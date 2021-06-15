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NI: США "украли" у СССР наработки по самому сверхтехнологичному оружию
15 июня 2021, 13:50 • 78 • Политика
Американское издание рассказало, как советские наработки помогли Соединённым Штатам создать сверхзвуковой истребитель.
Разработка Советского Cоюза случайно "помогла" США создать сверхзвуковой самолёт-разведчик SR-71 Blackbird. Об этом пишет National Interest.
Самолёт "Чёрный дрозд" является гордостью США: символом мощи ВВС и американских авиаконструкторов, отмечают журналисты издания. Но есть нюанс.
В создании самолёта невольно участвовал СССР. Именно советская разработка - самолёт-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия, стал основой для сверхзвукового SR-71.
"Такая невероятная скорость подразумевала, что самолёту не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, поскольку он мог их просто обогнать", - отметил журналист.
Но алюминий не годился для таких скоростей, и конструкторы стали экспериментировать с титаном. Возникло препятствие - запаса титана в США не было, и американцы тайным образом, через посреднические страны, скупали металл из СССР.
"Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединённые Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились бы из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла", - подытожил Филсет.
Сверхзвуковой самолёт совершил первый полёт в конце декабря 1964 года, а в 1998-м его вывели из эксплуатации. Всего произвели 32 такие машины.
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