Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "...
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
Главная / Политика

Ни в СМИ, ни на публике: В Госдуме хотят запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию

05 мая 2021, 21:30  •  41 • Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете публично сравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Авторы инициативы подчёркивают, что именно русские вели борьбу с вселенским злом в лице фашистов. Табу, согласно документу, касается как публичных выступлений, так и публикаций в СМИ, а также произведений искусства.
В России могут запретить публично сравнивать роль Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне - соответствующий законопроект внесён в Госдуму во исполнение поручения президента Владимира Путина.
Авторами инициативы стали глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков. Согласно документу, запрет будет распространяться на выступления и заявления на публике, публикации в СМИ, а также произведения искусства и интернет-контент.
Законопроектом предусматривает запрет на отождествление целей, решений и действий советского и нацистского руководства и военнослужащих. Табу вводится и на "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
Елена Ямпольская напомнила, что Владимир Путин дал соответствующее поручение по итогам заседания Совета при президенте России по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
05 мая 2021, 02:15
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
05 мая 2021, 02:15
Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины
05 мая 2021, 02:15
Русских миротворцев призвали бомбить на параде Победы. Политолог выставил встречное требование
05 мая 2021, 09:35
Неожиданный поворот на встрече G7: Министры полтора часа обсуждали Россию
05 мая 2021, 00:25
"Навальнисты снова в истерике": Журналист объяснил особенность нового законопроекта о депутатах
05 мая 2021, 09:35
Споткнулись на первом этапе: Киевский политолог назвал "причину" нищеты украинцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 мая 2021, 02:15
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
05 мая 2021, 02:15
Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины
05 мая 2021, 02:15
Русских миротворцев призвали бомбить на параде Победы. Политолог выставил встречное т...
05 мая 2021, 06:50
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
05 мая 2021, 09:35
Неожиданный поворот на встрече G7: Министры полтора часа обсуждали Россию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2021, 07:10
Дипломатическая "бомба" Лаврова и Путина может рвануть в Японии: "Выход один"
02 мая 2021, 13:45
Названа точка невозврата для Донбасса: "Нелюдь убила русских людей"
02 мая 2021, 00:00
Леонид Агутин: "Мне так надоела эта власть"
29 апреля 2021, 06:00
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не поднимет народ – экономист
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.