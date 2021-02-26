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Ни слова о Пашиняне: Стало известно, о чём говорили Шойгу и глава Минобороны Армении
26 февраля 2021, 00:10 • 63 • Политика
Стало известно, о чём говорили глава Минобороны России Сергей Шойгу и его армянский коллега Вагаршак Арутюнян. Стороны не сказали ни единого слова о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, однако обсудили обстановку в республике и сохранение мира в Карабахе.
Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минобороны РФ по итогам телефонного разговора, который состоялся по инициативе российской стороны.
Напомним, что ранее Генштаб Армении потребовал от лица всех военных отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства. Пашинян воспринял это как попытку госпереворота. Он призвал президента страны уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако тот отказался подписывать указ, сославшись на то, что у него есть три дня на то, чтобы сформулировать свою позицию. Тогда Пашинян обратился уже к самому Гаспаряну с советом добровольно сложить полномочия.
В четверг премьер-министр Армении провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер призвал главу армянского правительства и оппозицию сохранять спокойствие в стране и не делать шагов, которые могли бы вызвать политическую дестабилизацию региона.
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