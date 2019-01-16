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Ни туда ни сюда
16 января 2019, 20:09 • 98 • Карикатуры
Британские парламентарии отвергли предложенный премьер-министром Терезой Мэй план сделки с Евросоюзом об условиях Brexit.
© Виталий Подвицкий
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