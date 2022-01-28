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Ни войск, ни защиты для Украины: Генсек НАТО Столтенберг вскрыл разногласия в альянсе
28 января 2022, 19:00 • 33 • Политика
Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине и не будет защищать её от "вторжения России". "Существуют разногласия между союзниками по поводу того, какую помощь оказывать Украине", - признал генсек НАТО.
НАТО не будет размещать свои войска на Украине, а принцип коллективной обороны не распространяется на страны-партнёры военного блока. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-конференции на Атлантическом совете.
По его словам, альянс готов увеличить своё присутствие в Восточной Европе, чтобы показать свою "решимость" России. Однако на Украину войска НАТО никто отправлять не собирается.
Также Столтенберг особо подчеркнул, что 5-я статья Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну, которая не входит в НАТО, а является партнёром альянса. Речь идёт об Украине.
- заявил генсек НАТО.
Также он признал, что у альянса нет никакой определённости относительно приготовлений России к вторжению на территорию Украины. Но в НАТО должны быть готовы к широкому спектру различных форм "агрессии" против Украины.
Кроме того, Столтенберг ещё раз настойчиво пригласил Швецию и Финляндию в военный блок. Генсек НАТО пообещал, что решение по заявкам этих стран будет рассмотрено в кратчайшие сроки, чего нельзя сказать об Украине и Грузии, которые стучатся в "открытые двери НАТО" уже несколько лет.
Под конец Столтенберг пожаловался на сближение России и Китая. Он заявил, что в НАТО вызывают беспокойство совместные учения русских и китайских военных. Также Столтенберг посетовал, что Россия и Китай всё больше и больше выступают вместе в Совете Безопасности ООН.
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