяют украинцев, что "сотрудничеству с МВФ" нет альтернативы. Единственное отличие — Порошенко делает это в своей привычной стилистике, поминая недобрым словом Москву. "Дефолт означает отсутствие зарплат и пенсий, наступление России", — твердит он. И призывает голосовать "ради спасения страны" — теперь за так называемый банковский закон. На этом документе также настаивает МВФ. Закон о банковской сфере неофициально называют "антиколомойским", поскольку он направлен против бывшего бизнес-партнера Зеленского — предпринимателя Игоря Коломойского. Документ должен пресечь его попытки вернуть под контроль национализированный Приватбанк. Кроме того, представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман высказал пожелание, чтобы Киев внес изменения в бюджет и продолжал работать со Всемирным банком по открытию рынка земли. Таким образом он дал понять, что принятый Верховной радой закон не устраивает МВФ. По крайней мере, в этом уверены оппоненты Зеленского — в частности, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Василий Нимченко. Вероятно, все дело в уступках, на которые "слуги народа" пошли, чтобы протолкнуть закон в Раде. Например, запрет на отчуждение государственной земли. "Зеленые", правда, заверили, что будут стоять на своем. "Один из шести законопроектов относительно земли уже принят, четко очерчены и компромиссы", — подчеркнула депутат Галина Янченко. По пути Порошенко В сериале "Слуга народа" персонаж Зеленского, президент Украины Голобородько, послал МВФ с его требованиями куда подальше. Это в свое время прибавило популярности начинающему политику. Но в реальности все вышло иначе. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев сравнивает земельную реформу с уже завершившейся медицинской. "Ровно год назад, 1 апреля, в День дурака Украина начала медицинскую реформу, которую инициировали при Порошенко, а закончили при Зеленском. Ее проводили под лозунгом "деньги ходят за пациентом". Деньги, может, и ходят, но никак пациента не догонят, — говорит он. — В результате мы "оптимизировали" туберкулезные диспансеры, а от туберкулеза на Украине умирают семь-десять человек ежедневно, больше, чем от коронавируса. "Оптимизировали" много чего, и инфекцию встретили на руинах здравоохранения. Но власть никаких выводов не сделала". © РИА Новости / Стрингер Депутаты Верховной рады Украины во время заседания "Зеленых" волнует одно — у кого бы занять денег. Мысли самим заработать как не было, так и нет, — продолжает Золотарев. — Зеленского шаг за шагом превращают в версию Порошенко. Есть аксиома — не опирайся на главного врага, это деморализует твоих избирателей. МВФ и Всемирный банк не удовлетворятся компромиссным законом о земле. Их задача как финансистов проста — добиться платежеспособности должника любой ценой. Демонтаж государства — не их проблема, а Зеленский из кумира превратится в объект ненависти". Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко удивляется тому, с каким упорством Зеленский и его команда проталкивали непопулярный закон. "Сейчас благоприятная ситуация для дефолта. В условиях глобального кризиса и пандемии можно было бы сказать МВФ: либо вы нас спасаете, либо очень нескоро увидите свои денежки. Но Зеленский готов снять последние штаны, чтобы даже не долг погасить, а всего лишь заплатить проценты по кредиту", — говорит эксперт. Провинциальный карантин Новороссийска Президент Украины не угодил никому. "Закон о рынке земли не отвечает на вопрос, как эту землю раздербанить. А как рассчитаться с МВФ? И непонятно, зачем все это Зеленский делал: приложил такие усилия, пожертвовал рейтингом, испортил отношения с фермерами, медиками... Ради чего? Если бы он получил что-то важное, например мир в Донбассе, это можно было бы понять. А так действия Зеленского просто не укладываются в логику здравого смысла", — рассуждает Белашко. Надежды тех, кто намерен заработать на продаже земельных паев, эксперт считает наивными. "Им светит годовой, ну, пусть двухлетний доход. А потом они останутся и без земли, и без денег", — подводит он итог. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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