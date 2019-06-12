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«Ни сроков, ни условий»: сможет ли Грузия при поддержке США войти в НАТО

12 июня 2019, 14:24  •  79 • Украина
Дональд Трамп поддерживает стремление Грузии вступить в НАТО, сообщил госсекретарь США Майк Помпео. Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что страна уже на пороге членства в альянсе, несмотря на то что ей даже не предоставили необходимый План действий. Хотя Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Тбилиси, вряд ли для него будет сделано исключение из правил, считают эксперты. Они скептически оценивают перспективы присоединения этой кавказской страны к НАТО и ЕС из-за неурегулированных территориальных споров. Политологи считают, что поддержка Штатов тут не поможет, и связывают заявление Зурабишвили с попыткой привлечь избирателей на сторону правящей партии в преддверии парламентских выборов 2020 года в Грузии.
 
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и генсек НАТО Йенс Столтенберг Reuters © Irakli Gedenidze
 

Соединённые Штаты одобряют идею предоставить Грузии членство в НАТО. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в Вашингтоне в ходе совместного выступления перед журналистами с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

«Усилия Грузии позволяют мне с огромной долей уверенности заявить от лица президента Трампа и всего американского правительства, что вы и дальше будете пользоваться поддержкой Соединённых Штатов в своём стремлении стать членом НАТО», — подчеркнул Помпео.

Отсутствие Плана действий для членства в НАТО не помешает Грузии вступить в этот альянс, а также присоединиться к ЕС, заявила ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили. Во время своего визита в Швейцарию она дала интервью агентству AP. 

«У меня нет Плана действий для членства в НАТО, однако, на мой взгляд, ясно то, что Грузия успешно завершит свой путь в НАТО, а также в ЕС — немного иначе, но в параллельном режиме», — сказала Зурабишвили.

Планом действий для членства в НАТО называется особая программа, которую в обязательном порядке должны выполнять все кандидаты на вступление в альянс. Сейчас в ней участвуют две страны: Босния и Герцеговина и Северная Македония. Грузия в конце 2008 года официально попросила предоставить ей План действий для членства в НАТО. Однако в том же году на саммите альянса в Бухаресте ей было отказано.  

Тем не менее НАТО и Грузия активно сотрудничают. Регулярно проводятся совместные мероприятия, в том числе военного характера. Так, в марте прошли командно-штабные учения «НАТО — Грузия». В них были задействованы военнослужащие 24 стран, входящих и не входящих в альянс: США, Великобритании, Франции, Болгарии, Литвы, Азербайджана и других. Для Тбилиси это самые крупные по числу государств-участников международные военные манёвры. 

«Мы практически стоим на пороге НАТО», — заявила в начале года Зурабишвили.

Также в этом году активизировались контакты страны с ЕС. В марте вступило в силу постановление Европарламента и Европейского совета о безвизовом режиме для Грузии. Её граждане имеют право посещать страны Шенгенского соглашения с туристическими целями на срок, не превышающий 90 суток в течение периода в 180 дней. Однако каких-либо заявлений о том, что Грузия в скором времени вступит в Евросоюз, представители руководящих органов ЕС не делали.

Не преступить «красную черту»

Заявление Помпео свидетельствует о том, что постсоветское пространство является приоритетом для НАТО и США, сказал в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков. 

«Глава Госдепа ещё раз дал понять, что планов США по продвижению НАТО к российским рубежам при Дональде Трампе никто не отменял. Другое дело, что между вступлением и стремлением вступить в какую-либо организацию есть большая разница. Турция, например, хочет войти в Евросоюз уже много лет и всё никак не войдёт», — подчеркнул Судаков. 

Публично поддержав от имени Трампа курс Грузии на вступление в НАТО, Помпео сделал то, что должен был: с дипломатической вежливостью отреагировал на заявление президента дружественной страны, считают эксперты. Однако, по их мнению, Зурабишвили принимает желаемое за действительное: Грузию в Североатлантическом альянсе на самом деле не ждут.  

«Президент Грузии хочет убедить своих избирателей, что страна вот-вот вступит в НАТО, хотя действия — подчёркиваю, не слова, а действия — руководителей альянса свидетельствуют об обратном», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. 

  • Грузинские военные и солдаты НАТО
  • Reuters
  • © David Mdzinarishvili

Не только Помпео, но и официальные представители НАТО, например генсек Йенс Столтенберг, говорят о том, что Грузия со временем вступит в альянс. Однако какая-либо конкретика при этом избегается, подчёркивает эксперт. 

«Ни сроков не называют, ни условий, при выполнении которых такое вступление состоится. Если бы страны альянса действительно хотели видеть в своих рядах Грузию, они просто предоставили бы ей, как всем другим кандидатам, План действий для членства в НАТО. Никто не станет ради одной не самой большой страны с незначительными военными возможностями изобретать какой-то особый порядок вступления», — утверждает Матвейчев.

