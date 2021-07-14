«Ни украинский МИД, ни офис президента, ни Совбез так ничего и не поняли» из статьи Владимира Путина

«Страну ждут тяжёлые времена», – заявил бывший зампред украинского Совбеза, юрист Ренат Кузьмин, комментируя правовые аспекты статьи российского президента об Украине, её прошлом, настоящем и будущем. Ведь главный вопрос, поднимаемый в ней, – перспектива утраты государственности. Однако украинские власти недооценивают ситуацию. Путин же, как разъясняет Кузьмин, предупреждает открытым текстом: если Украину продолжат использовать против России, украинское руководство «разрушит свою страну».

Главная ошибка, считает Кузьмин, в том, что на Украине восприняли статью Путина как историческую реминисценцию, а не как правовой документ, устремлённый в будущее. Между тем Путин говорил не столько о прошлом и настоящем, сколько о будущем, причём исключительно в правовом контексте. Президент России указал, что современное украинское государство в его нынешних границах было создано коммунистами в период с 1917 по 1954 годы, когда Украине «нарезали» территории, ранее ей не принадлежавшие. Это означает, разъясняет юрист, что Украина могла выйти из состава Союза лишь после возвращения этих территорий. «С чем пришла, с тем и должна была уйти». Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой не только Крым и Донбасс, но и Причерноморье (Херсон, Николаев, Одесса), и Слобожанщину (Харьков). «Именно по этой причине, – продолжает разжёвывать украинским коллегам смысл написанного Кузьмин, – Путин считает, что Россию, цитирую, «ограбили». И когда президент России констатирует, что «при поддержке Запада на Украине произошёл антиконституционный государственный переворот, в результате которого преступники не только присвоили имущество, ранее принадлежавшее СССР, но и запустили глобальный проект «Украина-анти-Россия», целью которого является провокация конфликта с Россией», он в первую очередь ставит ребром вопрос о возвращении подаренных земель. Как говорил Бисмарк, русские всегда возвращаются за своим.

Таким образом, заключает юрист, основной посыл текста таков: если украинское руководство продолжит использовать против России подаренные земли и населяющих эти земли людей, пусть пеняет на себя. Украинским властям впору было бы задуматься об очерченных Путиным перспективах, но наивные политические неофиты продолжают как ни в чём не бывало делить власть и набивать карманы деньгами на фоне длящейся восьмой год войны на Донбассе. Таким образом, считает Кузьмин, ситуация движется к своему логическому концу и к концу украинской государственности одновременно.