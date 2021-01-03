Ни запретной зоны, ни потолка: Пушков расшифровал истинный посыл Китая о России и пандемии

Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что 2020 год стал испытанием для китайско-российских отношений, которое они успешно выдержали и достигли "исторического максимума".

Так, Ван И напомнил о том, что президент Си Цзиньпин и президент Владимир Путин пять раз разговаривали по телефону и неоднократно обменивались перепиской. По мнению китайского политика, это является важнейшим стратегическим ориентиром для устойчивого роста двусторонних отношений.

Что касается 2021 года, то он должен стать особым для китайско-российских отношений, поскольку обе страны вступят в новый этап развития, считает Ван И.

"В развитии китайско-российского стратегического сотрудничества мы не видим границ, запретной зоны и потолка для того, насколько далеко может зайти это сотрудничество", - резюмировал дипломат.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал это заявление, отметив, что Пекин таким образом готовится к антикитайской политике США и Британии.

"Сверхзадача США - создать глобальную коалицию с целью сдерживания Китая вряд ли выполнима, но коалиция нескольких англо-саксонских стран вероятна. Этой стратегии Пекин намерен противопоставить альянс с Москвой", - считает Пушков.