Ни в СМИ, ни на публике: В Госдуме хотят запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию

В Госдуму внесён законопроект о запрете публично сравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Авторы инициативы подчёркивают, что именно русские вели борьбу с вселенским злом в лице фашистов. Табу, согласно документу, касается как публичных выступлений, так и публикаций в СМИ, а также произведений искусства.

В России могут запретить публично сравнивать роль Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне - соответствующий законопроект внесён в Госдуму во исполнение поручения президента Владимира Путина.

Авторами инициативы стали глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. Согласно документу, запрет будет распространяться на выступления и заявления на публике, публикации в СМИ, а также произведения искусства и интернет-контент.

Законопроектом предусматривает запрет на отождествление целей, решений и действий советского и нацистского руководства и военнослужащих. Табу вводится и на "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Елена Ямпольская напомнила, что Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам заседания Совета при президенте России по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.