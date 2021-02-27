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Ни слова больше! – на Украине закрыли новый оппозиционный канал спустя час вещания

27 февраля 2021, 16:30  •  71 • Украина
На Украине продолжается борьба со свободой слова, процветание цензуры и так далее. Помните три закрытых оппозиционных канала? Так вот – борьба с ними, а заодно и со всеми их работниками так и не прекратилась.

Журналисты трех закрытых каналов объединились и создали новый телеканал «Перший незалежний» (то есть «Первый независимый»). Но, по иронии судьбы, телеканал оказался очень даже зависимый от давления властей и правоохранительных органов и его вещание прекратилось уже через час после начала эфира.

Несмотря на то, что, по словам создателей канала, он был создан на законных основаниях и в соответствии с законодательством, СБУ требовали от провайдеров и операторов прекращения предоставляемых услуг, то есть давили на партнеров телеканала, из-за чего эфир и сорвался через час после начала вещания.

Из-за таких жестких действий в отношении журналистов и их деятельности, коллектив закрытого телеканала обратилось за помощью к международному сообществу. Журналисты также напомнили, что они не ставят своей целью воевать с действующей властью. Все, чего они хотят – продолжать работать и доносить до людей правду о том, что происходит в их стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве им продолжают отказывать и препятствовать.

Интересно, что Запад на закрытие трех оппозиционных каналов отреагировал весьма спокойно и не осуждал президента Украины Зеленского за подобный жест. Вот и сейчас вряд ли окажут какую-то поддержку в этом вопросе.

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