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Ни туда ни сюда

16 января 2019, 20:09  •  98 • Карикатуры

Британские парламентарии отвергли предложенный премьер-министром Терезой Мэй план сделки с Евросоюзом об условиях Brexit.

© Виталий Подвицкий

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