Запад не хочет принимать Грузию в НАТО из-за опасения конфликта с Россией, считает он.

«В США и Европе понимают, что присоединение этого закавказского государства к блоку является «красной чертой», которую не стоит преступать. Пока Грузия не признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии, сохраняется, пусть даже теоретическая, опасность повторения конфликта 2008 года. А умирать за Тбилиси или даже нести какие-то существенные расходы ради далёкой закавказской страны на Западе никто не хочет», — говорит Матвейчев.

Эксперт обращает внимание на то, что НАТО добивается урегулирования территориальных споров от стран, являющихся кандидатами на вступление в альянс. Это можно было видеть не так давно на примере Бывшей югославской Республики Македония, которая под нажимом Вашингтона и Брюсселя сменила название, чтобы нормализовать отношения с Грецией.

Требования, касающиеся урегулирования территориальных споров, предъявляются также к желающим войти в Евросоюз, напоминает Матвейчев.

«В Грузии и на Украине часто приводят в пример Кипр. Это государство вступило в ЕС в 2004 году, несмотря на то, что оно по сей день не контролирует северную часть этого острова. Там существует государство турок-киприотов, которое признаёт только Турция. Но при этом в Грузии и на Украине забывают, что речь идёт о давно потухшем конфликте между странами, находящимися в орбите влияния США. Турция входит в НАТО, в греческой части острова Кипр давно есть базы члена НАТО — Великобритании. А Грузия и Украина находятся в совершенно иной ситуации», — полагает политолог.   

Как считают эксперты, НАТО будет сотрудничать с этими двумя странами, надеясь таким образом оказать давление на Россию. Однако Вашингтон и Брюссель будут избегать каких-либо юридических обязательств, которые, пусть даже чисто теоретически, могут втянуть их в военный конфликт. 

«Поле для провокаций»: зачем США стратегия противодействия России на Чёрном море

Нужно разграничивать понятия, сказал в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Одно дело — проведение совместных манёвров и военное сотрудничество. Другое — вступление в межгосударственный союз, где в уставных документах записано правило коллективной обороны, то есть, что война с одной страной альянса автоматически означает войну со всем альянсом. 

«Я думаю, что НАТО, по крайней мере, с Грузией будет расширять военное сотрудничество. Не исключаю даже, что в перспективе США заключат с этой страной некий двусторонний договор, касающийся оборонных вопросов. Соглашения такого рода американцы подписали со многими государствами. Вспомним Японию и Южную Корею. Но при этом Грузии вступать в НАТО не позволят», — говорит Жарихин.

 

Предвыборный ход

Помпео всего лишь отреагировал на заявления Зурабишвили о скором вступлении в НАТО. А её заявление, в свою очередь, может быть связано с предстоящими в 2020 году парламентскими выборами в Грузии, считают эксперты. Они отмечают, что президент страны не входит в какую-либо политическую организацию, однако пользуется поддержкой правящей партии «Грузинская мечта», которая имеет достаточно высокий рейтинг. Однако нельзя сбрасывать со счетов «Единое национальное движение» (ЕНД), выступающее за углубление сотрудничества с Западом, жёсткий курс в отношении России и присоединение к НАТО и ЕС. 

«На сегодняшний день это главная оппозиционная сила в Грузии», — отмечает Владимир Жарихин. 

  • Сторонники вступления в ЕС митингуют в Тбилиси
  • AFP
  • © Vano Shlamov

Согласно проведённому в мае американским Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI)* опросу, 21% респондентов поддерживают партию «Грузинская мечта». «Единое национальное движение» с рейтингом 15% находится на втором месте.

При этом создатель ЕНД Михаил Саакашвили связывает своё политическое будущее с Украиной, а не с Грузией. В мае он приехал в Киев и заявил о том, что намерен вернуть себе украинское гражданство, которого его лишил Пётр Порошенко. Планы бывшего грузинского лидера осуществились — новый украинский президент Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника.

Несмотря на это, Саакашвили по-прежнему остаётся одним из самых популярных политиков Грузии. Согласно опросу NDI, ему доверяет 31% респондентов, не доверяет — 32%. Если до парламентских выборов ситуация не изменится, борьба за контроль над парламентом развернётся между «Грузинской мечтой» и «Единым национальным движением», полагают эксперты. 

«Поэтому правящей партии нужно проявлять ритуальную воинственность и соревноваться в этом со сторонниками Саакашвили. До парламентских выборов мы услышим ещё много громких заявлений о том, что Грузия скоро вступит в НАТО или в ЕС», — резюмирует Владимир Жарихин.

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.

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